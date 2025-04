Heifer International

A Heifer tinha dois objetivos principais ao realizar o projeto. "Queríamos adotar uma abordagem inovadora para os serviços de extensão digital", diz Marie. “Não queríamos apenas alcançar os agricultores em escala com recomendações agronômicas específicas, mas também queríamos resolver a questão da mudança comportamental e dos vínculos com o mercado”.

Como primeiro passo do programa IBM Sustainability Accelerator, a Heifer e a IBM realizaram uma série de sessões de design thinking nas quais as duas organizações começaram a desenvolver uma estratégia de tecnologia para o projeto. Como parte do foco do IBM Sustainability Accelerator em trabalhar com os usuários finais para construir soluções que atendam às suas necessidades, a Heifer, então, realizou um segundo conjunto de sessões com os próprios agricultores. Isso foi fundamental para ajudar a engajar os agricultores na mudança de uma forma de agricultura experimental para uma forma de produção baseada em dados.

Com a aproximação da estação das chuvas, a Heifer colaborou com a IBM Consulting e outras unidades de negócios da IBM usando o método IBM Garage, o modelo de engajamento colaborativo da IBM que combina pessoas, processos e tecnologia. "Nós nos unimos em nossa abordagem para trazer à tona os requisitos de design e integrá-los aos backlogs, fazer sprints e, em seguida, implementar e testar as atualizações em campo", diz Marie. "Ao final do IBM Sustainability Accelerator, não parecia mais que havia uma equipe da Heifer e uma equipe da IBM, mas uma só equipe."

"Foi quando as coisas se tornaram realmente generativas", continua ela. "Não estávamos apenas lidando com os requisitos de funcionalidades, mas também enfrentando desafios programáticos e idealizando outras áreas de valor que poderíamos oferecer por meio da solução."

A solução OpenHarvest aprimorada resultante combina tecnologia com participação da comunidade. Ela consiste na plataforma administrativa OpenHarvest em execução no IBM Cloud, bem como um aplicativo móvel para facilitadores da comunidade (agricultores locais que aconselham outros agricultores sobre o que plantar e quando) no campo.

A solução aproveita APIs impulsionadas por IA do IBM Environmental Intelligence para coletar e analisar dados de várias fontes: forecasting meteorológico hiperlocal em tempo real, dados de umidade e composição do solo de um centro de testes de solo local e dados coletados por facilitadores da comunidade. O sistema, então, gera recomendações para cada agricultor, como quando plantar, quanto fertilizante usar e quando colher. Como a maioria dos agricultores não tem smartphones, eles recebem as recomendações como mensagens SMS em seus telefones comuns. O sistema também utiliza técnicas de aprendizado de máquina, especialmente clustering, para prever quando recomendações específicas serão acionadas ao longo da estação agrícola, permitindo que os administradores planejem e aloquem recursos como sementes, fertilizantes e assim por diante de forma mais eficiente.

A Heifer precisa garantir que os agricultores sigam as recomendações para determinar o que está funcionando e o que não está. Para incentivar os agricultores a fazer isso e promover práticas agrícolas baseadas em dados, a equipe da Heifer criou um programa de incentivo no qual os agricultores obtêm um registro digital verificável de suas operações. Os dez agricultores com o maior rendimento foram recompensados com 40 kg de sementes de amendoim, o que é suficiente para plantar em um acre.

Os facilitadores da comunidade visitam as fazendas, coletam e rotulam dados relevantes e tiram fotos por meio do aplicativo em seus smartphones. Estudantes de agricultura de uma universidade local analisam as fotos para verificar se as recomendações foram aplicadas. Ao participar do programa, os agricultores podem ter acesso a fontes de crédito acessíveis para comprar sementes e suprimentos de alta qualidade.