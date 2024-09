Empresas preparadas para o futuro são feitas pelas ações que tomam hoje. Por isso, pedimos à Morning Consult, uma empresa independente de pesquisa, para conduzir um estudo com 3.250 tomadores de decisões globais de TI e criadores de estratégias de sustentabilidade sobre seus investimentos planejados, prioridades e estratégias, a fim de entender melhor como será o cenário de sustentabilidade em 2024.



As conclusões revelam que seus pares estão abraçando ativamente sete áreas-chave para operacionalizar seus objetivos de sustentabilidade e alcançar um novo valor para os negócios. O relatório é uma leitura crítica para qualquer organização que queira entender melhor quais serão os principais motivadores do sucesso e como eles podem ser aplicados para fazer um progresso duradouro nos objetivos de sustentabilidade.