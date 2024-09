Quando Giokas criou a Finclude em 2018, ele tinha muito a considerar. “Um dos maiores desafios como entidade regulada é gerenciar informações privadas muito confidenciais”, explica ele. Quando ele e a cofundadora e diretora executiva de risco Ioanna Stanegloudi se reuniu com a equipe do programa IBM Hyper Protect Accelerator, eles souberam imediatamente que estavam nas mãos certas.

"Durante a primeira chamada, quando entendemos como o Hyper Protect funciona, vimos que seria como terceirizar a segurança, a privacidade e a conformidade", ele continua. "Éramos uma equipe muito pequena, então ter acesso a especialistas da IBM que pudessem resolver tudo isso foi muito bom", comenta ele.

Junto com a equipe do Hyper Protect Accelerator, os fundadores da Finclude desenvolveram uma postura de segurança robusta para a nova empresa. O produto IBM Cloud® Hyper Protect Crypto Services protege as chaves de criptografia de dados da Finclude. Esse módulo de segurança de hardware (HSM) baseado na nuvem é o primeiro do tipo a ser certificado com o nível 4 do FIPS 140-2, o que significa que as chaves são criptografadas usando a tecnologia mais rigorosa e atual disponível. “Nem mesmo a IBM consegue ter acesso ao que está contido no HSM”, explica Giokas.

A solução utiliza também o IBM Cloud Hyper Protect DBaaS para o serviço Postgre SQL, hospedado em três data centers separados perto de Frankfurt, Alemanha. "O fato de ser um banco de dados totalmente isolado, que é constantemente monitorado e que está distribuído geograficamente, nos proporciona a redundância exigida pela legislação para os dados que usamos", explica Giokas.

A solução utiliza também o IBM Cloud Kubernetes Service, que permite que a Finclude aumente e reduza seu uso até o fechamento do trimestre, enquanto a oferta IBM Cloud Object Storage oferece à Finclude um repositório altamente seguro para dados brutos de instituições financeiras.

Juntos, os produtos da IBM ajudaram a Finclude a demonstrar seu compromisso com a privacidade e a segurança para o banco local, o Banco Central da Irlanda. “Eles nos examinaram de forma pormenorizada. Esperavam que tivéssemos auditorias internas, auditorias externas e auditorias de segurança como se tivéssemos uma equipe de 300 pessoas. Mas, naquela época, éramos somente duas pessoas”, comenta Giokas.

Após uma avaliação pormenorizada e atenta, o Banco Central da Irlanda concedeu à Finclude a licença e a aprovação necessárias, abrindo assim a porta para associações com outros bancos em toda a União Europeia. Da mesma forma, a associação da empresa com a IBM deu uma seriedade especial aos seus empreendimentos. "Quando dizemos que nossos dados são monitorados pela IBM, todas as grandes instituições financeiras sabem que somos mais do que apenas duas pessoas falando sobre uma ideia", comenta Giokas.