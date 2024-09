Ao procurar oportunidades para automatizar processos de negócios, a Credigy se esforçou para entender como a automatização de um processo de negócios específico também poderia se conectar a outro processo de negócios. "À medida que as automações são implementadas de maneira inteligente e são 'conectáveis'", diz Adams, "elas gradualmente crescem para se tornarem processos totalmente automatizados de ponta a ponta."

"Ao longo desta jornada de RPA, nosso objetivo estratégico tem sido determinar quais processos de negócios poderiam se beneficiar da automação", diz Rebecca Sims, Analista Sênior de Sistemas de Negócios da Credigy. "Começamos com as vitórias rápidas para que pudéssemos expandir nossa experiência em automação enquanto determinamos onde a automação nos ajudará mais a alcançar uma vantagem estratégica usando RPA."

Trabalhando com consultores de RPA, a Credigy priorizou quais processos de negócios se beneficiariam mais da automação. "O objetivo dos consultores era ensinar nossos desenvolvedores as melhores práticas e nos preparar para o sucesso a longo prazo", diz Sims. "Eles fizeram revisões de código e nos ajudaram a mostrar as melhores maneiras de automatizar."

"Os consultores nos ajudaram a descobrir os processos mais viáveis para automação", diz Adams. "Por exemplo, se fizermos algo uma vez por mês e levar apenas cinco minutos para fazer isso, não faz sentido colocar o esforço de desenvolvimento nesse processo."

A cada ano, a Credigy processa milhares de arquivos de dados recebidos por e-mail ou um site SFTP. Devido ao grande volume de dados recebidos para análise e avaliação, uma das primeiras áreas de foco foi gerenciar como os dados e arquivos são migrados - uma tarefa trabalhosa e demorada. Para migrar arquivos, os funcionários identificavam e abriam manualmente os arquivos para validar as informações. Em seguida, renomeavam os documentos de acordo com convenções uniformes de rotulagem. O último passo era navegar até o repositório correto para salvar os documentos.

"Em vez de ter funcionários monitorando fontes de dados, temos um robô que verifica periodicamente e nomeia-os de acordo com uma convenção de nomenclatura definida e coloca os arquivos em locais onde nosso sistema pode capturá-los e processá-los em nossos sistemas internos", diz Sims. "Isso nos ajuda a ter um entendimento preciso do status da conta para que possamos tomar decisões informadas."

Outra oportunidade para automação estava relacionada à forma como a Credigy processava faturas de fornecedores. "Analisamos o conjunto de fornecedores que enviaram faturas regulares e decidimos automatizar o processo em nosso sistema de processamento de faturas", diz Sims. "A equipe de finanças pode encaminhar faturas anexadas por e-mail ao robô RPA e a fatura é criada automaticamente."

Atualmente, a Credigy processa automaticamente 22 faturas de fornecedores. O objetivo final é automatizar completamente o processamento de faturas quando o framework de automação estiver totalmente desenvolvido.

A devida diligência — revisão dos documentos relacionados à compra e venda de ativos financeiros — era outra tarefa que exigia muita mão de obra e estava pronta para automação. Em muitos casos, os documentos eram baixados de sites de terceiros e incluíam registros de milhares de contas por vez. A Credigy implantou processos automatizados para digitalizar documentos baseados em contas e extrair dados para um arquivo do Microsoft Excel para relatórios e tomada de decisões.

"Por exemplo, se estamos potencialmente comprando um portfólio de 10.000 empréstimos ao consumidor, parte da devida diligência é revisar os arquivos de empréstimo para garantir que a documentação original relacionada ao empréstimo esteja lá e esteja em conformidade com os requisitos aplicáveis", diz Adams.

"Anteriormente, seres humanos faziam esse trabalho, que muitas vezes é intensivo e sob um prazo curto. Mas agora, com RPA, estamos fazendo revisões de devida diligência 100% automatizadas para alguns negócios, e isso é uma grande vitória para nós. Ser capaz de completar o processo de diligência mais rapidamente nos permite determinar quais questões precisam ser abordadas e se o negócio realmente funciona para nós e nosso potencial parceiro. Isso minimiza o tempo que gastamos em negócios que não vão funcionar, ajudando-nos e nossos parceiros de negócios a se concentrarem em oportunidades que fazem sentido para todos os envolvidos."

Para garantir que a Credigy obtenha o máximo de valor a longo prazo do seu investimento em RPA, a empresa está desenvolvendo o framework para um centro de excelência em RPA contínuo. "Algumas empresas começam a rodar software de RPA e, um ano depois, podem ter de 20 a 30 robôs", diz Adams. "Mas então alguém pergunta, 'O que este robô faz?' e ninguém sabe as regras. Vamos garantir que nossos processos sejam bem documentados e disponibilizar metadados para que possamos pensar em como cada processo se encaixa em processos maiores no futuro."