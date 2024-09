A Cobmax tinha acabado de ganhar um grande contrato para lidar com as chamadas de clientes para uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A oportunidade de crescimento para a jovem empresa foi tremenda. Mas logo ficou claro que os sistemas administrativos manuais e desatualizados da empresa ameaçaram esse crescimento.

Fundada em 2008, a Cobmax tinha se expandido rapidamente. Em 2016, tinha aproximadamente 200 vendedores trabalhando em sua central de atendimento. Com o novo contrato, o número de chamadas de vendas aumentou rapidamente. Para cada chamada, a equipe de vendas precisava inserir as informações do cliente no sistema de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) da Cobmax. A empresa então tinha que transferir essas informações para os sistemas de CRM de cada um de seus clientes.

Foi aqui que entrou a equipe do back-office. Quase 50 funcionários trabalharam em tempo integral no back-office, cortando e colando informações de um CRM para outro. No entanto, com o aumento do número de chamadas, elas não puderam acompanhar.

Os funcionários trabalhavam mais horas, às vezes até as 23h, o que exigia o pagamento de horas extras. Mesmo assim, os relatórios para os clientes da Cobmax eram frequentemente atrasados devido a erros resultantes da entrada manual. Às vezes, os clientes recebiam faturas com valores diferentes, o que gerava confusão e longas ligações telefônicas com a equipe de atendimento da Cobmax.

"Sabíamos que algo precisava ser feito e rápido", diz Alexandre Voltan, gerente de inovação da Cobmax. "Apesar de nossas melhores tentativas, custos e erros estavam aumentando". Se quiséssemos continuar crescendo, teríamos que simplificar nossos sistemas de back-office".