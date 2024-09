Ao usar a tecnologia IBM Robotic Process Automation, a GAM obteve economias significativas. "Economizamos aproximadamente R$ 120.000 por ano em salários de funcionários quando automatizamos tarefas manuais e repetitivas", diz Remor. "Agora, os robôs realizam essas tarefas, liberando os funcionários para se dedicarem a tarefas inteligentes e de maior valor."

A empresa também melhorou três tarefas principais. A primeira tarefa está relacionada a como as cotações de preços são preparadas. No passado, quando um potencial novo cliente entrava em contato com a GAM em busca de preços de produtos, um funcionário passava horas procurando informações em sites. Hoje, um robô busca continuamente essas cotações e responde rapidamente às solicitações, encaminhando as informações a um funcionário. Como resultado, os clientes em potencial recebem as informações necessárias muito mais rapidamente, o que melhora o serviço.

A GAM também aprimorou o processo de integração do fornecedor. Antes dos bots, de 4 a 5 pessoas gastavam uma hora coletando informações para qualificar um novo fornecedor. Hoje, um robô lida com essa tarefa, liberando até cinco horas na hora da equipe, todos os dias. Agora, em vez de preencher formulários, a equipe pode se concentrar em gerenciar fornecedores.

A empresa obteve um terceiro benefício na obtenção de certificados de regularidade fiscal, conhecidos como CNDs. Exigidos pela legislação brasileira, esses certificados verificam que a empresa paga os impostos federais, estaduais e municipais em dia. Agora, um bot coleta os certificados CND, garantindo que a GAM sempre tenha documentos válidos arquivados.

A automação robótica de processos (RPA) libera os funcionários da GAM de processos demorados e permite que eles se concentrem em tarefas mais interessantes e de maior valor. Além disso, os recursos de edição simples da IBM permitem que a equipe programe os bots sem depender de pessoal de TI.

"A equipe deixou de ser cautelosa com os bots e passou a adotá-los", diz Remor. "Eles têm mais tempo para fazer um trabalho de maior valor. Além disso, eles podem utilizar os bots para criar soluções para os problemas cotidianos, tornando o trabalho ainda mais satisfatório.

Além disso, a GAM vê um maior compartilhamento de ideias entre diferentes áreas da empresa. "Quando uma área quer automatizar um processo, ajudo a considerar as diferentes soluções que os bots fornecem. Com todos trabalhando juntos, geralmente encontramos um processo inesperado para os bots trabalharem.”

Com resultados como esse, o gerenciamento de GAM está planejando expandir o uso dos bots em mais áreas da empresa. Remor conclui: "Os bots e a equipe trabalhando juntos melhoraram nossos negócios além de qualquer coisa que esperávamos. Agora, com a IBM envolvida, esperamos mais inovações combinadas com o excelente serviço oferecido pela IBM. Esta combinação definitivamente nos dá uma vantagem em um mercado muito competitivo.”

O cliente apresentado neste estudo de caso inicialmente se envolveu com a WDG Soluções Em Sistemas E Automação de Proces LTDA, que começou a conduzir negócios como IBM em 1 de janeiro de 2021. Os produtos WDG neste estudo de caso, WDG Studio e WDG RPA, agora são conhecidos como IBM RPA Studio e IBM RPA Solution respectivamente.