A Comtelsat usa a infraestrutura de alto desempenho da IBM Cloud para hospedar vários aplicativos que ajudam organizações governamentais e partidos políticos a colaborar com parceiros na indústria de transmissão.

Por exemplo, no início de uma eleição, os partidos políticos podem simplesmente gravar seus próprios vídeos e carregá-los em um portal web gerenciado pela agência governamental que supervisiona as transmissões eleitorais. A agência pode verificar o conteúdo, certificar-se de que está em conformidade com as leis e padrões de transmissão relevantes e aprová-lo para liberação. Em seguida, as redes de TV podem acessar e baixar o conteúdo e agendá-lo para transmissão durante um dos espaços designados do grupo.

Comentários de Gómez: "Simplificamos um processo que costumava levar dias ou semanas até um ponto em que uma festa pudesse gravar um novo vídeo pela manhã e vê-lo transmitido na TV ao vivo naquela mesma noite. É um salto quântico para campanhas políticas no México, porque significa que cada parte pode adaptar sua campanha em tempo real à medida que novos temas e problemas evoluem."

Uma aplicação semelhante da Comtelsat no IBM Cloud auxilia na gestão da produção e difusão de transmissões oficiais do governo, tais como discursos presidenciais, mensagens de emergência e alerta, ou campanhas promovidas pelos ministérios da saúde e educação. Ele também lida com a transmissão ao vivo e o arquivamento de todas as sessões do parlamento nacional.

Em busca do futuro, a Comtelsat vê o IBM Cloud como uma plataforma ideal para ajudar a enriquecer esses aplicativos com inteligência artificial e machine learning.

"Estamos muito animados com a IBM Watson", diz Gómez. "Se pudermos treiná-la para entender todas as variações regionais do espanhol do México, será uma ferramenta incrível para ajudar nossos clientes a extrair mais valor de milhões de horas de filmagens de vídeo arquivadas. Por exemplo, pode ajudar a identificar automaticamente os palestrantes em cada debate parlamentar e anotar o vídeo para que jornalistas ou pesquisadores possam encontrar e analisar a contribuição de cada político."

Em uma perspectiva mais abrangente, as metodologias de aprendizado de máquina se mostram promissoras para entidades com extensos acervos de vídeo, com destaque para as emissoras. Por exemplo, o México tem regulamentações rigorosas sobre legendas ocultas para conteúdo de TV, e adicionar legendas a imagens de vídeo arquivado é um processo caro e trabalhoso. As capacidades de compreensão da linguagem natural de Watson podem tornar possível automatizar o processo de legendagem opcional, poupando tempo, esforço e dinheiro consideráveis para os streamers.

Gómez conclui: "Ouvi dizer que as empresas conseguem analisar apenas cerca de 20% de seus dados. Na indústria da mídia, o percentual é ainda menor, visto que estamos apenas começando a descobrir métodos para analisar efetivamente os dados de vídeo.Trabalhar com as equipes do IBM Cloud e do Watson nos ajuda a explorar a nova fronteira da análise de vídeo e a encontrar soluções que podem ajudar nossos clientes a realmente transformar seu setor."