Ao se deparar com a demanda impulsionada pela pandemia por mais acesso remoto aos dados, a cidade de Tyler decidiu expandir as operações de infraestrutura de desktop virtual (VDI) impulsionada pelo VMware, que já eram bem-sucedidas. A cidade entrou em contato com a Mark III Systems – provedora de soluções de transformação de TI e parceira de negócios da IBM, para ajudá-la a atualizar sua infraestrutura e encontrar soluções de tecnologia que oferecessem os mais altos níveis de proteção, privacidade e segurança.

A Mark III Systems ajudou a cidade a integrar a tecnologia IBM® FlashSystem 7200 em sua stack de TI. O IBM FlashSystem 7200 oferece recursos de ponta para organizações que precisam de armazenamento corporativo de médio porte. Depois que essa solução foi implementada, a cidade conseguiu usar os recursos de virtualização de armazenamento do software IBM® Spectrum Virtualize no IBM FlashSystem 7200 para estender os serviços de dados ao armazenamento existente, melhorando o desempenho e a eficiência desses sistemas.

"As tecnologias da IBM Storage nos permitem aproveitar nossa infraestrutura atual", diz Benny Yazdanpanahi, diretor executivo de TI da cidade de Tyler. "O IBM Spectrum Virtualize otimiza e atualiza nosso armazenamento flash existente para que possamos nos modernizar e, ao mesmo tempo, manter os custos de infraestrutura baixos."

"O IBM FlashSystem 7200 foi um divisor de águas para nós", acrescenta Jeremy English, gerente de infraestrutura de TI da cidade. "A capacidade de fornecer aplicações modernas e eficientes e implementar desktops virtuais nos permitiu fazer uma transição rápida para um sistema de trabalho remoto que funcionou para todos."

Este sistema de armazenamento serve como um back-end para a operação de VDI da cidade de Tyler. A plataforma oferece acesso a módulos flash e processadores aprimorados que reduzem a latência e melhoram o desempenho dos sistemas virtuais.

A equipe de TI da cidade conta com o monitoramento automatizado e a análise preditiva do IBM® Storage Insights, um recurso de gerenciamento de armazenamento das soluções de armazenamento flash da IBM, para garantir que os problemas sejam resolvidos rapidamente e que a disponibilidade e o desempenho permaneçam no mais alto nível. Os desktops virtuais atualizados que essas soluções suportam permitem que os funcionários da cidade, desde os policiais até a equipe de TI, acessem rapidamente as informações de que precisam para atender à comunidade, estejam eles em um escritório, em um carro de patrulha ou em casa.