A Administração Policial da Cidade de Belgrado agora possui um sistema de câmera e digitalização de placas de matrícula personalizado, criado especialmente para a cidade.

Ao basear o novo sistema na tecnologia IBM com o IBM® Cloud Pak for Integration, a cidade pode aplicar uma abordagem híbrida ao gerenciamento de dados com IA. Com o IBM® Cloud Pak for Integration, a cidade também tem a capacidade de usar APIs, se conectar à nuvem e a aplicações existentes no local, mover dados de forma confiável com mensagens corporativas e fornecer interações de eventos em tempo real—tudo com segurança e criptografia de nível empresarial de ponta a ponta.

As novas estações de trabalho personalizadas construídas pela Comtrade estão instaladas nos veículos oficiais de polícia da Belgrado. O sistema de armazenamento e processamento de dados, construído no IBM® Cloud Pak for Integration com o Apache Kafka, está localizado no data center do Ministério do Interior. Os dois sistemas têm a capacidade de trabalhar juntos e armazenar e processar os dados em relatórios em tempo real.

Os sistemas de câmera instalados nos cruzadores de polícia fornecem aos oficiais uma varredura fácil, rápida e eficiente da placa de registro do veículo a partir de vários ângulos. A verificação das placas de registro é mais rápida, precisa e eficiente do que escrever números manualmente. Com a tecnologia Apache Kafka, a cidade ganhou transmissão de eventos em tempo real para apoiar os policiais na digitalização e gravação de placas de matrícula.

Os oficiais podem facilmente usar o sistema automatizado para escanear placas de registro de veículos, inclusive quando um ou ambos estão em trânsito. Na maioria das vezes, os oficiais podem escanear placas de registro de veículos diretamente de seus carros de polícia, sem a necessidade de sair dos veículos, o que aumenta a segurança dos oficiais.

O sistema de escaneamento de placas de registro de veículos e o acompanhamento do armazenamento e processamento de dados melhoraram a capacidade de informação e comunicação e o trabalho operacional da polícia. Os oficiais da cidade de Belgrado estão mais eficientes e conseguem realizar mais trabalho com menos esforço, o que pode aumentar a segurança dos cidadãos.