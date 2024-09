Antes de tomar sua decisão final, a Bmor realizou uma avaliação minuciosa das diversas soluções tecnológicas disponíveis no mercado, dando especial atenção às ofertas de outros grandes players como Amazon e Google. No entanto, foi a reunião com a SAS INFORMÁTICA que marcou uma virada significativa no processo de tomada de decisão. Graças a uma proposta detalhada que destacou as capacidades únicas e a experiência avançada no desenvolvimento da tecnologia blockchain, ficou claro que a IBM se destacou no cenário tecnológico por sua expertise específica e pela maturidade de suas soluções blockchain. Além disso, a reputação e confiabilidade da IBM no mercado global de tecnologia permitiram a seleção da solução mais segura e confiável, reduzindo assim o risco associado à adoção de novas tecnologias.

As informações são transferidas em formato JSON para o serviço web do parceiro SAS INFORMATICA, que desempenha um papel fundamental no processamento e gestão desses dados. Depois que as informações são recebidas, seu sistema avançado passa a recuperá-las, integrando-as de forma eficaz à infraestrutura tecnológica.

É importante enfatizar que a fase de desenvolvimento da solução de blockchain foi concluída sem falhas: todas as principais funcionalidades da blockchain, incluindo armazenamento de dados, segurança e integridade de dados, estão operando com total segurança. O mecanismo de transmissão e recepção foi otimizado para garantir a máxima eficiência.