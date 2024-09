Para agilizar e acelerar sua transição para o Maximo Application Suite, a Quant envolveu seus parceiros de confiança AFRY e IBM.

"Trabalhamos com a AFRY há mais de quatro anos e, nesse período, eles se tornaram um dos nossos parceiros estratégicos mais valiosos", comenta Bergdahl. "A AFRY atua como nosso integrador de serviços para as soluções Maximo, nos apoiando em tudo, desde a configuração, manutenção e operações até o suporte técnico, desenvolvimento e projetos de prova de conceito. Temos uma equipe digital enxuta, portanto, aumentar nossos recursos com um parceiro confiável como a AFRY é uma grande vantagem. As diferentes perspectivas na nossa parceria, incluindo a Quant trazendo seu conhecimento do setor de manutenção, deram uma forte contribuição para o nosso sucesso."

Para desenvolver a nova parceria, uma equipe de projeto conjunta da Quant, AFRY e IBM visitou o IBM Innovation Studio em Munique, Alemanha. Em estreita colaboração com os especialistas do IBM Industry 4.0 no Innovation Studio, a equipe do projeto mapeou a jornada de transformação da Quant.

"Reunir-se com os stakeholders da Quant, AFRY e IBM no estágio inicial do projeto foi extremamente valioso", lembra Bergdahl. "No IBM Innovation Studio, exploramos os desafios e oportunidades do projeto de muitos ângulos: incluindo considerações práticas, no local, melhores práticas do setor, possibilidades de tecnologia e muito mais. Ao reunir as competências sobrepostas da Quant, AFRY e IBM, cocriamos casos de uso orientados por valor para o Maximo Application Suite."

Após uma série de exercícios de prova de conceito bem-sucedidos com a IBM e a AFRY, a Quant implementou o Maximo Application Suite. Fornecida como um serviço gerenciado pela IBM, a nova solução oferece uma plataforma integrada para gerenciar e analisar dados de gerenciamento de ativos.

"A maioria dos ativos industriais modernos vem equipada com sensores do fabricante do equipamento original, mas muitos de nossos clientes também possuem equipamentos legados que requerem monitoramento", explica Bergdahl.

"Assim, equipamos ativos legados com dispositivos de internet das coisas [IoT] para nos permitir coletar dados sobre a condição do ativo. No momento, executamos nossa própria plataforma de gerenciamento de IoT. Ao migrar esse recurso para o IBM Maximo Health, parte do Maximo Application Suite, não apenas obteremos acesso mais fácil aos dados de nossos 2.000 dispositivos IoT, mas também seremos capazes de desativar nossa infraestrutura de gerenciamento de IoT existente, economizando tempo e reduzindo custos."

Após uma implementação global, todos os usuários existentes do Maximo fizeram uma transição tranquila para o Maximo Application Suite.

"Durante a implementação, investimos muito tempo treinando nossas equipes nas funcionalidades mais recentes da solução IBM", confirma Bergdahl. "O forte compromisso da Quant, AFRY e IBM valeu a pena. A abordagem de equipe única e a estreita colaboração contribuíram para nossa transição bem-sucedida para o IBM Maximo Application Suite."

Ele acrescenta: "Durante o projeto de implementação, todas as partes aprenderam muito. Esses aprendizados entre organizações continuarão no futuro, já que a Quant foi selecionada para participar do IBM Early Adopter Program para vários dos novos módulos do Maximo Application Suite."