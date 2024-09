Após um encontro casual com a IBM em um evento do setor, a Migrato rapidamente percebeu que o IBM Watson oferecia todos os recursos necessários para atender aos requisitos da nova legislação de transparência governamental.

"Quando me encontrei pela primeira vez com a IBM, fiquei intrigado com seu foco em mineração de processos e ciência de dados", recorda Dubbeldam. "Depois de participar de um workshop de um dia inteiro com a IBM, fiquei convencido de que a IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed era exatamente a solução de que precisávamos."

A IBM Watson NLP Library for Embed é uma biblioteca em contêiner que incorpora a avançada IA de linguagem natural às soluções existentes. Criada com base em uma combinação de algoritmos de PNL de código aberto e da IBM® Research, a solução permite que a Migrato detecte com precisão e oculte informações pessoais confidenciais de dados de texto bruto.

Trabalhando com especialistas do IBM Build Lab, a Migrato transformou rapidamente sua prova de conceito em uma solução completa.

Dubbeldam comenta: “Depois de cocriar com a equipe do IBM Build Lab por apenas algumas horas, concluímos cerca de 70% do trabalho de desenvolvimento da solução — é uma parceria muito eficaz. A orientação prática que recebemos da IBM foi extremamente valiosa, especialmente em relação às melhores práticas para incorporar bibliotecas específicas em nossa aplicação Intelligent Content Classifier.”

Por meio de sua parceria com a IBM, a Migrato alcançou sua meta de otimizar seus recursos de PNL. Com a IBM Watson NLP Library for Embed, a empresa pode processar dados não estruturados com velocidade e precisão ainda maiores.

"Levamos apenas cerca de cinco dias para colocar nossa nova solução em produção, o que foi uma ótima experiência", diz Dubbeldam. "No passado, nossas análises de palavras-chave baseavam-se na análise estatística de todas as palavras usadas em um documento, mas, em muitos casos, as palavras mais comuns em um documento não são as mais importantes. Com o IBM Watson NLP Library for Embed, podemos aproveitar a IA para realizar a extração de palavras-chave de tópicos, o que nos ajuda a analisar o significado de dados não estruturados."