Com os serviços e a tecnologia da IBM® Security, a ANDRITZ pode detectar proativamente a gravidade, o escopo e a causa raiz das ameaças antes que elas afetem os negócios. Um único painel centralizado oferece visibilidade e insights sem precedentes de toda a rede.

"Conseguimos minimizar o impacto dos ataques porque criamos muitas fontes bloqueadas", diz Glatz. "Analisamos nossa rede continuamente. O IBM® Security oferece uma base sólida onde temos 100% de visibilidade e transparência, o que nos ajuda a solucionar ameaças em um período de tempo muito curto."

Com o Managed Detection and Response Services, a ANDRITZ pode detectar mais facilmente comportamentos que podem potencialmente infectar os sistemas do usuário final. Para Strieder, isso foi especialmente importante durante a pandemia. "A maior recompensa é que estamos mais seguros e estamos muito mais preparados caso algo aconteça", diz ele. "Nossos 27.000 usuários puderam trabalhar em casa e conseguimos protegê-los — enquanto estávamos trabalhando com a implementação com a IBM."

Para ajudar a ANDRITZ a entender e combater ameaças emergentes, a IBM realiza uma sessão de inovação e melhoria contínua de duas horas com a empresa a cada trimestre. Para Glatz, é fundamental ter uma visão do futuro cenário de ameaças. "Em segurança, você precisa entender o que pode acontecer no próximo mês ou no próximo ano", diz ele. “Com a IBM, fizemos uma parceria com uma empresa que tem o poder e o potencial de antecipar o que pode acontecer daqui a seis meses.”

No futuro, a ANDRITZ busca integrar suas informações de TO e a inteligência de ameaças cibernéticas da OTORIO com seu SOC para obter uma visão ainda mais ampla do ambiente de segurança. "A ANDRITZ está se transformando em uma provedora de serviços digitais", conclui Strieder."

“Com tudo o que fornecemos hoje — nossas fábricas de papel, instalações hidrelétricas, metais e assim por diante — precisamos prestar ainda mais atenção à segurança cibernética de TI e TO. É uma jornada contínua que nunca vai parar.”