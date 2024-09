Anadolu Sigorta é a mais antiga seguradora da Turquia. Ele oferece uma grande variedade de produtos de seguro, incluindo veículos, proprietários de imóveis, viagens, saúde e muito mais. Nos 95 anos desde a sua criação, a rede da Anadolu Sigorta cresceu para incluir uma ampla variedade de relações comerciais.

Por exemplo, a Anadolu Sigorta tem uma parceria com o Isbank, que opera aproximadamente 1.300 agências. Há também aproximadamente 2.500 agências da Anadolu Sigorta, 800 das quais são grandes o suficiente para merecer suas próprias soluções de CRM. E os produtos da Anadolu Sigorta estão listados em vários agregadores de seguros, que oferecem aos clientes em potencial uma maneira fácil de comparar seguradoras.

A Anadolu Sigorta escolheu o IBM Cloud Pak® para integração na plataforma Red Hat® OpenShift® para ajudar a integrar todos esses sistemas essenciais aos negócios.A solução também apresenta a plataforma IBM API Connect® e o appliance IBM® DataPower® Gateway.Juntos, esses produtos ajudam a garantir que as integrações do Anadolu Sigorta sejam seguras, flexíveis e altamente disponíveis — todos os componentes principais em um sistema confiável. O serviço Fluxos de eventos IBM completa a solução, ajudando a garantir que Anadolu Sigorta e seus parceiros possam responder a eventos à medida que acontecem.

A solução não só gera confiança entre os clientes da Anadolu Sigorta, como também ajuda a solidificar os relacionamentos com parceiros, simplificando o processo de integração de aplicativos. Ismail Özeren, Arquiteto Chefe da Anadolu Sigorta, explica: "No passado, tínhamos que enviá-los por e-mail, escrevê-los, enviá-los com exemplo de código e falar com eles pelo telefone. O processo agora é simples: acabamos de enviar ao desenvolvedor um nome de usuário e senha. Eles podem ver toda a documentação e experimentar os serviços on-line."

A elegância dessas integrações se mostra em muitas áreas diferentes do negócio de Anadolu Sigorta. Por exemplo, quando um cliente de seguro de saúde entra em um hospital de rede, o sistema na recepção é integrado diretamente ao sistema da Anadolu Sigorta. A visita do segurado é automaticamente aprovada sem a necessidade de fazer login no sistema da Anadolu Sigorta.

Os segurados de veículos também podem desfrutar desse tipo de experiência com a Anadolu Sigorta. Quando um cliente deseja comprar uma nova política ou fazer uma alteração em uma política existente, o aplicativo Anadolu Sigorta pode processar essa solicitação em 10 a 12 segundos.

A Anadolu Sigorta também oferece aos clientes um aplicativo que permite fotografar recibos de produtos ou serviços que suas apólices cobrem. O sistema processa automaticamente o recibo e, em muitos casos, deposita o dinheiro reembolsado diretamente na conta bancária do cliente.