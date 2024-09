20 Microns Ltd.

Para ajudar a implementar a infraestrutura necessária para seu ambiente SAP S/4HANA, a 20 Microns recorreu à Silver Touch, parceira de negócios da IBM.

"Criamos um ambiente focado na disponibilidade e no desempenho", observa Chintan Khambholja, gerente de desenvolvimento de negócios da Silver Touch. "A 20 Microns estava confortável com a confiabilidade do hardware IBM® Power desde que o usou no passado — com o Power você não costuma ver os desafios de downtime que você vê com servidores x86. Assim, trabalhamos em conjunto com a IBM para definir o dimensionamento e a configuração do projeto e construímos uma arquitetura de produção e recuperação com o hardware da IBM."

O novo ambiente SAP S/4HANA, hospedado no data center corporativo da 20 Microns, inclui um par de servidores IBM® Power Systems H922, rodando em modo de alta disponibilidade. A tecnologia IBM® PowerVM permitiu que a Silver Touch construísse uma base de dados SAP virtualizada, bem como servidores de produção, desenvolvimento e garantia de qualidade (QA) através do hardware da IBM. E os dados SAP correspondentes são armazenados no IBM® FlashSystem 5000.

Juntamente com o ambiente de produção, a Silver Touch também implantou a tecnologia IBM® Spectrum Protect para criar um processo de backup automatizado para essas informações críticas. E um IBM® TS2900 Tape Autoloader fornece armazenamento de dados a longo prazo.

Juntos, o projeto foi concluído em menos de quatro meses após a assinatura do contrato inicial, e a implementação real exigiu apenas cerca de 15 dias. Atualmente, existem 105 usuários, distribuídos em vários escritórios da 20 Microns em toda a Índia, para a plataforma SAP atualizada.