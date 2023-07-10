في بيئة الصناعة التنافسية الحالية، يُعَد ضمان التشغيل السلس وطول عمر معداتك أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن يساعدك اتباع عملية تحليل الاهتزازات خطوة بخطوة على الاستفادة من اهتزازات الآلة لفهم حالة المعدات والسلامة بشكل أفضل.

الخطوة 1. جمع البيانات الأولية

لإجراء تحليل الاهتزازات، ابدأ بجمع البيانات حول المعدات أو الهيكل الذي ستعمل على تحليله. تأكد من تحديد موقع ونوع أجهزة الاستشعار التي ستحتاج إليها لقياس الاهتزازات، بما في ذلك نطاقات السعة والتردد، إذ ستعمل هذه الأجهزة كأدوات لتجميع بياناتك طوال العملية. من المهم أيضًا جمع معلومات حول ظروف تشغيل المعدات، مثل السرعة والحمل ودرجة الحرارة.

الخطوة 2. قياس الاهتزازات

الخطوة التالية في العملية هي قياس الاهتزازات من الآلات المختارة. يتضمن تحليل الاهتزازات عادةً قياس سعة الاهتزاز لأصل أو نظام.

في هذه الحالة، ستعتمد على مقياس التسارع المثبَّت في المواقع الرئيسية للاهتزازات لإجراء القياسات. تستخدم أجهزة قياس التسارع (مثل أجهزة قياس التسارع الكهروضغطية والمجسات القريبة وأجهزة قياس الاهتزاز بتقنية Laser Doppler وغيرها) الاستجابات عالية التردد لقياس تسارع الجسم المهتز في ثلاثة اتجاهات: من أعلى وأسفل، وجانب إلى جانب، ومن الأمام إلى الخلف.

يمكنك أيضًا قياس الاهتزازات باستخدام أجهزة استشعار السرعة وأجهزة استشعار الإزاحة. تقيس أجهزة استشعار السرعة سرعة الجسم المهتز، حيث توفِّر استجابة متوسطة التردد مثالية لمراقبة السلامة العامة للآلة. من ناحية أخرى، تقيس أجهزة استشعار الإزاحة تحرُّك الجسم المهتز، حيث توفِّر استجابة منخفضة التردد مناسبة لاكتشاف المشكلات الهيكلية وعدم التوازن.

الخطوة 3. تحليل البيانات

بمجرد جمع جميع البيانات ذات الصلة، يحين وقت تحليلها. ستتطلب منك مرحلة التحليل استخدام خوارزميات وبرامج الكمبيوتر لتحديد أنماط الاهتزاز وتوجهات البيانات، وستحتاج إلى مقارنة البيانات بالمعايير والإرشادات المعمول بها.

يمكن لفِرق الصيانة استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات لتحليل بيانات الاهتزازات، بما في ذلك ما يلي:

تحليل المجال الزمني : لإجراء تحليل في المجال الزمني، ستحلل الإشارة الاهتزازية الخام بمرور الوقت. يمكن للفنيين استخراج البيانات وتقييمها (مثل أقصى سعة ومعامل القمة والانحراف المعياري والجذر التربيعي للمتوسط التربيعي RMS، وغيرها) مباشرةً من شكل الموجة الزمنية للإشارة. تُعَد هذه التقنية مفيدة لاكتشاف الظواهر العابرة مثل التأثيرات أو الصدمات. تحليل المجال الترددي : يستخدم تحليل المجال الترددي عملية رياضية تُعرَف باسم التحويل السريع لفورييه (FFT) لتحويل الإشارة من المجال الزمني إلى المجال الترددي. الطيف الترددي الناتج يجعل من السهل التعرُّف على الترددات المحددة المرتبطة بالأعطال الميكانيكية.

تحليل الظرف : ويُعرَف أيضًا باسم إزالة التضمين، يتم استخدامه بشكل أساسي لاكتشاف عيوب المحامل في مراحلها المبكرة. يتضمن هذا التحليل استخراج إشارات الصدمات عالية التردد الناتجة عن المحامل التالفة من الإشارة الاهتزازية الكاملة، ما يمكِّن الفنيين من تحديد وجود أعطال المحامل وشدتها. التحليل النمطي: هو تقنية متقدمة تهدف إلى تحديد الترددات الطبيعية للآلة وأشكال الأنماط وطبيعة التخميد. دراسة هذه الخصائص تساعد المحللين على تقييم السلوك الديناميكي للآلة وتحديد المشكلات الهيكلية المحتملة و/أو حالات الرنين.

الخطوة 4. تفسير النتائج

سيتطلب التحليل الناجح من محللي الاهتزاز فهم الترددات المحددة المرتبطة بالمشكلات الميكانيكية المختلفة. تتضمن بعض ترددات الأعطال الشائعة ما يلي:

التردد الأساسي : هو التردد الذي يُكمل عنده المكوِّن الدوّار دورة كاملة واحدة. يمكن أن تساعدك الانحرافات عن التردد الأساسي المرجعي على تحديد أعطال محددة، مثل عدم التوازن وسوء المحاذاة والارتخاء.

التوافقيات : هي مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي، غالبًا ما ترتبط بمشكلات تداخل التروس أو أحداث دورية أخرى. الأشرطة الجانبية: هي نتيجة تعديل التردد الأساسي بواسطة تردد آخر، كما في التفاعل بين عطل في المحمل وتردد المكوِّن الدوار. غالبًا ما تظهر الأشرطة الجانبية كقمم متماثلة حول التردد الأساسي أو توافقياته، ويمكن أن تُشير إلى مشكلات في المحامل و/أو كسر أسنان التروس.

الخطوة 5. اتخاذ الإجراءات التصحيحية

بمجرد تحديد المشكلات المحتملة في مرحلة التفسير، ضع حدود إنذار تفعِّل الاستجابة عند تجاوز الاهتزازات لهذه الحدود. يمكن أن تستند هذه العتبات إلى معايير الصناعة أو البيانات التاريخية أو توصيات الشركة المصنِّعة. أكثر أنواع عتبات الإنذار شيوعًا هي العتبات المطلقة وعتبات الاتجاه والعتبات الإحصائية.

العتبات المطلقة هي قيم ثابتة تستند إلى مستويات الاهتزاز المقبولة لأنواع محددة من المعدات.

عتبات الاتجاه هي قيم ديناميكية تتغير بمرور الوقت استنادًا إلى الأداء التاريخي للمعدات. عندما تزداد مستويات الاهتزاز بشكل مفاجئ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في التطور. يتم اشتقاق العتبات الإحصائية من التحليلات الإحصائية للبيانات التاريخية، مع مراعاة المتوسط والانحراف المعياري لمستويات الاهتزاز.

عندما يتجاوز النظام أو الأصل عتبة الإنذار، يجب على مدير الصيانة اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة المشكلة. قد يتضمن ذلك جدولة الصيانة أو تعديل مَعلمات التشغيل أو إجراء المزيد من التحليلات لتحديد سبب المشكلة.