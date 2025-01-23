ما المقصود بنظام أسماء النطاقات (DNS) الثانوي؟

الآن، إذا حدثت مشكلة في خادم DNS الأساسي -مثل عدم توفره تقنيًا أو تحميله الزائد حاليًا- يقوم خادم DNS الثانوي بدوره، حيث ينفِّذ عمليات البحث اللازمة ويُجري ترجمات عناوين IP المطلوبة. بفضل التشغيل الفوري لخادم DNS الثانوي عبر عملية التبديل الاحتياطي، يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الموقع الإلكتروني دون أن يلاحظوا أي تراجع في الأداء.

وبالمثل، يتولى خادم DNS الثانوي مهام خادم البريد الخاص بنظام DNS الأساسي (بما في ذلك توجيه البريد الإلكتروني والتعامل مع سجلات تبادل البريد - MX)، ما يساعد على ضمان استمرار تدفق حركة البريد الإلكتروني دون انقطاع. وبهذه الطريقة، لا يتعرض الموقع لأي فترة تعطل بسبب الانقطاعات، وهذا هو مقياس المرونة الحقيقية - أي الحفاظ على استمرار الأمور على الرغم من الظروف المعاكسة.

عند الحاجة إلى تشغيل خادم DNS الثانوي، يتم تزويده بالمعلومات من قبل خادم DNS الأساسي. يحدث ذلك من خلال عملية تُعرَف باسم نقل المنطقة. نُسخ ملفات المناطق التي تُشارك مع خادم DNS الثانوي عبر عملية نقل النطاق هي ملفات للقراءة فقط ولا يمكن تعديلها بأي شكل من الأشكال.

تعتمد عمليات نقل المناطق بشكل كبير على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، التي تُتيح لخوادم DNS الأساسية نقل بيانات منطقة DNS تلقائيًا إلى الخوادم الثانوية. بهذه الطريقة، يمكن لكل خوادم DNS الاحتفاظ بالمعلومات نفسها. توفِّر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وسيلة للخادم الأساسي للتواصل مع الخادم الثانوي، لضمان توافقهما التام في سجلات DNS المتطابقة وعمليات نقل المناطق المُسجلة.

تستند عملية نقل المناطق إلى إنشاء سجلات خادم الأسماء (NS). تساعد سجلات NS على تحديد الخوادم التي تم تعيينها على أنها موثوق بها لهذا النطاق، والذي يحدد أولويات النطاق. إذا كان عنوان IP للخادم الثانوي موجودًا ضمن سجلات NS، فسيظل الموقع يعمل بشكل طبيعي حتى لو تعطل الخادم الأساسي.

يتم بدء عمليات نقل المناطق عبر إصدار سجل "بداية السُلطة" (SOA)، والذي يزوِّد خوادم DNS الثانوية بالبيانات اللازمة لمزامنة بيانات نطاق DNS، وذلك من خلال نوع من التحكم في الإصدارات يُفعِّل التحديثات استنادًا إلى الرقم التسلسلي لسجل SOA.

هذه هي الطريقة التي يتم بها تسجيل الإصدارات الجديدة. ومن خلال تحديث خدمة DNS الثانوية ببيانات جديدة من سجل SOA، يمكن للنطاق أن يظل قيد التشغيل في حالة تعطل الخادم الأساسي - ما يحمي الخوادم المعطلة من التأثير في مدة التشغيل.

النقل الموثوق به للمناطق (AXFR) هو بروتوكول آخر يسمح لخوادم DNS بتداول ملفات المنطقة. يعمل AXFR على مزامنة تلك البيانات عبر جميع الخوادم المتصلة، لتعمل جميعها بأحدث المعلومات المتاحة.