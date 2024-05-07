تقسِّم مناطق DNS السلطة على أجزاء مختلفة من مساحة اسم DNS -على سبيل المثال، نطاق ونطاق فرعي- ما يمنح المسؤولين تحكمًا أكثر دقة في سجلات DNS وخوادم أسماء DNS والمكونات الأخرى. يمكن أن يساعد هذا التقسيم على تبسيط إدارة DNS وتنسيقه وتوزيع أحمال العمل عبر خوادم الأسماء.

على سبيل المثال، يمكن أن يوجد النطاق "example.com" في المجال نفسه مع النطاقات الفرعية "blog.example.com" و"community.example.com". إذا احتاج المسؤولون إلى مزيد من التحكم الدقيق -ربما بسبب عدد الأجهزة المتصلة بموقع المجتمع وحجم سجلات نظام أسماء النطاقات المرتبطة- فيمكنهم تقسيم النطاق الفرعي "community.example.com" إلى المجال الفرعي إلى مجاله الخاص باستخدام خادم الاسم الموثوق.

يحدد مجال نظام أسماء النطاقات أن النطاق أو جزء منه يخضع لإدارة مسؤول معين. ومع ذلك، يمكن أن يشمل النظام نطاقات فرعية متعددة ويمكن أن توجد مجالات متعددة على نفس النظام.

خادم نظام أسماء النطاقات. لا تعني مجالات نظام أسماء النطاقات وجود فصل مادي، بل تُستخدم للتحكم في أجزاء مختلفة من مساحة أسماء النطاقات.

يمكن أن تساعد المجالات على تخفيف العبء الإداري المرتبط بنطاق معين، وتوزيع تحميل استعلامات نظام أسماء النطاقات، وتعزيز الكفاءة العامة وقابلية التوسع لخدمات نظام أسماء النطاقات. ويمكن أن تؤدي إدارة المجالات بشكل فعَّال مع استخدام ميزات الأمان مثل امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات والتحديثات الديناميكية إلى تعزيز أمان نظام أسماء النطاقات وتقليل التهديدات الأمنية مثل انتحال نظام أسماء النطاقات وهجمات الاستيلاء.