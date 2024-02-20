ما هو سجل CNAME (الاسم المتعارف عليه)؟

وهو يسمح بتحليل أسماء نطاقات متعددة على عنوان IP نفسه ويبسّط عملية إدارة الخدمات أو النطاقات الفرعية المختلفة من خلال توجيهها إلى نطاق وجهة واحد. والجدير بالذكر أن كل سجلات CNAME يجب توجيهها إلى اسم نطاق بدلاً من عنوان IP.

يعد النطاق الفرعي ”ww” مثالاً شائعًا على CNAME. ويتم توفيره بوصفه اسمًا مستعارًا لاسم النطاق الأساسي، ويقوم المستخدمون بالوصول إلى "www.example.com" ويُشار إليه بالنطاق الأساسي (أو قمة منطقة نظام أسماء النطاقات (DNS)) “example.com”.

قد يبدو سجل الاسم المتعارف عليه معقدًا، لكنه أداة بسيطة ومفيدة نسبيًا في عالم الإنترنت ونظام أسماء النطاقات (DNS). تخيل نظام أسماء النطاقات (DNS) بوصفه قاعدة بيانات تسمية ضخمة، مثل دليل الهاتف، مسؤولاً عن ربط أسماء مواقع الويب المألوفة مثل "www.example.com" بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلية، وهي مجموعة فريدة من الأرقام. وتساعد سجلات CNAME المنظمات في إدارة النطاقات وتوزيع حركة المرور وموازنتها بشكل أكثر كفاءة، وفي النهاية تقديم تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة.