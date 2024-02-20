ما هو سجل CNAME (الاسم المتعارف عليه)؟

نشر بتاريخ: 21فبراير 2024
المشاركون: Tasmiha Khan
يعمل سجل CNAME، أو سجل الاسم المتعارف عليه، بوصفه اسم مستعار داخل نظام أسماء النطاقات (DNS)، حيث يُعيد توجيه اسم نطاق إلى آخر.
وهو يسمح بتحليل أسماء نطاقات متعددة على عنوان IP نفسه ويبسّط عملية إدارة الخدمات أو النطاقات الفرعية المختلفة من خلال توجيهها إلى نطاق وجهة واحد. والجدير بالذكر أن كل سجلات CNAME يجب توجيهها إلى اسم نطاق بدلاً من عنوان IP.
يعد النطاق الفرعي ”ww” مثالاً شائعًا على CNAME. ويتم توفيره بوصفه اسمًا مستعارًا لاسم النطاق الأساسي، ويقوم المستخدمون بالوصول إلى "www.example.com" ويُشار إليه بالنطاق الأساسي (أو قمة منطقة نظام أسماء النطاقات (DNS)) “example.com”.
قد يبدو سجل الاسم المتعارف عليه معقدًا، لكنه أداة بسيطة ومفيدة نسبيًا في عالم الإنترنت ونظام أسماء النطاقات (DNS). تخيل نظام أسماء النطاقات (DNS) بوصفه قاعدة بيانات تسمية ضخمة، مثل دليل الهاتف، مسؤولاً عن ربط أسماء مواقع الويب المألوفة مثل "www.example.com" بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلية، وهي مجموعة فريدة من الأرقام. وتساعد سجلات CNAME المنظمات في إدارة النطاقات وتوزيع حركة المرور وموازنتها بشكل أكثر كفاءة، وفي النهاية تقديم تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة.
تحسين أداء التطبيق وإضافة المرونة باستخدام نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق والمدار وحلول توجيه حركة البيانات المتقدمة.
تعمل سجلات CNAME بوصفها مؤشرات أو أسماء مستعارة، حيث تعيد توجيه اسم نطاق إلى آخر. وهي ضرورية لتبسيط إعدادات استضافة الويب، خاصةً عند إدارة نطاقات فرعية متعددة أو تغييرات إعادة توجيه متكررة.
تكمن أهمية سجل CNAME في قدرته على توفير المرونة والسهولة في إدارة إعادة توجيه النطاق وتخصيص الخدمة. حيث يسمح بإجراء تغييرات سريعة على نقطة نهاية النطاق من دون تعطيل خدمات الشبكة المرتبطة أو تغيير السجلات الأخرى.
تشمل حالات الاستخدام الشائعة ما يلي:
يوضح مثال عملية الحل التالي كيفية عمل سجلات CNAME:
1. يطلب عميل نظام أسماء النطاقات (DNS) عنوانًا (ليبدأ استعلام DNS)، ويتم إنشاء طلب DNS. وفي هذا المثال، سوف نستخدم www.example.com كعنوان المطلوب.
2. يتلقى محلل نظام أسماء النطاقات (DNS) الطلب ويحدد موقع خادم الاسم الموثوق الذي يحتوي على ملف منطقة DNS مع سجلات DNS لنطاق "example.com" .
3. يتم حل طلب نظام أسماء النطاقات (DNS) ويتم إرجاع سجل CNAME إلى العميل.
4. يدرك العميل أن www.example.com هو اسم مستعار للعنوان "example.com". ويبدأ العميل استعلامًا جديدًا عن "example.com."
5. طلب DNS لـ "example.com" يتم إنشاؤه ويقوم المُحلِّل بتحديد موقع السجل A لـ "example.com" وإرجاعه. يحتوي السجل A على عنوان IP.
6. باستخدام عنوان IP هذا، يتصل عميل نظام أسماء النطاقات (DNS) بـ "example.com."
تنطبق بعض القيود على سجلات CNAME وكيفية استخدامها، بما في ذلك:
تخدم سجلات الاسم المستعار غرضًا مشابهًا لسجلات CNAME عن طريق إعادة توجيه اسم نطاق إلى آخر. ويعد فهم الفروق الدقيقة بين سجلات CNAME وسجلات الأسماء المستعارة وعمليات إعادة التوجيه وعلاقاتها داخل بيئة نظام أسماء النطاقات (DNS) أمرًا أساسيًا لإدارة النطاق بكفاءة.
تعمل سجلات CNAME بوصفها أسماء مستعارة، حيث توجه اسم نطاق إلى آخر. وتُستخدم بشكل أساسي للنطاقات الفرعية ولا يمكن أن تتواءم مع السجلات الأخرى على نفس اسم المضيف.
توفر سجلات الاسم المستعار، المشابهة في وظيفتها لسجلات CNAME، حلاً بديلاً عن طريق السماح بالاستخدام المتزامن لأنواع السجلات الأخرى. ومع ذلك، تُدار عمليات إعادة التوجيه بشكل مختلف عن طريق توجيه المستخدمين ومحركات البحث إلى عناوين URL مختلفة ويتم تنفيذها عادةً على مستوى خادم الويب.
يقوم السجل A (سجل العنوان) بتعيين اسم النطاق مباشرة إلى عنوان IPv4. وتعيّن سجلات AAAA اسم نطاق على عنوان IPv6. وعلى عكس سجلات CNAME، لا توفر سجلات A اسمًا مستعارًا بل ترجمة مباشرة لاسم النطاق إلى عنوان IP.
في السياق الأوسع لنظام أسماء النطاقات، تلعب سجلات CNAME، إلى جانب السجلات الأخرى مثل MX وA وTXT وNS، أدوارا محددة في توجيه أسماء النطاقات، وتوجيه حركة مرور البيانات، وتحديد خوادم البريد، وتعيين عناوين IP، وتخزين البيانات النصية، والإشارة إلى خوادم الأسماء الموثوقة.
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