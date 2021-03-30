ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين منا، هناك مهام متكررة يجب علينا إكمالها لإنجاز يوم عملنا.

لهذا السبب، تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA)إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية الأتمتة التحويلية. إنها تحررنا من المهام الرتيبة التي تمنعنا من الوصول إلى عمل ذي قيمة أعلى.

تخيل يوم عملك والمهام اليدوية التي يجب عليك أداءها بانتظام. كيف يمكن لأتمتة العمليات الآلية مساعدتك؟ إليك بعض الفوائد المفيدة من RP التي قد تلهمك لاعتمادها في مكان العمل. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024، ستحل برامج الأتمتة محل 69% من أحمال التشغيل للمدير (الرابط موجود خارج ibm.com).