ويتطلّب النجاح من كل قائد في مجال أتمتة العمليات الآلية (RPA) التفكير في مواضع وتوقيت تطبيق التحليلات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي (AI) في تصاميمه.ستتمكّن العلامات التجارية والمؤسسات التي تحسّن سرعة اتخاذ القرار من النجاح في توقّع احتياجات العملاء، والوفاء بوعد العلامة التجارية، والحد من المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.
اكتشف كيف يمكن للقادة المستقبليين أن يبدأوا رحلتهم في ركائز RPA الثلاث— التحليلات والأتمتة والذكاء الاصطناعي:
ساعد سوق أتمتة العمليات الآلية (RPA) العديد من العملاء على زيادة السرعة وتقديم دقة أعلى وتحقيق مستويات أعلى من الاتساق وتقليل التكاليف وتوفير القدرة على التوسع وتحسين الجودة. يقدر بحث Constellation Research أن حجم السوق في عام 2021 بلغ 2.2 مليار دولار من الإيرادات، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 18.8% ونمو يصل إلى 5.07 مليارات دولار في عام 2026.
تُعَدّ RPA تقنية أنظمة معاملاتيّة تُمكِّن من أتمتة عمليات الأعمال باستخدام روبوتات برمجية.تراقب أدوات RPA سلوك المستخدمين ثم تُعيد تنفيذ المهام المماثلة ضمن واجهة المستخدم الرسومية (GUI).وتختلف RPA عن أدوات أتمتة مهام سير العمل، إذ تعتمد تلك الأدوات على مجموعة من القواعد والإجراءات الصريحة المكتوبة لأتمتة الإجراءات بطريقة غير ذكية.
لقد بلغت أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) حدّها من حيث القدرات، لأن أتمتة المعاملات تتطلّب عبئًا إداريًا كبيرًا.وبعبارة بسيطة، فإن أتمتة المعاملات صعبة الإدارة.لذلك ظهرت فئة جديدة من تطبيقات المؤسسات تُعرَف بالتطبيقات المستقلة لتقديم الأتمتة الذكية، والقدرات الإدراكية، والذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر وظائف الأعمال مثل المالية، وسلسلة التوريد، وتجربة العملاء، والموارد البشرية، والتخطيط.
الحقيقة هي أن دور تطبيقات المعاملات التقليدية قد انتهى. إن الضغوط الرامية إلى خفض الهوامش والديون الفنية والاستثمار في الأنظمة الأساسية تخلق حوافز هائلة للمؤسسات المؤتمتة. يسعى العملاء إلى اتباع مناهج تعتمد على المعرفة لبناء الأساس الحقيقي لاتخاذ القرارات الدقيقة المعتمدة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وتشمل الفوائد تقليل عدد الموظفين وتقليل الأخطاء واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وضمان الأمان على نطاق واسع. يبدأ السعي نحو مؤسسة ذاتية التشغيل بالرغبة في تحديد القرارات التي تتطلب أتمتة ذكية مقابل تلك التي تتطلب الحكم البشري. لا يمكن لهذه التطبيقات الاعتماد على قواعد مبرمجة بشكل ثابت لتحقيق النجاح. بل يجب أن تتبع نهجًا معرفيًا، وتطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتصبح مستقلة.
يعتزم البائعون من مختلف الجبهات الوفاء بهذا الوعد. يحاول مزودو تخطيط الموارد المؤسسية القدماء، وبائعو السحابة، وحلول إدارة عمليات الأعمال، ومنتجات أتمتة العمليات الآلية، وبائعو عملية التعدين ، وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تقدم حلولاً برمجية المنافسة مع بائعي الألعاب على كل من مشاركة الأفكار والسيطرة على السوق، والذي تتوقع Constellation Research أن يصل إلى 10.35 مليارات دولار بحلول عام 2030. تعتقد شركة Constellation أن كل مؤسسة ستصمم أجهزة ذاتية القيادة وحلول التعلم الذاتي والشفاء الذاتي.
