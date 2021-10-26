ساعد سوق أتمتة العمليات الآلية (RPA) العديد من العملاء على زيادة السرعة وتقديم دقة أعلى وتحقيق مستويات أعلى من الاتساق وتقليل التكاليف وتوفير القدرة على التوسع وتحسين الجودة. يقدر بحث Constellation Research أن حجم السوق في عام 2021 بلغ 2.2 مليار دولار من الإيرادات، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 18.8% ونمو يصل إلى 5.07 مليارات دولار في عام 2026.

تُعَدّ RPA تقنية أنظمة معاملاتيّة تُمكِّن من أتمتة عمليات الأعمال باستخدام روبوتات برمجية.تراقب أدوات RPA سلوك المستخدمين ثم تُعيد تنفيذ المهام المماثلة ضمن واجهة المستخدم الرسومية (GUI).وتختلف RPA عن أدوات أتمتة مهام سير العمل، إذ تعتمد تلك الأدوات على مجموعة من القواعد والإجراءات الصريحة المكتوبة لأتمتة الإجراءات بطريقة غير ذكية.

لقد بلغت أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) حدّها من حيث القدرات، لأن أتمتة المعاملات تتطلّب عبئًا إداريًا كبيرًا.وبعبارة بسيطة، فإن أتمتة المعاملات صعبة الإدارة.لذلك ظهرت فئة جديدة من تطبيقات المؤسسات تُعرَف بالتطبيقات المستقلة لتقديم الأتمتة الذكية، والقدرات الإدراكية، والذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر وظائف الأعمال مثل المالية، وسلسلة التوريد، وتجربة العملاء، والموارد البشرية، والتخطيط.