أتمتة العمليات الآلية (RPA) عبارة عن برنامج (في هذه الحالة، هو روبوت برمجي) لمحاكاة تفاعل المستخدمين البشريين مع سطح المكتب الخاص بهم لأداء المهام — على سبيل المثال، نسخ المعلومات من جدول بيانات Excel إلى نموذج، وإدخال بيانات العملاء ووضع طلب على موقع ويب، وما إلى ذلك. بينما نفترض أن العديد من المهام البشرية قد تمت أتمتتها في العالم الرقمي اليوم، لا يزال هناك جزء كبير من عملنا اليومي يتطلب عملاً يدويًا، والكثير من هذا العمل متكرر.

تخيل لو كنت كاتب بيانات مسؤولاً عن معالجة الفواتير الواردة المرسلة إليك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. سيتعين عليك قراءة الفاتورة الواردة — يمكن أن تكون مستند PDF أو صورة فاكس — وإدخال الطلب يدويًا في تطبيق الطلب الخاص بك. إذا كان هذا عميلاً جديدًا يقوم بتقديم الطلب، فقد تضطر أيضًا إلى إنشاء حساب العميل يدويًا. وإذا كان لديك RPA، فيمكن للروبوت الاستفادة من تقنيات OCR (التعرف الضوئي على الحروف) المختلفة وتقنيات معالجة المستندات الذكية لقراءة الفاتورة ثم محاكاة نقرات الماوس وضربات لوحة المفاتيح على شاشة الكمبيوتر لإدخال المعلومات في تطبيق الطلب.

أحد الفروقات الرئيسية بين RPA وطرق الأتمتة الأخرى، مثل البرامج النصية أو واجهة برمجة التطبيقات، هو أن RPA لا يقتصر على سطر الأوامر أو واجهة برمجة التطبيقات، بل يشمل أيضًا واجهات المستخدم. وعلى الرغم من التقدم المحرز في تقنيات التحديث المختلفة، لا يزال هناك العديد من تطبيقات الأعمال القديمة (مثل CICS وIMS وSAP) أو التطبيقات الأصلية (مثل التطبيقات المستندة إلى Windows) التي لا توفر واجهات برمجة تطبيقات حديثة أو سطر أوامر للتشغيل المؤتمت. وفي بعض الحالات، لا يملك المستخدم حق الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (تخيل أنك تستخدم تطبيقًا خارجيًا قائمًا على الويب مثل موقع مصرفي أو متجر كتب على الإنترنت) نظرًا لأن فرص منحهم للمستخدمين العاديين حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخلفية الخاصة بهم ضئيلة جدًا. ولأتمتة المهام التي تتضمن هذه الأنظمة، تحتاج إلى تقنية RPA.