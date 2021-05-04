تتكون RPA من ثلاث تقنيات أساسية: أتمتة سير العمل وسحب البيانات من الشاشة والذكاء الاصطناعي. ويسمح المزيج الفريد لهذه التقنيات لـ RPA بما يأتي: حل تحدي الإنتاجية لمهام سطح المكتب اليدوية.
تمت تغطيتها في هذا الفصل:
أتمتة العمليات الآلية (RPA) عبارة عن برنامج (في هذه الحالة، هو روبوت برمجي) لمحاكاة تفاعل المستخدمين البشريين مع سطح المكتب الخاص بهم لأداء المهام — على سبيل المثال، نسخ المعلومات من جدول بيانات Excel إلى نموذج، وإدخال بيانات العملاء ووضع طلب على موقع ويب، وما إلى ذلك. بينما نفترض أن العديد من المهام البشرية قد تمت أتمتتها في العالم الرقمي اليوم، لا يزال هناك جزء كبير من عملنا اليومي يتطلب عملاً يدويًا، والكثير من هذا العمل متكرر.
تخيل لو كنت كاتب بيانات مسؤولاً عن معالجة الفواتير الواردة المرسلة إليك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. سيتعين عليك قراءة الفاتورة الواردة — يمكن أن تكون مستند PDF أو صورة فاكس — وإدخال الطلب يدويًا في تطبيق الطلب الخاص بك. إذا كان هذا عميلاً جديدًا يقوم بتقديم الطلب، فقد تضطر أيضًا إلى إنشاء حساب العميل يدويًا. وإذا كان لديك RPA، فيمكن للروبوت الاستفادة من تقنيات OCR (التعرف الضوئي على الحروف) المختلفة وتقنيات معالجة المستندات الذكية لقراءة الفاتورة ثم محاكاة نقرات الماوس وضربات لوحة المفاتيح على شاشة الكمبيوتر لإدخال المعلومات في تطبيق الطلب.
أحد الفروقات الرئيسية بين RPA وطرق الأتمتة الأخرى، مثل البرامج النصية أو واجهة برمجة التطبيقات، هو أن RPA لا يقتصر على سطر الأوامر أو واجهة برمجة التطبيقات، بل يشمل أيضًا واجهات المستخدم. وعلى الرغم من التقدم المحرز في تقنيات التحديث المختلفة، لا يزال هناك العديد من تطبيقات الأعمال القديمة (مثل CICS وIMS وSAP) أو التطبيقات الأصلية (مثل التطبيقات المستندة إلى Windows) التي لا توفر واجهات برمجة تطبيقات حديثة أو سطر أوامر للتشغيل المؤتمت. وفي بعض الحالات، لا يملك المستخدم حق الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (تخيل أنك تستخدم تطبيقًا خارجيًا قائمًا على الويب مثل موقع مصرفي أو متجر كتب على الإنترنت) نظرًا لأن فرص منحهم للمستخدمين العاديين حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخلفية الخاصة بهم ضئيلة جدًا. ولأتمتة المهام التي تتضمن هذه الأنظمة، تحتاج إلى تقنية RPA.
تتكون أتمتة العمليات الآلية (RPA) من ثلاث تقنيات أساسية: أتمتة سير العمل وسحب البيانات من الشاشة والذكاء الاصطناعي(AI). إن هذا المزيج الفريد من هذه التقنيات هو الذي يسمح لـ RPA بحل مشكلة الإنتاجية في المهام المكتبية اليدوية التي كان من الممكن أن يكون عائد الاستثمار ضعيفًا لولا ذلك.
عندما تم تقديم RPA لأول مرة، كان هناك انطباع بأنها مجرد تقنية لسحب البيانات من الشاشة. بمعنى ما، هذا ليس خاطئًا؛ فـ RPA هي تطور في سحب البيانات من الشاشة مع استخدام أكثر ذكاءً لتقنية التباين مثل مساعدة الشاشة، وتحليل أكثر ذكاءً لبيانات واجهة المستخدم (على سبيل المثال، عناصر تحكم Windows الأصلية، ونموذج DOM لمتصفح الويب) وطريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة العديد من الروبوتات في الوقت نفسه.
قبل طرح RPA على نطاق واسع في السوق، كانت هناك ثلاث فئات تقريبًا من أتمتة سير العمل: الأتمتة اليدوية بالكامل، وشبه الآلية التي تتمحور حول الإنسان، والأتمتة الكاملة. إن الغرض من جميع مشروعات الأتمتة تقريبًا هو تحويل نسبة العمليات اليدوية بالكامل إلى عمليات مؤتمتة بالكامل ومباشرة. إن الرغبة في الحصول على أكبر عدد ممكن من العمليات المباشرة هي ما ساعد على دفع اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات حيث يجب أن تكون كل خدمة متاحة لواجهة برمجة التطبيقات ومبرمجة للقضاء على جميع التدخلات البشرية:
تكمن المشكلة في أن هناك استثمارًا مطلوبًا بين العملية التي تتمحور حول الإنسان والعملية المباشرة، وأحيانًا قد يكون الاستثمار المطلوب أكثر بكثير من الفائدة المكتسبة. ونتيجةً لذلك، سنرى أن العديد من مشروعات الأتمتة الأولية تركز على العمليات الحساسة للأعمال حيث يكون عائد الاستثمار أقوى. وهذه المجموعات من العمليات الحساسة غالبًا ما تمثل فقط 10% من العمليات في الشركة، وغالبية العمليات المتبقية هي ما نسميه "العمليات طويلة الذيل" والتي تتمحور حول الإنسان، ولكنها ليست مهمة بما يكفي لتبرير الاستثمار المطلوب لبناء واجهة برمجة تطبيقات جديدة أو إعادة هندسة العمليات.
وهنا يصبح استخدام RPA مقنعًا وعمليًا. وتُعد RPA جيدة في أتمتة مجموعة من المهام المكتبية المتكررة التي قد يكون من الصعب أتمتتها وتستغرق وقتًا طويلاً دون تكامل واجهة برمجة التطبيقات. حقيقة أن العديد من حلول RPA (بما في ذلك IBM® Robotic Process Automation) توفر أدوات تأليف رمز منخفض مقترنة بتسجيل الشاشة وتقنية الرؤية الذكية تجعل من السهل والسريع على المستخدمين بناء الحل.
ما يحققه هذا هو أن لدينا حل وسط بين العمليات التي تتمحور حول الإنسان والعمليات المباشرة حيث نستخدم نهجًا هجينًا يشمل البشر والروبوتات وواجهة برمجة التطبيقات (API) لدفع الأتمتة:
لتحديد ما إذا كانت هناك فرص لاستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) داخل مجموعة، هناك ثلاثة أماكن يمكنك البحث فيها أولاً:
هناك نوعان رئيسيان من الروبوتات في أتمتة العمليات الآلية (RPA): خاضع للإشراف وغير خاضع للإشراف. عندما تم تقديم صناعة RPA لأول مرة في السوق، كانت غالبية الروبوتات "غير مراقبة". في الأساس، كان الروبوت غير الخاضع للإشراف يشبه cronjob، إلا أنه في هذه الحالة، كان يتم إرسال الروبوتات (عادةً وفق جدول زمني) لتعمل على جهاز كمبيوتر معين.
"الروبوتات الخاضعة للإشراف"، التي تم تقديمها لاحقًا، هي روبوتات يمكن إطلاقها عند الطلب من قِبل المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تقوم الروبوتات بأتمتة جزء من المهمة الإجمالية، وليس المهمة بأكملها.
هناك ميزتان رئيسيتان للروبوتات الخاضعة للإشراف مقارنةً بالروبوتات غير الخاضعة للإشراف:
في الآونة الأخيرة، نشهد اتجاهًا متزايدًا حيث تقوم الشركات بنشر المزيد من الروبوتات الخاضعة للإشراف بالإضافة إلى الروبوتات التقليدية غير الخاضعة للإشراف.
اليوم، هناك العديد من المجالات التي تستخدم فيها أتمتة العمليات الآلية (RPA) الذكاء الاصطناعي (مع التوقع الكامل للتوسع في المزيد من حالات الاستخدام في المستقبل). في الأساس، ما تحاول RPA القيام به هو تقليد تصرفات الإنسان في أثناء قيامه بأداء مهامه.
هذه أربعة أمثلة:
تكمن قوة RPA التي لا يمكن إنكارها في عائد الاستثمار الواضح وقابلية برمجتها بواسطة مستخدمو الأعمال اليومية. إن RPA، كمفهوم، قوية للغاية وتمتلك إمكانات كبيرة لمزيد من الابتكار والتطبيق. وتسمح RPA للمؤسسات بالانتقال من أنظمتها القديمة أو الحالية إلى اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات الحديثة دون الحاجة إلى تحديث منصاتها أولاً. وهناك العديد من المجالات التي ستتطور فيها RPA:
