تجربة عملاء البيع بالتجزئة

يجب على المنظمات توفير فرص مشاركة العملاء في نقاط الاتصال على مدار رحلة العميل بالكامل أينما يفضلون تلقي المعلومات وإجراء عمليات الشراء. وباستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة والتسوق التجريبي، يجب على تجار التجزئة التواصل مع المستهلكين من خلال التسويق وطرق البيع متعددة القنوات.

يبدو أن التسوق الرقمي سيحتفظ بمكانته المهمة حتى بعد انحسار الجائحة، وفقًا لجميع الدلائل، فمن المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 22.7% من حصة سوق التجزئة1 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) هذا العام، بزيادة عن النسبة التي تحققت في 2023 والتي تبلغ 21.6%، وفقًا لشركة FTI Consulting. والتركيز على استراتيجية التجربة يلبي احتياجات العملاء ويساعد شركات البيع بالتجزئة في بناء ميزة تنافسية من خلال زيادة رضا العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

تتعرض الشركات القائمة في صناعة البيع بالتجزئة لمنافسة متزايدة من شركات التجارة الإلكترونية الناشئة والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك، لذلك تحتاج إلى التركيز على تقديم تجارب عملاء ممتازة.