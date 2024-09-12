في عام 1994، اكتشف عالم الرياضيات Peter Shor بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية يمكنها تقسيم الأعداد الكبيرة إلى عوامل أولية أسرع أضعافًا مضاعفة من أفضل الخوارزميات الكلاسيكية، وذلك باستخدام حاسوب كمي. بعد ذلك بعامين، اكتشف Lov Grover خوارزمية الحوسبة الكمية والتي يمكنها البحث في قاعدة البيانات بشكل أسرع من خوارزمية البحث الكلاسيكية. أدت هذه الاكتشافات إلى تسريع الاهتمام بالحوسبة الكمية بشكل كبير.

لقد أثبت Shor وGrover، على الأقل من الناحية النظرية، أن حاسوب الحوسبة الكمية المفيد يمكنه معالجة بعض العمليات المعقدة بشكل أسرع من الطرق الكلاسيكية—أسرع بمئات الآلاف من السنين. حتى الحواسيب الفائقة الأكثر تقدمًا في العالم، مثل تلك المستخدمة في مراكز البيانات والجامعات رفيعة المستوى، ليست قادرة ببساطة على معالجة عمليات الحوسبة الكمية الكبيرة بسرعة كافية.

لم يعد الأمر نظريًا، فقد أثبتت معالجات الحوسبة الكمية مثل IBM QUANTUM® Heron جدوى الحوسبة الكمية. ومع ذلك، فإن أجهزة الحوسبة الكمية اليوم محدودة بسبب عقبات مثل عدد الكيوبتات التي يمكنها معالجتها والأخطاء الكامنة في الأجهزة الكمومية.

تجمع الحوسبة الفائقة المرتكزة على الحوسبة الكمية نقاط القوة في الحوسبة الكمية والكلاسيكية، وذلك باستخدام الخصائص الفريدة للكيوبتات لإجراء عمليات حسابية غير ممكنة في لأنظمة الكلاسيكية. يهدف هذا النهج إلى التغلب على قيود الحوسبة الكلاسيكية عالية الأداء من خلال إدخال حواسيب الحوسبة الكمية في تدفقات سير العمل الحالية، ومن ثَمَّ تعزيز الكفاءة والقدرة الحسابية لكلا النوعين من الأنظمة.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الحوسبة عالية الأداء والحوسبة الفائقة المرتكزة على الحوسبة الكمية:

الحوسبة عالية الأداء التقليدية:

تم بناؤه على أساس بنية الكمبيوتر الكلاسيكية

محدودة بالمعالجة الثنائية وقابلية التوسع الخطي

الحوسبة الفائقة المرتكزة على الكم:

تتضمن حواسيب الحوسبة الكمية لاستخدام موارد الحوسبة الكمية والكلاسيكية في أحمال التشغيل المتوازية

مُحسّن للعمل Orchestrate® عبر مجموعة حوسبة حواسيب الحوسبة الكمية وHPC في نفس مركز البيانات أو في السحابة

توفر سرعات هائلة وقوة معالجة أكبر مما يمكن أن توفره الحوسبة الكمية أو الحوسبة الكلاسيكية لمشاكل معينة

مع استمرار الحوسبة الكمية التجريبية في التقدم بسرعة، فإننا نتوقع أن تكون الحوسبة الفائقة المرتكزة على الحوسبة الكمية بمثابة جسر محوري لتحقيق مزايا الحوسبة الكمية—وهي العلامة الفارقة التي يقيس بها الباحثون ما إذا كانت أجهزة الحوسبة الكمية تتفوق على الأجهزة الكلاسيكية التي تحاكي نظام الحوسبة الكمية أو أي طرق كلاسيكية أخرى لحل مشكلة عملية. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تحل الحوسبة الكمية محل الحوسبة الكلاسيكية بشكل كامل. بدلاً من ذلك، تجمع الحواسيب الفائقة المتمحورة حول الكم بين الحواسيب الكمومية والحواسيب الكلاسيكية، حيث يعمل كل نوع من النظامين معاً لتشغيل عمليات حسابية تتجاوز ما هو ممكن على أي منهما بمفرده.

على الصعيد العالمي، بدأت بالفعل العديد من مرافق الحواسيب الفائقة في دمج أجهزة الحوسبة الكمومية، بما في ذلك جهاز Jupiter الألماني، وجهاز Fugaku الياباني، وجهاز PSNC البولندي. وكجزء من خطة IBM QUANTUM، تأمل IBM في بناء حواسيب فائقة تركز على الكم مع آلاف الكيوبتات المنطقية بحلول عام 2033.