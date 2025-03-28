ارتفع اعتماد السحابة العامة منذ إطلاق أول سحابة تجارية قبل عقدين من الزمن. يعتبر معظمنا أن الطرق التي لا حصر لها المتعلقة بالخدمات السحابية العامة—مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وخدمات بث الفيديو (نتفليكس)، وتطبيقات البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت (Gmail)، وغيرها—تتخلل حياتنا.
في مجال الأعمال ، تعتمد كل من الشركات الكبيرة والشركات الناشئة الصغيرة على نماذج الحوسبة السحابية العامة لتوفير المرونة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع اللازمة لتعزيز نمو الأعمال. وبحسب تقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن الإنفاق العالمي على خدمات مزودي السحابة العامة سيصل إلى 1.35 تريليون دولار في عام 2027.
نستكشف هنا 10 من أهم حالات استخدام الأعمال التي تكشف كيف تساعد السحابة العامة في تشكيل الأساس للأعمال الحديثة وتغذية التحول الرقمي المستمر.
السحابة العامة هي نوع من أنواع الحوسبة السحابية التي يقوم فيها مزود خدمة خارجي (على سبيل المثال، Amazon Web Services (AWS) أو منصة Google Cloud أو IBM Cloud أو Microsoft Azure) بإتاحة موارد الحوسبة (على سبيل المثال، تطبيقات البرامج الجاهزة للاستخدام، والأجهزة الافتراضية (VMs)، والبنى التحتية على مستوى المؤسسات ومنصات التطوير) للمستخدمين عبر الإنترنت العام على أساس الدفع مقابل كل استخدام. علاوة على ذلك، يُمكِّن نموذج السحابة العامة الشركات من زيادة موارد الحوسبة والتخزين أو خفضها تلقائياً (إلى جانب تدابير وخدمات أمن البيانات) لتلبية احتياجاتها الفردية.
في نموذج الحوسبة السحابية العامة، يمتلك مزود الخدمة السحابية (CSP) ويدير مراكز بيانات فعلية ضخمة تدير أحمال التشغيل الخاصة بالعملاء. تُعَد بيئات السحابة العامة متعددة المستأجرين، حيث يشارك المستخدمون مجموعة من الموارد الافتراضية التي يتم توفيرها تلقائيا وتخصيصها للمستأجرين الأفراد من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) قائمة على الخدمة الذاتية. تسمح الاستضافة متعددة المستأجرين لمزودي الخدمات السحابية بتعظيم الاستفادة من مراكز البيانات وموارد البنية التحتية الخاصة بهم لتقديم خدمات بتكاليف أقل بكثير من مركز البيانات المحلي المملوك للشركة.
ويتحمل مزودو الخدمات السحابية أيضًا مسؤولية صيانة جميع الأجهزة وتوفير اتصال بالشبكة بعرض نطاق ترددي عالٍ لضمان الوصول السريع وتبادل التطبيقات والبيانات. كما أنهم يديرون أيضًا المحاكاة الافتراضية الأساسية للخوادم وشبكات برامج أنظمة التشغيل وغيرها من البنى التحتية التي تدعم مركز بيانات السحابة العامة وتعظم موارده. على سبيل المثال، باستخدام المحاكاة الافتراضية، يمكن تقسيم خادم فعلي واحد إلى عدة خوادم افتراضية مميزة تخدم عملاء مختلفين.
يعمل مزودي الخدمات السحابية العامة الرئيسيين جميعهم على تحديث بنيتهم التحتية وصيانتها باستمرار وتطبيق أعلى متطلبات حماية البيانات والأمن لمنع اختراق أمن البيانات.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر العديد من أدوات وحلول الأمن السحابي مثل إدارة الهوية والوصول (IAM) ، ومنع فقدان البيانات (DLP) ، وإدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM).
أخيرًا، تحدد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) العلاقة بين مزود الخدمات السحابية والعميل وتغطي أداء الخدمات السحابية وتوافرها وإمكانية إدارتها.
يقدم مزودو السحابة اليوم المئات من الخدمات والأدوات المُدارة عبر أربع فئات أساسية. هذه الخدمات لا تستبعد إحداها الأخرى؛ تستخدم معظم المجموعات الكبيرة الفئات الأربع جميعها لإنشاء بيئة حوسبة سحابية حديثة لتقنية المعلومات.
فيما يلي بعض المزايا التي يمكن للمجموعات الاستمتاع بها إذا استخدمت حلًا سحابيًّا عامًّا:
بالإضافة إلى السحابة العامة، تشمل نماذج النشر السحابي السحابة الخاصة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة، ويقدم كل منها مزايا فريدة.
تشير السحابة الخاصة إلى البنية التحتية السحابية ذات المستأجر الواحد والتي يتم تشغيلها حصريًا لشركة واحدة والتي يتم استضافتها محليًا في الموقع المادي للشركة. يمكن لمزود السحابة المخصص أو البنية التحتية التابعة لجهة خارجية أيضا استضافة سحابة خاصة. تعد البيئات السحابية الخاصة إعدادات مثالية للمؤسسات في المجالات ذات البيانات الحساسة—مثل تلك الموجودة في مجال التمويل أو الحكومة أو الرعاية الصحية—والتي تتطلب متطلبات تنظيمية أو أمنية صارمة.
يستخدم نموذج السحابة الهجينة مزيجًا من بيئات الحوسبة (على سبيل المثال: المحلية، والسحابة الخاصة، والسحابة العامة) لإنشاء بنية تحتية واحدة مرنة الإدارة لتقنية المعلومات.
اليوم، تقوم الشركات عادةً بالجمع بين بيئة السحابة الهجينة والسحابة المتعددة—استخدام خدمات السحابة العامة من مقدمي خدمات متعددين. يساعد نهج السحابة المتعددة المؤسسات على تجنب الاحتكار لمنتج معين واختيار أفضل الخدمات السحابية لتلبية احتياجاتهم.
لقد أصبحت السحابة المتعددة الهجينة الخيار الفعلي للمؤسسات الكبيرة، مما يمنحها أكبر قدر من التحكم في مكان نشر أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها.
فيما يلي 10 طرق تستفيد بها الشركات من خدمات الحوسبة السحابية العامة لتحقيق وفورات في التكاليف والابتكار ونمو الأعمال بشكل عام.
يتألفالتخزين السحابي العام من سعة التخزين والتقنية كخدمة، مما يساعد المجموعات على تقليل أو التخلص من التكاليف الرأسمالية لبناء قدرات التخزين الداخلية والحفاظ عليها. من خلال تخزين بيانات الشركة نفسها على أجهزة متعددة، يقدم التخزين السحابي الوفرة اللازمة لدعم استمرارية الأعمال في مواجهة الكوارث الطبيعية أو انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها من حالات الطوارئ.
تمنح السحابة العامة الشركات المرونة لتوسيع نطاق الموارد أو تقليصه وفقًا لاحتياجات الأعمال. على سبيل المثال، يمكن لموقع تجارة إلكترونية يشهد مبيعات موسمية عالية توسيع خدماته عبر الإنترنت بسرعة باستخدام سحابة عامة. إنهم يدفعون فقط مقابل السعة المضافة خلال فترات الذروة ومن ثم يمكنهم تقليص حجمها خلال فترات المبيعات العادية.
يوفر إعداد السحابة العامة بيئة مثالية لتطوير واختبار تطبيقات جديدة مقارنةً بطريقة الشلال التقليدية، والتي يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأكثر استهلاكًا للوقت. على سبيل المثال، يمكن للمطورين في دقائق معدودة توفير بيئات اختبار على الأجهزة الافتراضية (VMs) القائمة على السحابة العامة. وعندما ينتهي المطورون من استخدام بيئة اختبار، يمكنهم إزالتها بسهولة.
يدعم الإعداد السحابي العام تطبيقات السحابة الأصلية - البرامج السحابية التي تتكون من خدمات صغيرة متعددة ومترابطة تسمى الخدمات المصغرة، وهي جزء أساسي من ممارسات عمليات التطوير. يستخدم المطوّرون أدوات عملية التطوير لأتمتة تطوير السحابة الأصلية والتسليم السريع للبرامج عالية الجودة، وبناء التطبيقات المعبأة بالحاوية مرة واحدة ونشرها في أي مكان.
الرمز المنخفض هو نهج برمجي مرئي يتميز بواجهة مستخدم رسومية مع احتوائه على ميزات السحب والوضع التي تدعم أتمتة عملية التطوير. تعمل منصات الرمز المنخفض على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات للمطورين "المواطنين"—أي المستخدمين ذوي الخبرة الرسمية المحدودة في مجال الترميز. يساعد نظام الرمز المنخفض الشركات على تبسيط سير العمل وتسريع تطوير مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، ودمج المكونات الإضافية الخارجية، وتقنيات الجيل التالي القائمة على السحابة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).
مع ظهور البيانات التي يتم جمعها من الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة الذكية الأخرى، يتعيَّن على الشركات تحليل البيانات بسرعة أكبر من أي وقت مضى. أصبحت عمليات تحليل البيانات الكبيرة—استخدام تقنيات تحليلية متقدمة لمعالجة مجموعات كبيرة ومتنوعة من البيانات—أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. توفر بيئة السحابة العامة البنية التحتية للحوسبة والشبكات اللازمة لدعم البيانات الكبيرة حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات وتقديم تجارب آنية أفضل للعملاء وعلى نطاق واسع.
تُعد السحابة العامة محورية في استراتيجية السحابة المتعددة الهجينة. من خلال دمج الخدمات السحابية العامة مع البنية التحتية السحابية الخاصة أو المحلية، يمكن للمجموعات اختيار مكان تشغيل أحمال التشغيل وتحديد أفضل الخدمات من مقدمي الخدمات السحابية المختلفين (CSPs). على سبيل المثال، قد ترغب مؤسسة مالية في استخدام السحابة العامة لاختبار وتطوير تطبيقات جديدة في حين نشر أحمال التشغيل الحساسة للاحتيال وتخضع للتنظيم على سحابة خاصة يستضيفها مقدم خدمة سحابية مخصص.
مع الاحتياج الهائل إلى قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات، يحتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى السحابة لمعالجة البيانات آنيًّا وعلى نطاق واسع. يوفر مزودو السحابة العامة للشركات القدرة على الوصول إلى البيانات والاستفادة من قوة المعالجة من مراكز البيانات الموزعة المتعددة التي يمكنها دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعمل حوسبة الحافة على تقريب تطبيقات المؤسسات من مصادر البيانات (على سبيل المثال: الهواتف المحمولة أو المستشعرات أو إنترنت الأشياء أو الأجهزة أو خوادم الحافة المحلية) للحصول على معارف أسرع، وأوقات استجابة محسّنة، وتحسين استخدام عرض النطاق الترددي. على سبيل المثال، تساعد أجهزة الحافة في مراقبة عمليات شبكة الطاقة لتقليل الهدر في استهلاك الطاقة في قطاع الطاقة. تعمل السحابة العامة بشكل تآزري مع خدمات الحافة من خلال ربطها بسحابة عامة مركزية أو مراكز بيانات حافة أخرى. في أغلب الأحيان، تجري معالجة البيانات الأكثر صلة فقط على الحافة. في حين يتم إرسال البيانات الأقل أهمية إلى مركز بيانات رئيسي على السحابة العامة، مما يؤدي إلى تحرير موارد الحوسبة لضمان زمن انتقال منخفض.
تستخدم حوسبة Quantum أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات وتقنيات ميكانيكا الكم الأخرى لحل المشاكل المعقدة. في حين أن حوسبة Quantum للأعمال التجارية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن المؤسسات في المجالات التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة (مثل الكيمياء والبيولوجيا والرعاية الصحية والتمويل) بدأت في الاستفادة من إمكانات Quantum لتحويل الطريقة التي تمارس بها أعمالها. بدأ مزودو الخدمات السحابية العامة اليوم في تقديم خدمات تتضمن استئجار آلات Quantum، ومنصات لتطوير خوارزميات وتطبيقات Quantum على نطاق المرافق وغيرها.
تتطلب الاستفادة من جميع قدرات السحابة العامة منصة على مستوى مؤسسة يمكنها توفير بيئة سحابية عالية الأداء وآمنة ومتوافقة. صُممت IBM Cloud لدعم أحمال التشغيل للمهام الأكثر حساسية، وهي عبارة عن منصة سحابية متكاملة تضم أكثر من 170 حلًا سحابيًّا عامًا لمساعدة العملاء على التخفيف من وطأة مخاطر الطرف الثالث والرابع، وتسريع الوصول إلى القيمة، وخفض تكلفة الملكية (TCO).