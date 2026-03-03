ما المقصود بإدارة سلامة العمليات (PSM)؟

إدارة سلامة العمليات (PSM) هي أسلوب منهجي تعتمد عليه المؤسسات لمساعدة موظفيها على التعامل الآمن مع المواد الكيميائية شديدة الخطورة.
ويساعد اتباع نهج قوي في إدارة سلامة العمليات على الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون، كما يضمن التزام المؤسسات بمجموعة واسعة من قواعد السلامة في مكان العمل. وتُعد إدارة سلامة العمليات عنصرًا محوريًا في الطريقة التي تعتمدها المؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة في بناء نهج فعّال لإدارة المخاطر. ومن خلال هذا النهج، تستطيع هذه المؤسسات تحديد مختلف أنواع التهديدات التي قد تطال عملياتها الأساسية وتقييمها ومعالجتها.
وفي الولايات المتحدة، تتولى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، وهي وكالة اتحادية تابعة لوزارة العمل، وضع قواعد إدارة سلامة العمليات ولوائح السلامة المهنية. وترد هذه القواعد في معيار "إدارة سلامة العمليات للمواد الكيميائية شديدة الخطورة"، ضمن 29 من مدونة اللوائح الفيدرالية (CFR) 1910.119، وهو نظام إداري يحدد الكميات الحدية لاستخدام المواد بالغة الخطورة، مثل السوائل والغازات السامة أو القابلة للاشتعال.
ويُعد السوق العالمي لإدارة سلامة العمليات (PSM) سوقًا كبيرًا ومتناميًا. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، بلغت قيمة هذا السوق 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع كذلك أن يصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع المقبلة، بما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.5%.1
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مفهومي إدارة سلامة العمليات (PSM) والسلامة المهنية، فإن السلامة المهنية تشير، بصورة أعم، إلى الكيفية التي تحمي بها المؤسسات العاملين من مجموعة واسعة من إصابات مكان العمل. أما إدارة سلامة العمليات (PSM)، فتركز على منع الحوادث الناجمة عن انبعاث المواد الخطرة أو تسربها.
وفي حين تركز السلامة المهنية على التزام العاملين بممارسات السلامة وسلوكياتها وإجراءاتها، تُعنى إدارة سلامة العمليات (PSM) بأنظمة الإدارة الشاملة وتقييمات المخاطر التي تساعد على خفض المخاطر.
على سبيل المثال، في حين قد يساعد إجراء متعلق بالسلامة المهنية على ضمان ارتداء العاملين للقفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية السامة، يضمن نظام إدارة سلامة العمليات (PSM) أن يكون النهج الكامل المتبع في تصنيع هذه المواد الكيميائية وتخزينها واستخدامها نهجًا آمنًا.
وتستند إدارة سلامة العمليات (PSM) إلى مجموعة صارمة من الممارسات التي تطبقها المؤسسات عبر عملياتها التشغيلية. وتشمل هذه الممارسات، المعروفة مجتمعة باسم برنامج إدارة سلامة العمليات، جمع البيانات ومعالجتها، ومنهجيات الحد من المخاطر، والتعليم المستمر، والتحسين المتواصل.
وعلى الرغم من أن معيار إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) نشأ في الولايات المتحدة، فإنه يُعد أحد أقوى أطر إدارة سلامة العمليات وأكثرها استنادًا إليه على مستوى العالم. وتساعد مجموعة المتطلبات التي يحددها هذا المعيار، والمعروفة باسم "العناصر الأربعة عشر لإدارة سلامة العمليات لدى OSHA"، على الحفاظ على سلامة العاملين وضمان امتثال المؤسسات عند التعامل مع مجموعة واسعة من المواد الخطرة.
وتشكل العناصر الأربعة عشر لإدارة سلامة العمليات لدى OSHA الإرشادات الأساسية للمؤسسات التي تحتاج إلى التعامل مع المواد الخطرة. ولتحقيق الامتثال، يجب على أصحاب العمل وضع عملية تغطي كل عنصر من هذه العناصر.
وفي حين تحدد إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) الإرشادات التنظيمية التي تحكم كيفية إنشاء المؤسسات لبرامج فعالة في إدارة سلامة العمليات، تسعى مؤسسات كثيرة إلى الحصول على إرشادات إضافية من مركز سلامة العمليات الكيميائية (CCPS). يُعَد مركز سلامة العمليات الكيميائية (CCPS) قسمًا تابعًا للمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين (AIChE). ويوفر مركز سلامة العمليات الكيميائية (CCPS) إطار عمل يتجاوز إرشادات إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في عمقه، ويركز على التحول الثقافي وترسيخ فهم أعمق للمخاطر على مستوى المؤسسة.
وإلى جانب العناصر الأربعة عشر لإدارة سلامة العمليات لدى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، يتضمن نموذج مركز سلامة العمليات الكيميائية (CCPS) إرشادات حول الكيفية التي يمكن للمؤسسات من خلالها:
وتساعد برامج إدارة سلامة العمليات (PSM) القوية المؤسسات التي تحتاج إلى التعامل مع المواد الخطرة على بناء نهج استراتيجي لإدارة عملياتها الأساسية بأمان، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وفيما يلي نظرة على بعض أبرز فوائد إدارة سلامة العمليات (PSM) على مستوى المؤسسة.
فالمؤسسات التي تطبق برنامجًا فعالًا لإدارة سلامة العمليات (PSM) تستطيع أن تقلل بدرجة كبيرة من احتمالية وقوع حادث كارثي، وذلك من خلال تحديد المخاطر وتطبيق ضوابط صارمة على العمليات.
كما تساعد إدارة سلامة العمليات (PSM) المؤسسات على الحد من مخاطر مجموعة واسعة من الإخفاقات الكارثية، بما في ذلك التسربات السامة والحرائق والانفجارات، وهي حوادث قد تلحق الضرر بالعاملين وتتسبب في توقفات غير مخططة في العمل.
ويمكن لبرامج إدارة سلامة العمليات (PSM) أن تساعد المؤسسات العاملة في بيئات امتثال صارمة على الوفاء بمتطلباتها التنظيمية وتعزيز جاهزيتها للتدقيق. كما تسهم الممارسة القوية لإدارة سلامة العمليات (PSM) في تعزيز قدرات الامتثال لدى المؤسسة، من خلال إنشاء نهج منظم ومنهجي لكيفية الوفاء بمسؤولياتها التنظيمية.
وفي جوهر الأمر، تساعد إدارة سلامة العمليات (PSM) على تحويل الامتثال من ممارسة تفاعلية إلى وظيفة إدارية ديناميكية، بما يرسخ قدرًا أكبر من المساءلة والتوثيق في كل جانب من جوانب عمليات الأعمال.
تُعد استمرارية الأعمال أمرًا حيويًا للمؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. وبالإضافة إلى ما قد تسببه الحرائق والانسكابات الكيميائية من إصابات للعاملين، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى توقفات كارثية في عمليات الأعمال الأساسية.
وتساعد إدارة سلامة العمليات الفعالة (PSM) على منع حالات الإغلاق غير المخطط لها والاضطرابات، من خلال إرساء برامج صارمة وعالية التنظيم للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة على نحو يحد من مخاطر الحوادث الكارثية.
كما تساعد إدارة سلامة العمليات (PSM) المؤسسات على إنشاء بيئات عمل أكثر أمانًا، وتقلل احتمالية وقوع حوادث خطيرة قد تمتد آثارها إلى المجتمعات التي تعمل فيها.
فعلى سبيل المثال، يؤدي تطبيق برنامج لإدارة سلامة العمليات (PSM) على خط أنابيب نفطي إلى خفض احتمالية وقوع تسرب كيميائي خطير أو اندلاع حريق نتيجة تعطل المعدات أو الخطأ البشري.
وتسهم أنظمة إدارة سلامة العمليات (PSM) التي تشهد مشاركة عالية من الموظفين في تعزيز الروح المعنوية في مكان العمل وترسيخ الإحساس بالمسؤولية المشتركة.
ويُعد أداء السلامة وإدارة المخاطر جانبين بالغَي الأهمية في الطريقة التي تقيس بها المؤسسات التي تتعامل مع المواد الخطرة نجاحها. ويمكن تحسين هذين الجانبين بدرجة كبيرة من خلال الثقافة التنظيمية القوية التي تنشأ عن تبني برنامج لإدارة سلامة العمليات (PSM) والالتزام به.
ولتنفيذ برنامج قوي لإدارة سلامة العمليات (PSM) بنجاح، تحتاج المؤسسات إلى تحقيق التوافق بين عدة مجالات وظيفية، بما في ذلك العمليات والقيادة والهندسة والصيانة.
ومع أن الأساليب تختلف بحسب حجم المؤسسة والقطاع الذي تعمل فيه، فإن هذا النهج المكوّن من أربع خطوات يثبت فاعليته لدى كثير من المؤسسات.
وعلى خلاف بعض المناهج المنهجية الأخرى المرتبطة بثقافة مكان العمل، فإن ضعف إدارة سلامة العمليات (PSM) قد يؤدي إلى ظروف عمل خطيرة تهدد الموظفين والأفراد المقيمين في المجتمعات المجاورة. ونظرًا إلى طبيعة المواد التي تتعامل معها المؤسسات التي تطبق إدارة سلامة العمليات (PSM)، فإن حالات الإخفاق والانقطاع في التواصل قد تخلّف عواقب كارثية.
وفيما يلي بعض النتائج المترتبة على ضعف تأسيس إدارة سلامة العمليات (PSM) أو سوء تطبيقها:
تُستخدم إدارة سلامة العمليات (PSM) بفاعلية في العديد من القطاعات، وتُعد عنصرًا أساسيًا للأعمال التي تعالج المواد الخطرة بصورة منتظمة. وفيما يلي ثلاث حالات استخدام بارزة.
ففي قطاع النفط والغاز، تُعد إدارة سلامة العمليات (PSM) عنصرًا بالغ الأهمية في حماية العاملين داخل مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات. يحتفظ قطاع النفط والغاز، على نحو منتظم، بمخزونات كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والسامة، وهي مواد يجب إخضاعها لرقابة صارمة من خلال نظام إدارة سلامة العمليات (PSM) للمساعدة على منع الحرائق والانفجارات والتسربات السامة.
وتعتمد محطات معالجة النفايات على إدارة سلامة العمليات (PSM) لضبط العمليات المرتبطة بالمواد الكيميائية الخطرة التي تستخدمها في التنقية والتحييد والتحكم في الروائح. وفيما يلي بعض الأمثلة:
وتحدد إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) كميات حدية لكل مادة من هذه المواد، ويتعين على محطات معالجة النفايات الالتزام بها، وإلا تعرضت لغرامات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، تؤدي إدارة سلامة العمليات (PSM) دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على الحفاظ على سلامة العمليات الكيميائية والبيولوجية التي تعتمد عليها في إنتاج منتجاتها. ومع أن تصنيع الأدوية لا ينطوي دائمًا على استخدام واسع النطاق للمواد الكيميائية الخطرة، فإن المصانع كثيرًا ما تستخدم مواد كيميائية شديدة التفاعل ومواد قابلة للاشتعال ضمن عمليات الإنتاج. وكما هو الحال في القطاعات الأخرى التي تستخدم إدارة سلامة العمليات (PSM) للحفاظ على بيئة عمل آمنة، يخضع قطاع الصناعات الدوائية لأحكام اللائحة 29 CFR 1910.119 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).
من الجهات المشمولة بإدارة سلامة العمليات (PSM)؟
يجب على جميع المنشآت في الولايات المتحدة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو السوائل القابلة للاشتعال بالكميات الحدية التي تحددها إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أو بما يزيد عليها، أن تمتثل لهذا المعيار. وتتضمن اللائحة 29 CFR 1910.119 الخاصة بإدارة سلامة العمليات أكثر من 130 مادة كيميائية شديدة الخطورة يجب إدارتها بدقة وفق الأنظمة والإرشادات التي وضعتها إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، وإلا فقد تواجه المؤسسات غرامات باهظة.
ما الفرق بين إدارة سلامة العمليات وبرنامج إدارة المخاطر؟
في حين تركز إدارة سلامة العمليات (PSM) على سلامة العاملين والعمليات المستخدمة لضبط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وفقًا للمعايير العامة المعمول بها في القطاع، فإن برنامج إدارة المخاطر (RMP) أوسع نطاقًا. يولي برنامج إدارة المخاطر (RMP) اهتمامًا خاصًا بتأثير المعالجة الكيميائية في المجتمع الأوسع. وتميل برامج إدارة المخاطر (RMP) إلى تركيز جهودها على منع الانبعاثات السامة، مثل انسكابات النفط والمواد الكيميائية، التي قد تخلّف آثارًا ضارة في البيئة.
ومع أن كلا البرنامجين يتناول الوقاية من الحوادث الكارثية التي قد تنجم عن معالجة المواد الخطرة، فإنهما يختلفان من حيث النطاق ومجالات التركيز.
كم مرة ينبغي تحديث تحليل مخاطر العمليات في المؤسسة؟
تشترط إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) تحديث تحليل مخاطر العمليات (PHA) كل خمس سنوات، أو كلما أُدخل تغيير جوهري على العملية. ووفقًا لإرشادات إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، ينبغي أيضًا تحديث تحليل مخاطر العمليات (PHA) عندما تستدعي التعديلات إجراء مراجعات لإدارة التغيير (MOC) قد تؤثر في ملف المخاطر أو تغيّر الطريقة التي تقيّم بها المؤسسة المخاطر.
