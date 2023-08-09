تاريخ النشر: 27 يونيو 2024
المساهمون: كيث أوبراين، وأماندا داوني
تحليلات الأشخاص هي عملية جمع بيانات الموارد البشرية (HR) وتحليلها لفهم كيفية أداء الموظفين في بيئة العمل بشكل أفضل. ويُعد تحليل نقاط البيانات التي جُمعت مكونًا رئيسيًا في عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وإستراتيجية تجربة الموظفين في المؤسسة.
تساعد تحليلات الأشخاص المنظمات على فهم أداء الموظفين بشكل أفضل وتخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من إدارة الأشخاص. وتُعد تحليلات الأشخاص، التي تتضمن عادةً تحليلات الموارد البشرية أو تحليلات المواهب أو تحليلات القوى العاملة، حجر الزاوية في تخطيط القوى العاملة.
تستخدم المنظمات تحليلات بيانات القوى العاملة بشكل أكثر تواترًا لرسم أهداف العمل والمساعدة على فهم مستقبل العمل في منظمتهم. والهدف النهائي لهذا النهج القائم على البيانات هو إنشاء المبادرات الصحيحة لتحسين نتائج الأعمال.
اكتشف كيفية تصميم تجارب أكثر ذكاءً وتقديمها عبر رحلة العميل والموظف.
تستخدم العديد من المنظمات تحليلات الأفراد للإشارة إلى النهج الشامل لاستخدام البيانات والتحليلات لدراسة كل ما يؤثر في موظفيها. وهناك فئتان أخريان من التحليلات التي تندرج تحت موضوع إدارة الموظفين وهما:
هناك عدة أنواع من تحليلات الأفراد التي يمكن للمنظمات استخدامها إما لتقييم المواقف السابقة أو التنبؤ بالأحداث المستقبلية.
تتضمن هذه التحليلات تحليل الأحداث والبيانات السابقة لفهم الوضع الحالي. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات النظر في معدلات الوقت اللازم للتوظيف الحالية والقديمة لمعرفة ما إذا كانت المبادرات الجديدة قد حسنت من عملياتها.
تتضمن هذه التحليلات نمذجة ما قد يحدث في المستقبل استنادًا إلى البيانات القديمة وبيانات الصناعة. وتساعد التحليلات التنبئية على توقع المشكلات المستقبلية، مثل زيادة معدل ترك الموظفين للعمل، إذا حدثت معايير معينة. على سبيل المثال، قد يشير انخفاض الحضور في الاجتماعات أو أحداث العمل إلى أن الموظفين غير منخرطين في العمل ومعرضون لخطر ترك الشركة.
تقيس هذه التحليلات النتائج المستقبلية المحتملة وتوفر حلولاً تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من النتائج. على سبيل المثال، يمكن أن يعني انخفاض الكفاءة أن هناك فجوة في المهارات، ويمكن لقادة المنظمة إصلاح ذلك من خلال التدريب الإضافي للموظفين.
تستفيد المنظمات من عدة أنواع مختلفة من البيانات الكامنة والآنية التي يمكن للمنظمات الوصول إلى بعضها على لوحات بيانات الموارد البشرية.
تستخدم العديد من المؤسسات منصات تحليلات الأشخاص، مثل أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو برامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، لتتبع التحليلات ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ويدمج هذا التطبيق تخطيط المواهب وإدارتها وتحليلاتها في نظام واحد. ويوفر البرنامج حلولاً لإدارة رأس المال البشري على نطاق واسع، خاصةً عندما يكون مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام أدوات العرض المصور للبيانات لفهم البيانات التي تجمعها أنظمة الموارد البشرية.
هناك العديد من الأطراف المعنية التي تساهم أعمالها الجماعية في تحليلات الأشخاص. تبني بعض المنظمات قدرات محددة لتحليلات الأشخاص، بقيادة المديرين التنفيذيين. وبعضها الآخر يتعامل معها بشكل أكثر تعاونية.
تتبع المنظمات المختلفة مناهج مختلفة لإستراتيجية تحليلات الأشخاص، ولكن معظمها يتبع مسارًا مباشرًا.
هناك العديد من الميزات المهمة لدمج البيانات من تحليلات الأشخاص في إستراتيجية المنظمة.
يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الموارد البشرية بعدة طرق، بما في ذلك تحليلات الأشخاص.
أعد تصور الموارد البشرية وحدثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف إمكانات الموظفين.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لأتمتة إدارة القوى العاملة والتنبؤ باستنزاف الموظفين.
توقع النتائج بسرعة أكبر باستخدام منصة مبنية على بنية نسيج بيانات. واجمع البيانات ونظمها وحللها بغض النظر عن مكان وجودها.
ادعم التكامل السلس لإدارة التغيير للمنظمات.
حل تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية وتبسيطها.
سلسلة من ثلاثة أجزاء عبر الإنترنت حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة تصور وظيفة الموارد البشرية.
اربط إستراتيجية البيانات والتحليلات الخاصة بك بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الرئيسية.
عزز الشراكة بين الإنسان والتقنية لتحقيق الريادة في عصر التغيير المستمر.
1 "المواهب عند نقطة تحول: حلول تقدمها تحليلات الأفراد"" (الرابط خارج موقع ibm.com)، McKinsey، 24، فبراير 2022