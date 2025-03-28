من خلال تنفيذ Oracle، إحدى الأدوات الرائدة عالميًا في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن للمؤسسات تحويل عملياتها التجارية وزيادة الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. تعمل الشركات الكبيرة والصغيرة على نحو متزايد على رقمنة وإدارة مجموعات هائلة من البيانات. تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل أنظمة Oracle على تبسيط العمليات التجارية وتقليل التكاليف، والاستفادة من المعلومات لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل في ظل بيئة سريعة التغير.
تخدم الشركة 430,000 عميل في 175 دولة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وتقدم حلولاً لآلاف حالات الاستخدام. نظرًا لطبيعة نظام Oracle Cloud ERP القابلة للتكوين بدرجة كبيرة، لا يوجد تطبيقان متشابهان تقريبًا. وقد استُخدمت المنصة في تحديث وتوحيد النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات (IT) في الشركات المالية الكبرى، وتبسيط إدارة رأس المال البشري (HCM) عبر الشركات التابعة للعلامات التجارية، وتحسين عمليات إعداد التقارير (الرابط موجود خارج ibm.com) في إعدادات الرعاية الصحية المعقدة.
ويوفر البرنامج منصة متكاملة وموحدة لعمليات الأعمال المتباينة مثل إدارة سلسلة التوريد والموارد البشرية، مما يوفر رؤية شاملة لعمليات المؤسسة ويكسر صوامع البيانات. باستخدام الأتمتة، تستطيع Oracle تبسيط المهام الروتينية لزيادة الكفاءة التشغيلية. وبفضل قدراتها المتقدمة لإعداد التقارير، تتيح المنصة رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء، مما يسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات بسرعة.
قد يبدو تنفيذ Oracle مهمة شاقة. وعلى الرغم من أن العملية، اعتمادًا على مدى تعقيدها، قد تستغرق أحيانًا سنوات، إلا أن التبني الناجح لها قد وفّر على بعض الشركات عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية (الرابط موجود خارج ibm.com) بمرور الوقت. من خلال التخطيط الدقيق والاستراتيجية التنظيمية القوية، يمكن للشركات من أي حجم الاستفادة من الحلول السحابية الفريدة من نوعها من Oracle، مما يقلل التكاليف ويؤدي إلى تبسيط العمليات.
يتطلب الترحيل إلى Oracle تخطيطًا شاملاً سواءً كانت الشركة تنوي اعتماد المنصة لإدارة عملية واحدة—مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية—أو ترحيل عمليات المؤسسة بأكملها إلى السحابة. بالنسبة للمؤسسات التي تشرع في عملية التحول الرقمي، من الضروري تصور كيفية تكامل نظام تخطيط موارد المؤسسات مع كل جانب من جوانب عمليات الأعمال. قبل البدء في رحلة اعتماد Oracle، يجب على قادة الأعمال التفكير في بعض الأسئلة الرئيسية:
تعد مرحلة التخطيط لتنفيذ Oracle Cloud ERP بنفس أهمية النشر، إن لم تكن أكثر أهمية. ستتطلب عملية التخطيط مدخلات كبيرة من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ورؤساء الإدارات وكذلك الشركاء من تكنولوجيا المعلومات. يجب على المؤسسات البحث في كل وحدة بدقة وتحديد إصدار Oracle الأنسب لاحتياجات أعمالها ، بالإضافة إلى تحديد متطلبات النظام للبرنامج المحدد.
يتمثل الهدف أثناء مرحلة تخطيط المشروع في ترجمة الفهم العميق لمتطلبات أعمال المؤسسة إلى مخطط قابل للتنفيذ لترحيل Oracle وتنفيذه. تحديد هدف مشروع التنفيذ بشكل واضح وتحديد نطاقه والجدول الزمني والميزانية الخاصة به بالإضافة إلى إنشاء خطة لإدارة المخاطر. وهذا هو أيضًا الوقت المناسب لتحديد البيانات التي سيتم ترحيلها، حيث قد يكون من الأفضل تخزين بعض البيانات القديمة في أرشيف آمن. قد يكون من المفيد خلال هذه المرحلة النظر في أنواع تدريب المستخدمين التي سيتم تقديمها في الفترة التي تسبق النشر وبعده.
منذ عام 2006، قدمت شركة Oracle منهجية تنفيذ، وهي طريقة Oracle الموحدة (OUM، يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهي نهج دورة حياة كاملة لتنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسة الخاص بالشركة. بالنسبة للمشاريع المعقدة، ضع في اعتبارك تدريب فريق داخلي على OUM، أو الشراكة مع جهة خارجية خبيرة من Oracle PartnerNetwork.
وفقًا لـ Oracle (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، تتضمن أفضل الممارسات لعملية التخطيط خمس فئات من المعلومات:
بمجرد تجميع فريق إدارة المشروع واكتمال مرحلة التخطيط التفصيلي، يمكن أن يبدأ التنفيذ. خلال هذه المرحلة، يتم تكوين المنصة لتلبية متطلبات الأعمال المحددة وتبدأ عملية ترحيل البيانات الأساسية. توفر Oracle مجموعة متنوعة من القوالب لتسهيل تعريف العنصر حيث يتم فهرسة البيانات ونقلها إلى السحابة. عادة ما يستخدم Oracle الاختصار CIDER لتمثيل خطوات تنفيذ Oracle:
عندما قامت شركة Caesars Entertainment للألعاب والضيافة في لاس فيجاس بتحويل عملياتها المالية إلى سحابة Oracle Fusion، تعلمت قيمة الاختبار المكثف: مؤخرًا، نقل نائب رئيس قسم التحول المالي في الشركة الدروس التي تعلمتها شركة Caesars (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وأكد على أهمية إعطاء الاختبار ”اهتمامك الكامل“ وإشراك الشركاء والموردين في العملية. كما أوصى أيضًا باختبار التطبيقات في ”الظروف القصوى“ لضمان عدم وجود مفاجآت عند تشغيل النظام.
يتطلب تنفيذ Oracle بسلاسة وفعالية أن يتم اختبار الأنظمة بشكل متكرر ومكثف قبل تاريخ بدء التشغيل. تعمل البيانات الدقيقة والنظيفة وسير العمل على منع الاضطرابات وفترة التعطل بمجرد تشغيل النظام. على وجه التحديد، لضمان دقة البيانات، يجب على المؤسسات اختبار المتغيرات التالية:
بعد عملية الاختبار هذه، توفر مرحلة قبول المستخدم فرصة للحصول على مدخلات من الأطراف المعنية الرئيسيين. يجب إشراك المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وأعضاء الفريق الآخرين الذين سيستخدمون منصة Oracle—وتعليم الآخرين استخدامها—في هذه العملية. إذا كان هناك جانب من جوانب نظام Oracle لا يلبي توقعات الطرف المعني أو كان غير متوافق مع المخطط الذي تم وضعه في مرحلة التخطيط، فمن الضروري تصحيح الأخطاء ثم إعادة النظر في المشكلة لضمان أن عملية التنفيذ تلبي التوقعات.
بعد إجراء اختبارات مكثفة ومرحلة قبول المستخدم، حان الوقت للتنفيذ النهائي. سيضمن التواصل الداخلي الدقيق أثناء مرحلتي الإعداد والتسليم أن يتم الطرح بسلاسة. يجب على المؤسسات التأكد من أن الأنظمة والمستخدمين والمؤسسة ككل جاهزة للتنفيذ الكامل. خلال هذه المرحلة، من المفيد عمل قائمة نهائية بالمشكلات المعلقة التي يجب معالجتها وإصلاحها. يمكن بعد ذلك إصدار كلمات المرور وأسماء المستخدمين لأعضاء الفريق. في الأسابيع التي تسبق تاريخ الإطلاق الأولي وبعده، يجب أن تستثمر المؤسسات في تدريب المستخدمين النهائيين وجلسات الملاحظات عبر قنوات العمل.
على افتراض أن جميع هذه الخطوات قد تم اتباعها وتم إطلاع أعضاء الفريق في جميع أنحاء المؤسسة على أفضل ممارسات النظام الجديد وحالات استخدامه، يجب أن تتم عملية النشر بسلاسة. خلال هذه المرحلة، يجب أن يقوم كل من فريق تكنولوجيا المعلومات وفريق المشروع بمراقبة أداء النظام إلى جانب المقاييس الرئيسية المحددة في مرحلة التخطيط. إن التماس الملاحظات المتكررة من المستخدمين والأطراف المعنية الرئيسيين سيضمن تحديد المشكلات قبل ظهورها، وأن النظام يعمل على النحو المنشود. من المفيد أيضًا، بعد النشر الأولي، استضافة احتفال لتهنئة الفريق على كل ما قاموا به من عمل شاق، والحصول على ملاحظات مباشرة من مستخدمي النظام الأوائل.
منذ ما يقرب من أربعة عقود، كانت IBM واحدة من أهم شركاء Oracle. لدينا أكثر من 10000 مستشار متخصص في خدمات Oracle السحابية ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء التي تتضمن خارطة طريق لكل مرحلة من مراحل الاستثمار في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات إلى التنفيذ السحابي إلى الإدارة.