مقارنة بين وحدات التحكم الدقيقة ووحدات المعالجة الدقيقة: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

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IT Infrastructure

13 يونيو 2024

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وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) ووحدات وحدات المعالجة الدقيقة (MPUs) هما نوعان من الدوائر المتكاملة التي على الرغم من تشابههما في بعض الأشياء، بيد أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا في العديد من الأشياء الأخرى. هذه المعالجات أحادية الشريحة كلاهما ذو قيمة كبيرة في مجال التطوير المستمر لتقنيات الحوسبة حيث تُستبدل وحدات المعالجة المركزية متعددة المكونات القديمة بوحدات منطقية منفصلة. إلا إن وحدات التحكم الدقيقة تختلف عن وحدات المعالجة الدقيقة اختلافًا كبيرًا في هيكل العناصر وتركيبة الشرائح وإمكانات الأداء والتطبيق.

الفرق الرئيسي بين هاتين الوحدتين هو أن وحدات التحكم الدقيقة تجمع بين جميع العناصر اللازمة لنظام الحواسيب الصغيرة على جزء واحد من الجهاز. ولا تتطلب وحدات التحكم الدقيقة أجهزة طرفية إضافية أو أنظمة تشغيل معقدة لتعمل، بينما تتطلب وحدات المعالجة الدقيقة ذلك. تحتوي كلتا الدائرتين على وحدات معالجة مركزية، بيد أن وحدات التحكم الدقيقة تدمج أيضًا الذاكرة وعناصر الإدخال/الإخراج (I/O) وغيرها من الأجهزة الطرفية المختلفة.

طُورت وحدات التحكم الدقيقة منخفضة الطاقة والميسورة التكلفة والصغيرة الحجم بحيث تؤدي جميع الوظائف على جهاز واحد. ونتيجة لذلك، تُستخدم هذه الوحدات بشكل أفضل في تطبيقات محددة مثل أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

وعلى العكس من ذلك، عادةً ما تكون وحدات المعالجة الدقيقة المخصصة للأغراض العامة فائقة الإمكانات أكثر ومصممة بحيث تُزود بأجهزة متخصصة لتعزيز الأداء في التطبيقات التي يكثر عليها الطلب مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومعالجة الرسومات.

من حيث الأجهزة، تعتمد وحدات المعالجة الدقيقة على تركيبة فون نيومان "الكلاسيكية". وهي تتكون من وحدة معالجة مركزية مع كل من وحدة حسابية منطقية (ALU) وسجلات المعالج (مساحات صغيرة من تخزين الذاكرة السريع للوصول السريع إلى البيانات)، ووحدة تحكم، وذاكرة للبيانات والتعليمات، وذاكرة خارجية للتخزين كبير السعة، وآليات إدخال / إخراج. تستخدم هذه المنهجية مجموعة أسلاك التوصيل البيني (المعروفة باسم الناقل) نفسها لنقل التعليمات وإجراء العمليات. لا تتمكن وحدات المعالجة الدقيقة من تنفيذ هذه الإجراءات في وقت واحد، بيد أن الأجهزة الحديثة تستخدم تقنيات تخفيف مختلفة لتجنب الأعطال في تدفق البيانات.

من ناحية أخرى، تستخدم وحدات التحكم الدقيقة تركيبة هارفارد الأكثر تطورًا، والتي تحتوي على مجموعة واحدة مخصصة من ناقلات البيانات وناقلات العناوين لقراءة البيانات وتسجيلها في الذاكرة، ومجموعة أخرى لجمع تعليمات أداء العمليات. ونظرًا إلى أن وحدة المعالجة المركزية يمكنها قراءة التعليمات والوصول إلى ذاكرة البيانات في الوقت نفسه، يمكن لتركيبة هارفارد إجراء العمليات الأساسية بشكل أسرع.

تتميز تركيبة هارفارد في أداء مهام الحوسبة في الوقت الفعلي وبسرعة فائقة. ومع ذلك، فإن مساحة ذاكرة البيانات والتعليمات الموحدة في تركيبة فون نيومان المبسطة تؤدي إلى تعزيز الموثوقية وقابلية التوسع. ولهذا السبب، تُعد وحدات المعالجة الدقيقة ذات تركيبة فون نيومان أفضل في أداء المهام الأكثر تطلبًا مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والألعاب، في حين تُستخدم وحدات التحكم الدقيقة عادةً للتعامل مع معالجة الإشارات السريعة.

تعرف على وحدات التحكم الدقيقة

بشكل أساسي، وحدة التحكم الدقيقة هي جهاز كمبيوتر صغير ذو شريحة واحدة، يحتوي على نواة (أو أنوية) معالج وذاكرة تشغيلية (RAM) وذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة وللمحو إلكترونيًا (EEPROM) ضمن ذاكرة البرنامج. تعمل عمليات تكامل وحدات التحكم الدقيقة، المعززة بحيث تعمل كوحدات مستقلة، على تحسين عمليات معالجة الإشارات في الوقت الفعلي وتجعل هذه الوحدات المدمجة مثالية للتحكم في مهام أو وظائف محددة داخل الأنظمة المدمجة.

العناصر الرئيسية لوحدة التحكم الدقيقة

  • وحدة المعالجة المركزية (CPU): يُشار إليها عمومًا باسم "عقل" الكمبيوتر، ووحدة المعالجة المركزية هي المسؤولة عن تنفيذ التعليمات والتحكم في العمليات.
  • الذاكرة: تحتوي وحدات التحكم الدقيقة على كل من الذاكرة المتطايرة (RAM) التي تخزن البيانات المؤقتة التي قد تُفقد إذا انقطعت الطاقة عن النظام، وذاكرة وميضية غير متطايرة (ROM) لتخزين تعليمات البرمجة الخاصة بوحدة التحكم الدقيقة.
  • الأجهزة الطرفية: بناءً على التطبيق المقصود، قد يحتوي وحدة التحكم الدقيقة على عناصر طرفية متعددة مثل واجهات الإدخال/الإخراج، والمؤقتات، والعدادات، والمحولات التناظرية الرقمية (ADC)، وبروتوكولات الاتصالات (UART وSPI وI2C).

تُعد وحدات التحكم الدقيقة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم ومن ثَمَّ فهي تحتاج إلى طاقة منخفضة نسبيًا مثالية للأجهزة الإلكترونية التي تعمل بالبطاريات مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء. كما أنها مفضلة بين الهواة. يمكن تهيئة وحدات التحكم الدقيقة القابلة للبرمجة الخاصة بالمستهلكين، كتلك التي تصنعها شركة Arduino أو Raspberry Pi، بسهولة بلغات البرمجة مثل C وC++ وPython، والتي يشيع استخدامها عبر أنظمة التشغيل Windows وLinux وMacOS. في حين أنه يمكن حتى للمطورين المبتدئين استخدامها، تُستخدم وحدات التحكم الدقيقة في كثير من الأحيان في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المهنية والصناعية، بما في ذلك الأتمتة الصناعية وأنظمة سلامة النقل والنماذج الأولية.

أنواع وحدات التحكم الدقيقة وحالات استخدامها 

استجابة لطلب شركة يابانية مصنعة للآلات الحاسبة بصنع شريحة مخصصة، يعود الفضل إلى مهندسي شركة Texas Instruments غاري بون ومايكل كوكران في صنع أول متحكم دقيق في عام 1971. ونتيجة لهذه الطفرة في مجال تقنيات الدوائر الكهربائية، شهدت السنوات التالية عددًا لا حصر له من عمليات التحسين والإصدارات من الشركات المصنعة مثل Intel وNXP وArm.

فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شهرةً من وحدات التحكم الدقيقة:

  • وحدات التحكم الدقيقة بسعة 8 بت: هي أبسط أنواع وحدات التحكم الدقيقة، وتتميز بمعالجات وذاكرة محدودة وتُستخدم عادةً في الأجهزة الصغيرة مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد.
  • وحدات التحكم الدقيقة بسعة 16 بت: تبلغ قدرتها ضعف قدرات النماذج ذات سعة 8 بت، وتُستخدم وحدات التحكم الدقيقة بسعة 16 بت في التطبيقات الأكثر تطورًا، بما في ذلك الأجهزة الطبية وأنظمة السيارات وأنظمة التحكم الصناعية.
  • وحدات التحكم الدقيقة بسعة 32 بت: هي أكثر أنواع وحدات التحكم الدقيقة ثراءً بالإمكانات والمزايا، وتُستخدم في التطبيقات التي يكثر عليها الطلب، مثل منصات الألعاب وأجهزة الترفيه والأتمتة الصناعية المتطورة.
  • وحدات التحكم الدقيقة ذات الحوسبة بمجموعة تعليمات مختصرة (RISC): تشتمل وحدات التحكم الدقيقة RISC على بنية تصميمية تعمل على تبسيط العمليات وتعزيزها من خلال تنفيذ عدد أقل من التعليمات الحسابية بشكل أسرع من المنهجيات الأخرى، مثل بنية المعالج ذو مجموعة التعليمات المعقدة (CISC).
  • وحدات التحكم الدقيقة ذات معالج ARM: كانت هذه الأنواع من وحدات التحكم الدقيقة تُعرف سابقًا باسم آلات RISC المتقدمة، وهي تتضمن بنية ARM، بما في ذلك المجموعة الفرعية الحديثة من Arm Cortex، التي تعزز الأداء والموثوقية. تُستخدم وحدات التحكم الدقيقة ذات معالج ARM على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة وأنظمة السيارات وأنظمة التحكم الصناعية.
  • وحدات التحكم الدقيقة PIC: طورتها شركة Microchip Technology، ويُعد وحدة التحكم الدقيقة ذو الواجهة الطرفية القابلة للبرمجة (PIC) أصغر متحكم دقيق في العالم، ويتواجد بكثرة في الروبوتات والأتمتة المنزلية والصناعية وأنظمة الطاقة المتجددة.
  • وحدات التحكم الدقيقة القائمة على FPGA: تُستخدم هذه وحدات التحكم الدقيقة بشكل شائع في التطبيقات التي تتطلب معالجة الإشارات الرقمية ومعالجة مقاطع الفيديو والشبكات فائقة السرعة، وتستخدم شرائح قابلة للتخصيص تسمى مصفوفات بوابات إلكترونية قابلة للبرمجة في الموقع (FPGAs)، والتي يمكن تهيئتها وإعادة تكوينها على مستوى الأجهزة لإيجاد حلول فريدة للأجهزة تلبي متطلبات المعالجة الملحة.

تعرف على وحدات المعالجة الدقيقة

وحدات المعالجة الدقيقة هي النوع السائد من معالجات الكمبيوتر، حيث تدمج جميع العناصر اللازمة لوحدة المعالجة المركزية في دائرة واحدة. تجمع وحدات المعالجة الدقيقة بين الوحدات الحسابية والمنطقية ووحدات التحكم لأنظمة وحدة المعالجة المركزية القديمة بأجهزة الكمبيوتر في جزء واحد متعدد الأغراض ومدعوم بالساعة وقائم على السجلات من الجهاز. يعمل هذا التصميم المتكامل على تعزيز الموثوقية عن طريق تقليل نقاط الفشل المحتملة. على الرغم من أن وحدات المعالجة الدقيقة لا تحتوي على ذاكرة برنامج للتخزين على الشريحة، إلا إنها معززة للاستخدام في الأغراض العامة الملحة ومصممة من أجل تقديم الدعم المتبادل بينها وبين الأجهزة الطرفية المتخصصة للكمبيوتر.

العناصر الرئيسية لوحدات المعالجة الدقيقة

وحدات المعالجة الدقيقة الحديثة تجمع ملايين من أجهزة الترانزستور والمقاومات والصمامات الثنائية الصغيرة على مادة شبه موصلة لإنشاء العناصر الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية. 

  • الوحدة الحسابية المنطقية (ALU): هي الوحدة المنطقية الرئيسية بوحدة المعالجة المركزية، حيث تنفذ هذه الوحدة العمليات المنطقية بما في ذلك العمليات الحسابية وعمليات المقارنة بين البيانات. 
  • وحدة التحكم (CU): تفسر دائرة وحدة التحكم التعليمات وتبدأ في تنفيذها وتدير العمليات الأساسية للمعالج. 
  • السجلات: ذاكرة تخزين صغيرة وسريعة تستخدمها وحدة المعالجة المركزية لتخزين البيانات والتعليمات مؤقتًا في أثناء عمليات الحوسبة. 
  • ذاكرة التخزين المؤقت: تستخدم المعالجات الدقيقة ووحدات المعالجة المركزية ذاكرة التخزين المؤقت، وهي شكل من أشكال الذاكرة عالية السرعة الموجودة بالقرب من وحدة المعالجة المركزية، لتخزين البيانات التي يتكرر الوصول إليها لتسريع الأداء. 
  • نوى المعالج: تُعرف وحدات المعالجة الفردية داخل المعالجات الدقيقة باسم النوى. وتتضمن المعالجات الحديثة في كثير من الأحيان نوى متعددة (ثنائية النواة أو رباعية النواة) ما يسمح بالمعالجة المتوازية من خلال تمكين أداء مهام متعددة في وقت واحد.   
  • وحدات الإدخال/الإخراج: تُعد عناصر الإدخال/الإخراج في وحدة المعالجة الدقيقة ضرورية لإدارة عملية تدفق البيانات من وحدة المعالجة المركزية وإليها، بما في ذلك أي أجهزة طرفية إضافية للكمبيوتر ومنها الأجهزة الطرفية للشبكات مثل منافذ الإيثرنت أو وحدات WiFi.

أنواع وحدات المعالجة الدقيقة وحالات استخدامها 

قد توجد وحدات المعالجة الدقيقة متعددة الاستخدامات في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بينما تُستخدم الوحدات المتخصصة بشكل شائع لأداء مهام محددة تتطلب قدرة معالجة فائقة. فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية لوحدات المعالجة الدقيقة والتي تختلف من حيث القدرة والأداء والحجم واستهلاك الطاقة والعديد من الجوانب الأخرى:

  • وحدات المعالجة الدقيقة المخصصة للأغراض العامة: توجد هذه وحدات المعالجة الدقيقة متعددة الاستخدامات في مجموعة كبيرة من التطبيقات والأجهزة الشهيرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والخوادم.
  • معالجات الإشارات الرقمية (DSPs): معالجات الإشارات الرقمية متخصصة في العمليات الحسابية الرقمية فائقة السرعة، وغالبًا ما تستخدم في أداء المهام التي يكثر الطلب عليها مثل معالجة الصوت والاتصالات ومعالجة الصور. وقد توجد أيضًا في التطبيقات التي تتطلب تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية، مثل أجهزة استشعار الطقس. تُستخدم معالجات الإشارات الرقمية بشكل شائع في التطبيقات العسكرية مثل طائرات الاستطلاع من دون طيار وغيرها من الطائرات ذاتية القيادة.
  • الدوائر المتكاملة محددة التطبيقات (ASICs): تُصمم وحدات المعالجة الدقيقة ذات الدوائر المتكاملة محددة التطبيقات لأداء مهام محددة وتُخصص لتلبية المتطلبات المحددة بمختلف التطبيقات. ومن أمثلة وحدات المعالجة الدقيقة ذات الدوائر المتكاملة محددة التطبيقات الشرائح المخصصة لمنصات الألعاب أو استخراج العملات الرقمية. معالجات الإشارات الرقمية ووحدات معالجة الرسومات وغيرهم من وحدات المعالجة الدقيقة المخصصة هي من الناحية التقنية دوائر متكاملة محددة التطبيقات (ASICs) أيضًا.
  • وحدات معالجة الرسومات (GPUs): وحدات المعالجة الدقيقة لوحدات معالجة الرسومات مصممة خصوصًا لأداء المهام التي يكثر عليها الطلب في عمليات إنشاء مقاطع الفيديو الرقمية والرسومات التي تتطلب أداءً فائقًا ومعالجة متوازية. وحدات المعالجة الدقيقة فائقة الإمكانات لوحدات معالجة الرسومات مهمة للغاية للألعاب المتطورة، كما تُستخدم بشكل شائع في استخراج العملات الرقمية وتُعرف باستهلاكها العالي للطاقة.
  • وحدات معالجة الشبكة: هي نوع من معالجات ASIC الدقيقة المعززة خصوصًا لمعالجة حزم بيانات الشبكة الأكثر استخدامًا في محولات الاتصالات وأجهزة التوجيه وأجهزة أمن الشبكات.
  • وحدات المعالجة المساعدة: وحدات المعالجة المساعدة، مثل وحدات الفاصلة العشرية (FPUs)، مصممة لتوفير دعم إضافي لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية بالنظام والتي من شأنها تعزيز الأداء في أثناء أداء بعض المهام الملحة، مثل إجراء حسابات علمية متقدمة أو معادلات رياضية معقدة.

التفضيل بين وحدات التحكم الدقيقة ووحدات المعالجة الدقيقة

وحدات التحكم الدقيقة ووحدات المعالجة الدقيقة قادرة على أداء بعض المهام نفسها. ومع ذلك، بناءً على متطلبات التطبيق، فإن لكل منهما مميزات وعيوب فريدة. المزايا المدمجة لوحدات التحكم الدقيقة، بما في ذلك أوضاع توفير الطاقة لتقليل استهلاك للطاقة، تجعلها مثالية لمعظم الأنظمة المدمجة.

إلا إنه في الظروف التي تتطلب حسابات معقدة أو قدرة معالجة أكبر، تُعد وحدات المعالجة الدقيقة خيارًا أفضل، ولكن الأداء والمرونة التي توفرهما يأتيان على حساب الاستهلاك الأعلى للطاقة والتكلفة الأعلى. هذه المزايا تجعل وحدات المعالجة الدقيقة خيارًا معتمدًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الصناعية فائقة الإمكانات.

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Josh Schneider

Senior Writer

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