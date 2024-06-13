مقارنة بين وحدات التحكم الدقيقة ووحدات المعالجة الدقيقة: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) ووحدات وحدات المعالجة الدقيقة (MPUs) هما نوعان من الدوائر المتكاملة التي على الرغم من تشابههما في بعض الأشياء، بيد أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا في العديد من الأشياء الأخرى. هذه المعالجات أحادية الشريحة كلاهما ذو قيمة كبيرة في مجال التطوير المستمر لتقنيات الحوسبة حيث تُستبدل وحدات المعالجة المركزية متعددة المكونات القديمة بوحدات منطقية منفصلة. إلا إن وحدات التحكم الدقيقة تختلف عن وحدات المعالجة الدقيقة اختلافًا كبيرًا في هيكل العناصر وتركيبة الشرائح وإمكانات الأداء والتطبيق.

الفرق الرئيسي بين هاتين الوحدتين هو أن وحدات التحكم الدقيقة تجمع بين جميع العناصر اللازمة لنظام الحواسيب الصغيرة على جزء واحد من الجهاز. ولا تتطلب وحدات التحكم الدقيقة أجهزة طرفية إضافية أو أنظمة تشغيل معقدة لتعمل، بينما تتطلب وحدات المعالجة الدقيقة ذلك. تحتوي كلتا الدائرتين على وحدات معالجة مركزية، بيد أن وحدات التحكم الدقيقة تدمج أيضًا الذاكرة وعناصر الإدخال/الإخراج (I/O) وغيرها من الأجهزة الطرفية المختلفة.

طُورت وحدات التحكم الدقيقة منخفضة الطاقة والميسورة التكلفة والصغيرة الحجم بحيث تؤدي جميع الوظائف على جهاز واحد. ونتيجة لذلك، تُستخدم هذه الوحدات بشكل أفضل في تطبيقات محددة مثل أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

وعلى العكس من ذلك، عادةً ما تكون وحدات المعالجة الدقيقة المخصصة للأغراض العامة فائقة الإمكانات أكثر ومصممة بحيث تُزود بأجهزة متخصصة لتعزيز الأداء في التطبيقات التي يكثر عليها الطلب مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومعالجة الرسومات.

من حيث الأجهزة، تعتمد وحدات المعالجة الدقيقة على تركيبة فون نيومان "الكلاسيكية". وهي تتكون من وحدة معالجة مركزية مع كل من وحدة حسابية منطقية (ALU) وسجلات المعالج (مساحات صغيرة من تخزين الذاكرة السريع للوصول السريع إلى البيانات)، ووحدة تحكم، وذاكرة للبيانات والتعليمات، وذاكرة خارجية للتخزين كبير السعة، وآليات إدخال / إخراج. تستخدم هذه المنهجية مجموعة أسلاك التوصيل البيني (المعروفة باسم الناقل) نفسها لنقل التعليمات وإجراء العمليات. لا تتمكن وحدات المعالجة الدقيقة من تنفيذ هذه الإجراءات في وقت واحد، بيد أن الأجهزة الحديثة تستخدم تقنيات تخفيف مختلفة لتجنب الأعطال في تدفق البيانات.

من ناحية أخرى، تستخدم وحدات التحكم الدقيقة تركيبة هارفارد الأكثر تطورًا، والتي تحتوي على مجموعة واحدة مخصصة من ناقلات البيانات وناقلات العناوين لقراءة البيانات وتسجيلها في الذاكرة، ومجموعة أخرى لجمع تعليمات أداء العمليات. ونظرًا إلى أن وحدة المعالجة المركزية يمكنها قراءة التعليمات والوصول إلى ذاكرة البيانات في الوقت نفسه، يمكن لتركيبة هارفارد إجراء العمليات الأساسية بشكل أسرع.

تتميز تركيبة هارفارد في أداء مهام الحوسبة في الوقت الفعلي وبسرعة فائقة. ومع ذلك، فإن مساحة ذاكرة البيانات والتعليمات الموحدة في تركيبة فون نيومان المبسطة تؤدي إلى تعزيز الموثوقية وقابلية التوسع. ولهذا السبب، تُعد وحدات المعالجة الدقيقة ذات تركيبة فون نيومان أفضل في أداء المهام الأكثر تطلبًا مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والألعاب، في حين تُستخدم وحدات التحكم الدقيقة عادةً للتعامل مع معالجة الإشارات السريعة.