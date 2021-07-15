تعتمد الشركات على تبادل بيانات الملفات الإلكترونية كل يوم. بدون برنامج MFT، تكون البيانات غير منظمة - كل شيء من التقارير والعقود وبيانات المشروع إلى معلومات العملاء والموظفين - عرضة للتلاعب والخسارة. يعد التنقل الفعال للملفات بين الأنظمة الداخلية والشركاء الخارجيين، بشكل آمن ومع مسار تدقيق، أمرا حساسا لنجاح المجموعة.

هناك العديد من العوامل التي تدفع الشركات للانتقال إلى MFT، منها: