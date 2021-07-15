ما المقصود بالنقل المُدار للملفات (MFT)؟

ما المقصود بالنقل المُدار للملفات (MFT)؟

نقل الملفات المُدار (MFT) هو عبارة عن منصة تقنية تتيح للمنظمات تبادل البيانات الإلكترونية بشكل موثوق بين الأنظمة والأشخاص، سواء داخل المنظمة أو خارجها، بطريقة آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.

يعد MFT وسيلة أكثر موثوقية وفعالية لنقل البيانات والملفات بشكل آمن، حيث يتفوق على تطبيقات مثل بروتوكول نقل الملفات (FTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) ونقل الملفات الآمنة وغيرها من الطرق الأخرى. 

مع تزايد الاعتماد على MFT، أصبحت المنظمات تستخدم هذه التقنية لدعم احتياجات أعمالها وأهدافها بطريقة تتجاوز قدرات FTP التقليدي. يواجه FTP العديد من التحديات مثل الثغرات في أمن البيانات، وغياب الرؤية الشاملة عند حدوث مشكلات، واسترداد البيانات يدويًا في الوقت المناسب، وارتفاع تكاليف اتفاقيات مستوى الخدمة بسبب ضعف الأداء.
فوائد نقل الملفات المُدار

تعتمد الشركات على تبادل بيانات الملفات الإلكترونية كل يوم. بدون برنامج MFT، تكون البيانات غير منظمة - كل شيء من التقارير والعقود وبيانات المشروع إلى معلومات العملاء والموظفين - عرضة للتلاعب والخسارة. يعد التنقل الفعال للملفات بين الأنظمة الداخلية والشركاء الخارجيين، بشكل آمن ومع مسار تدقيق، أمرا حساسا لنجاح المجموعة.

هناك العديد من العوامل التي تدفع الشركات للانتقال إلى MFT، منها:

  • أمان البيانات: يمكن أن تؤثر اختراقات أمن البيانات البارزة وعمليات النقل الفاشلة بشكل كبير على صافي أرباح الشركة وسمعتها. تقدم MFT الاستراتيجية أمان وقائية مع سياسات أمان للمراقبة والتحقق في الوقت الفعلي، وضوابط لحماية البيانات أثناء النقل أو في حالة السكون.

  • نمو البيانات: البيانات موجودة في كل مكان، وتواجه الشركات ملفات أكبر وأكثر تنوعا مما كانت عليه في الماضي. نما عدد المستخدمين الذين يشاركون الملفات وكذلك عدد نقاط النهاية والأجهزة. ومع زيادة حجم الملفات، يصبح الوقت اللازم لنقلها عبر مسافات عالمية أطول. توفر MFT حوكمة موثوقة ومؤتمتة لحركة الملفات داخل وخارج الشركة ويمكنها تسريع حركة البيانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

  • الامتثال التنظيمي: تفرض المتطلبات التشريعية والصناعية، مثل معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPPA)، وبازل II، وقانون Sarbanes-Oxley (SOX) وغيرها، معايير صارمة لأمن البيانات. ويساعد استخدام نظام MFT المُعدّ بشكل صحيح على تشفير البيانات الحساسة ونقلها ومراقبتها وتخزينها، مما يمكّن المؤسسات من الالتزام باللوائح الأمنية.

  • الاتجاهات التكنولوجية الكبرى: أصبح نقل الملفات أكثر تعقيدا مع اعتماد التقنيات التحويلية. يؤدي نمو البيانات الكبيرة والتطبيقات السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء (IoT) إلى زيادة الحاجة إلى السرعة ونقل الملفات بكميات كبيرة. يوفر MFT القدرات المتقدمة والدعم للعديد من الأنظمة الأساسية والأجهزة المحمولة والتطبيقات وغيرها من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

  • الرؤية الشاملة: تمكين الشركات من التنبؤ بعوامل الخطر للتخفيف من الأضرار. تحسين الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) من خلال رؤية عمليات نقل الملفات وحل المشكلات بشكل استباقي مثل حالات الفشل.
القدرات الرئيسية لنقل الملفات المُدار بطريقة فعالة
الأمان

يتيح تشفير عمليات النقل الداخلية والخارجية، أثناء الحركة وفي حالة السكون. كما يضمن نقل الملفات بطريقة آمنة من خلال قدرات متقدمة مثل كسر الجلسات وفحص البروتوكولات/ مما يعزز حماية البيانات الحساسة عبر طبقات متعددة.
نقل الملفات المبسط

يوفر نقل البيانات في الوقت المناسب وبصورة مرنة عبر مجموعة من أنشطة نقل الملفات ويدعم أنواع متعددة من الملفات، مثل الوسائط المتعددة وملفات PDF والبريد الإلكتروني وXML وEDI وغيرها.
الرؤية الشاملة

يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة في زمن شبه حقيقي، مما يتيح للشركات معرفة من ينقل الملفات، وما يتم مشاركته، وحجم البيانات التي تمر عبر النظام. يمكن الكشف عن المشكلات المحتملة مثل حالات التأخير وعمليات النقل الفاشلة قبل أن تؤثر على العمليات التجارية أو تؤدي إلى الإخفاق في تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة.
معايير الامتثال

يوفر تشفيرًا قويًا لمساعدة الشركات على تجنب الإخفاقات في الامتثال، والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة. كما يدعم مسارات تدقيق شاملة لتأكيد الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
