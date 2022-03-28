مكتب المساعدة هو أداة برمجية أو فريق من الوكلاء البشريين الذين يمكّنون الشركة من دعم عملائها في الوقت الفعلي.
يقوم مكتب المساعدة بمهمتين أساسيتين:
يعمل نظام مكتب المساعدة على تبسيط طلبات الدعم ضمن واجهة واحدة. ويتضمن ميزات الأتمتة والتصنيف لتنظيم مشكلات العملاء ومنع التصعيد. حيث يتيح ذلك لوكلاء مكتب المساعدة الرجوع إلى مشاركات متعددة لتوفير أفضل الحلول الممكنة للمستخدمين النهائيين بسرعة.
يعمل مكتب المساعدة على تحسين تجربة المستخدم (UX) بشكل كبير لفرق الدعم والمستخدمين الذين يخدمونهم. على وجه التحديد، فهو يعزز إنتاجية دعم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الحلول ورضا العملاء. فيما يلي خمسة جوانب لمكتب المساعدة تفيد وكلاء الدعم وكذلك عملاءهم:
مع استمرار التحول الرقمي في الارتفاع، أصبحت مكاتب المساعدة ضرورية لتيسير عمليات الأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة. لذلك، يجب أن تكون منظومة مكتب الخدمة مرنة وقابلة للتكيف. وفيما يلي ثلاثة سيناريوهات يكون فيها مكتب المساعدة الحديث أكثر فائدة¹:
مع تطور مكتب المساعدة، يجب على وكلاء الدعم والفِرق توسيع قدراتهم ليظل أداؤهم فعالاً. وقد يتطلب ذلك تعزيز التعاون الداخلي وتوسيع نطاق الاتصالات الخارجية. فيما يلي طريقتان لإكمال فريق دعم العملاء الخاص بك للنمو الإداري والتنظيمي²:
مع استمرار تزايد أهمية مكاتب المساعدة في بيئة الأعمال اليوم، ظهرت العديد من المفاهيم الخاطئة. فيما يلي أربع خرافات لمكتب المساعدة يجب عليك رفضها قبل بدء رحلة دعم العملاء:
تقود روبوتات المحادثة، بقدراتها اللغوية المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية الأصلية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU)، مستقبل أنظمة مكتب المساعدة. في الواقع ، كشف استطلاع تم إجراؤه مؤخرًا أن 58٪ من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات (ITDM) قد تبنوا روبوتات المحادثة أو هم في طور القيام بذلك.³
هناك أدوات جديدة ناشئة مثل الوكلاء الافتراضيين وصناديق أدوات روبوتات المحادثة ومُجمِّعات الأتمتة وروبوتات المحادثة الخاصة بكل منصة، والتي توفر تغطية دائمة لمكتب الخدمة وحلاً أسرع للمشكلات. وفي واقع الأمر، تقلل روبوتات المحادثة متوسط وقت التعامل (AHT) بنسبة 10%، مما يقلل التكاليف المرتبطة بإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM).¹
قدِّم خدمة عملاء متواصلة وذكية عبر جميع القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
تعرّف على روبوت محادثة بلغة طبيعية يفهم المحادثة البشرية ويحسّن تجربة العملاء.
