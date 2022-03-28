تقود روبوتات المحادثة، بقدراتها اللغوية المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية الأصلية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU)، مستقبل أنظمة مكتب المساعدة. في الواقع ، كشف استطلاع تم إجراؤه مؤخرًا أن 58٪ من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات (ITDM) قد تبنوا روبوتات المحادثة أو هم في طور القيام بذلك.³

هناك أدوات جديدة ناشئة مثل الوكلاء الافتراضيين وصناديق أدوات روبوتات المحادثة ومُجمِّعات الأتمتة وروبوتات المحادثة الخاصة بكل منصة، والتي توفر تغطية دائمة لمكتب الخدمة وحلاً أسرع للمشكلات. وفي واقع الأمر، تقلل روبوتات المحادثة متوسط وقت التعامل (AHT) بنسبة 10%، مما يقلل التكاليف المرتبطة بإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM).¹