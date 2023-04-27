على مر السنين، تطور إنترنت الأشياء (IOT) إلى شيء أكبر بكثير: اقتصاد الأشياء (EoT). تجاوز عدد الأشياء المتصلة عدد البشر المتصلين لأول مرة في عام 2022. ويتزايد عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء (IOT) في كل الصناعات تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 29 مليار جهاز حول العالم بحلول عام 2030.

لقد أصبح إنترنت الأشياء (IOT) اسمًا مألوفًا بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في الأشياء اليومية، مثل الأجهزة والسيارات والمنتجات الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إنترنت الأشياء (IOT) جزءًا حساسًا لتبسيط القدرات التكنولوجية للمؤسسات وتسهيلها وتسريعها بشكل عام.

تشكل الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء (IOT) العمود الفقري الحساس للبيانات في الصناعة. ولكن ماذا لو تم فتح هذه الأجهزة—وبياناتها—لشارك القيمة المتولدة عنها وتحقيق الدخل منها والتعامل معها بشكل مستقل؟ ما الابتكار التنظيمي أو الصناعي أو المجتمعي الجديد الذي يمكن أن يتم إنشاؤه نتيجة لذلك؟ وما الدور الذي يؤديه مزودو خدمات الاتصالات في تمكين نطاق EoT وتوسيعه؟