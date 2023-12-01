يتطلب عالم الأعمال سريع الخطى الذي نعيش فيه اليوم استخدام أدوات ذكية لإدارة عمليات الأعمال والاحتياجات اليومية. تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو برنامج لإدارة الأعمال مصمم للقيام بذلك على وجه التحديد. يوفر هذا النظام الجديد نسبياً منصة مركزية مع تطبيقات لإدارة جميع جوانب عملك بدءاً من إدارة سلسلة التوريد وانتقالاً إلى إدارة المخزون وصولاً إلى الإدارة المالية. تشمل مزايا تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ذكاء الأعمال المدمج والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، إلى جانب قدرات التعلم الآلي المتكاملة على عكس النظام القديم. على الرغم من وجود أنواع مختلفة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، إلا أن جميع الحلول مصممة للمساعدة في تحسين وظائف الأعمال وعمليات الأعمال.
تم تصميم حلول تخطيط موارد المؤسسات لتلبية احتياجات المؤسسات في العديد من الصناعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية والصناعية والطاقة ومرافق الخدمات والحكومة (بما في ذلك الدفاع). عندما تختار مؤسسة ما نوع نشر تخطيط موارد المؤسسة الذي تريد استخدامه، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان بما في ذلك الحجم والوظائف والمشتريات والمتطلبات الخاصة بالصناعة. وعند مراعاة هذه العوامل، سيكون من الأسهل بكثير تحديد أنواع حلول تخطيط موارد المؤسسات التي قد تلبي احتياجات المؤسسة.
تتمثل بعض عروض برامج تخطيط موارد المؤسسات الأكثر شهرة في SAP S / 4HANA وOracle Netsuite و Microsoft Azure وInfor CloudSuite وAcumatica Cloud ERP. ستجري مناقشة الأنواع المختلفة لنشر تخطيط موارد المؤسسات أدناه ونأمل أن تساعد المنظمات في تحديد نوع الحل البرمجي الأنسب لاحتياجاتها. من المهم العلم بأن كل حل من حلول تخطيط موارد المؤسسات يقدم وحدات مثل التجارة الإلكترونية وإدارة رأس المال البشري وإدارة الطلبات وإدارة المخزون، ولكنه سيختلف من نوع إلى آخر.
قد يقدم بعض موفري برامج تخطيط موارد المؤسسات أيضا حلول أو وحدات تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بالصناعة. ومن الأمثلة على ذلك برامج الصناعة التحويلية التي تتضمن MRP، أو تخطيط متطلبات المواد. ستختلف البرامج الخاصة بالصناعة من منظمة إلى أخرى ويمكن أن تتضمن وحدات نمطية، مثل إدارة المشاريع ومحاسبة المشروع. يمكن أن تشمل عروض برامج تخطيط موارد المؤسسات الأخرى إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج الموارد البشرية.
تهدف أنظمة تخطيط موارد المؤسسة إلى معالجة جميع جوانب الأعمال التجارية وتحسين عمليات الأعمال مثل المحاسبة وإعداد التقارير المالية في الوقت الفعلي والتنبؤ والعمليات الأخرى. وتتمثل عادة في ثلاثة خيارات نشر مختلفة:
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية
نظام تخطيط موارد المؤسسة في مكان العمل هو بالضبط كما يوحي اسمه. يتم تثبيت البرنامج على الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة. إنه نظام مرخص يمكن تخصيصه وترقيته وتتم صيانته عادة من فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة في الموقع لتبسيط سير العمل.
يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي مخصصًا للمؤسسة التي تريد تحقيق استقلالية كاملة لنظامها. كذلك فإن المؤسسة التي تستخدم حل إدارة الأعمال هذا سوف تتمكن من إدارة بياناتها وأمنها في الموقع محليًا وليس عبر خدمة سحابية. لذا يوصى باستخدام فريق أو شريك تخطيط لموارد المؤسسات يساعدك في التوجيه والتعامل مع أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ.
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة
نظام تخطيط موارد المؤسسة في مكان العمل هو بالضبط كما يوحي اسمه. يتم تثبيت البرنامج على الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة. إنه نظام مرخص يمكن تخصيصه وترقيته وتتم صيانته عادة من فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة في الموقع لتبسيط سير العمل.
يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي مخصصًا للمؤسسة التي تريد تحقيق استقلالية كاملة لنظامها. كذلك فإن المؤسسة التي تستخدم حل إدارة الأعمال هذا سوف تتمكن من إدارة بياناتها وأمنها في الموقع محليًا وليس عبر خدمة سحابية. لذا يوصى باستخدام فريق أو شريك تخطيط لموارد المؤسسات يساعدك في التوجيه والتعامل مع أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ.
أمثلة على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة:
نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الهجين عبارة عن مزيج من عناصر من كل من البنية التحتية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية والسحابية. يختص هذا النموذج بالمؤسسات ذات الاحتياجات الخاصة أو التي لديها متطلبات تنظيمية صارمة. يمكن للمؤسسة أن تستفيد من أجهزة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المثبتة في مكان العمل لكل بياناتها أو بعضها، مع القدرة على التوسع في السحابة. سيكون الحل الهجين عبارة عن مزيج من الخدمات السحابية العامة والخاصة حسب احتياجات المؤسسة.
هذا نموذج لمؤسسات محددة تريد جوانب من كل من البيئة المحلية والسحابية. هذا خيار أكثر تكلفة، ومن المحتمل أن يستغرق وقتًا أطول للتنفيذ بسبب ميزاته الهجينة. أحد الأمثلة على الوقت الذي قد تتحول فيه المؤسسة إلى نموذج هجين هو إذا كانت مؤسستك قد استثمرت في أداة تخطيط موارد المؤسسات المحلية وتتطلع إلى التحديث أو التحسين باستخدام السحابة.
من أمثلة حلول ERP الهجينة حل AWS.
عندما يتعلق الأمر بتحديد الحل الأفضل بالنسبة إليك، يكون من الضروري مراعاة احتياجات مؤسستك ومستقبل أعمالك. يمكن لخبراء ®IBM Consulting مساعدة مؤسستك على ترحيل تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات القديمة بنجاح إلى السحابة وتحويل مهام الشؤون المالية إلى ميزة تنافسية في أعمالك وإعادة تصميم العمليات للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تساعد خدمات SAP المُدارة للتطبيقات وتكامل أنظمة ERP في إدارة أعباء العمل المؤسسية، ما يمنحك وقتًا أكبر للتركيز على الابتكار والاستفادة الفرص الجديدة. تُسهم الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP في تعزيز المرونة وتحسين استخدام الموارد من خلال دعم الوظائف التشغيلية الأساسية وتحسينها. تزداد قابلية التنبؤ في مجالات مثل إعداد تقارير الأمن والامتثال وإدارة التطبيقات وتقديم الخدمات لوحدات الأعمال من حيث التكلفة والموارد وحمل التشغيل.