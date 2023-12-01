تتمثل بعض عروض برامج تخطيط موارد المؤسسات الأكثر شهرة في SAP S / 4HANA وOracle Netsuite و Microsoft Azure وInfor CloudSuite وAcumatica Cloud ERP. ستجري مناقشة الأنواع المختلفة لنشر تخطيط موارد المؤسسات أدناه ونأمل أن تساعد المنظمات في تحديد نوع الحل البرمجي الأنسب لاحتياجاتها. من المهم العلم بأن كل حل من حلول تخطيط موارد المؤسسات يقدم وحدات مثل التجارة الإلكترونية وإدارة رأس المال البشري وإدارة الطلبات وإدارة المخزون، ولكنه سيختلف من نوع إلى آخر.

قد يقدم بعض موفري برامج تخطيط موارد المؤسسات أيضا حلول أو وحدات تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بالصناعة. ومن الأمثلة على ذلك برامج الصناعة التحويلية التي تتضمن MRP، أو تخطيط متطلبات المواد. ستختلف البرامج الخاصة بالصناعة من منظمة إلى أخرى ويمكن أن تتضمن وحدات نمطية، مثل إدارة المشاريع ومحاسبة المشروع. يمكن أن تشمل عروض برامج تخطيط موارد المؤسسات الأخرى إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج الموارد البشرية.

تهدف أنظمة تخطيط موارد المؤسسة إلى معالجة جميع جوانب الأعمال التجارية وتحسين عمليات الأعمال مثل المحاسبة وإعداد التقارير المالية في الوقت الفعلي والتنبؤ والعمليات الأخرى. وتتمثل عادة في ثلاثة خيارات نشر مختلفة:

البيئات المحلية

السحابة

هجين

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية

نظام تخطيط موارد المؤسسة في مكان العمل هو بالضبط كما يوحي اسمه. يتم تثبيت البرنامج على الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة. إنه نظام مرخص يمكن تخصيصه وترقيته وتتم صيانته عادة من فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة في الموقع لتبسيط سير العمل.

مزايا الأنظمة المحلية

التكلفة: بما أن البرنامج مثبت محليًا داخل المؤسسة، فلا توجد تكلفة اشتراك شهرية أو سنوية للبرنامج. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة نظام تخطيط موارد المؤسسات على المدى القصير والطويل على حد سواء، ما يؤدي إلى تحسين الربحية.

بما أن البرنامج مثبت محليًا داخل المؤسسة، فلا توجد تكلفة اشتراك شهرية أو سنوية للبرنامج. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة نظام تخطيط موارد المؤسسات على المدى القصير والطويل على حد سواء، ما يؤدي إلى تحسين الربحية. التخصيص: يمكن للمنظمات تخصيص البرنامج حسب ما تراه مناسبًا. يمكن إجراء التخصيص المحلي أثناء عملية التنفيذ وبعدها. عملية اتخاذ القرار أصبحت بشكل أكبر بكثير في يد المنظمة نفسها.

يمكن للمنظمات تخصيص البرنامج حسب ما تراه مناسبًا. يمكن إجراء التخصيص المحلي أثناء عملية التنفيذ وبعدها. عملية اتخاذ القرار أصبحت بشكل أكبر بكثير في يد المنظمة نفسها. أمن البيانات: بما أن البرنامج مثبت محليًا، فإن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة تظل داخل الموقع، مما يجعله نظامًا برمجيًا آمنًا للغاية لأعمالك.

بما أن البرنامج مثبت محليًا، فإن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة تظل داخل الموقع، مما يجعله نظامًا برمجيًا آمنًا للغاية لأعمالك. ميزة داخلية: من خلال وجود جميع عمليات تخزين البيانات والأجهزة في الموقع، لا تعتمد المؤسسة على مورد البرامج لتلبية احتياجات النظام. يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي التعامل مع كل ذلك بمجرد تدريبهم بشكل صحيح.

عيوب الأنظمة المحلية

الاستثمار الأولي: تتطلب البرامج ومعدات الكمبيوتر استثماراً أكبر مقدماً. قد يكون من الضروري أيضًا استبدال البرنامج في المستقبل. يجب على المؤسسات أن تأخذ هذه النفقات في الحسبان قبل اختيار تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) محليًا داخل المؤسسة.

تتطلب البرامج ومعدات الكمبيوتر استثماراً أكبر مقدماً. قد يكون من الضروري أيضًا استبدال البرنامج في المستقبل. يجب على المؤسسات أن تأخذ هذه النفقات في الحسبان قبل اختيار تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) محليًا داخل المؤسسة. الترقيات المطلوبة: سيحتاج برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى الترقية بشكل دوري للتخفيف من مخاطر الأمن الإلكتروني والتأكد من أن مؤسستك لديها أكثر البرامج كفاءة. قد تتطلب هذه الترقيات أيضاً العمل في المكتب وربما من خلال اتصال أبطأ في بعض الأحيان.

سيحتاج برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى الترقية بشكل دوري للتخفيف من مخاطر الأمن الإلكتروني والتأكد من أن مؤسستك لديها أكثر البرامج كفاءة. قد تتطلب هذه الترقيات أيضاً العمل في المكتب وربما من خلال اتصال أبطأ في بعض الأحيان. مخاطر البيانات: يمكن أن يتسبب إجراء نسخ احتياطي للبيانات أو ترقيتها داخل المؤسسة في تلف الملفات، ما يزيد من احتمالية تعرض بيانات المؤسسة للخطر.

من الذي يخدمه تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي بشكل أفضل؟

يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي مخصصًا للمؤسسة التي تريد تحقيق استقلالية كاملة لنظامها. كذلك فإن المؤسسة التي تستخدم حل إدارة الأعمال هذا سوف تتمكن من إدارة بياناتها وأمنها في الموقع محليًا وليس عبر خدمة سحابية. لذا يوصى باستخدام فريق أو شريك تخطيط لموارد المؤسسات يساعدك في التوجيه والتعامل مع أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ.

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة

نظام تخطيط موارد المؤسسة في مكان العمل هو بالضبط كما يوحي اسمه. يتم تثبيت البرنامج على الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة. إنه نظام مرخص يمكن تخصيصه وترقيته وتتم صيانته عادة من فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة في الموقع لتبسيط سير العمل.

مزايا الأنظمة المحلية

التكلفة: بما أن البرنامج مثبت محليًا داخل المؤسسة، فلا توجد تكلفة اشتراك شهرية أو سنوية للبرنامج. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة نظام تخطيط موارد المؤسسات على المدى القصير والطويل على حد سواء، ما يؤدي إلى تحسين الربحية.

بما أن البرنامج مثبت محليًا داخل المؤسسة، فلا توجد تكلفة اشتراك شهرية أو سنوية للبرنامج. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة نظام تخطيط موارد المؤسسات على المدى القصير والطويل على حد سواء، ما يؤدي إلى تحسين الربحية. التخصيص: يمكن للمنظمات تخصيص البرنامج حسب ما تراه مناسبًا. يمكن إجراء التخصيص المحلي أثناء عملية التنفيذ وبعدها. عملية اتخاذ القرار أصبحت بشكل أكبر بكثير في يد المنظمة نفسها.

يمكن للمنظمات تخصيص البرنامج حسب ما تراه مناسبًا. يمكن إجراء التخصيص المحلي أثناء عملية التنفيذ وبعدها. عملية اتخاذ القرار أصبحت بشكل أكبر بكثير في يد المنظمة نفسها. أمن البيانات: بما أن البرنامج مثبت محليًا، فإن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة تظل داخل الموقع، ما يجعله نظامًا برمجيًا آمنًا للغاية لأعمالك.

بما أن البرنامج مثبت محليًا، فإن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة تظل داخل الموقع، ما يجعله نظامًا برمجيًا آمنًا للغاية لأعمالك. ميزة داخلية: من خلال وجود جميع عمليات تخزين البيانات والأجهزة في الموقع، لا تعتمد المؤسسة على مورد البرامج لتلبية احتياجات النظام. يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي التعامل مع كل ذلك بمجرد تدريبهم بشكل صحيح.

عيوب الأنظمة المحلية

الاستثمار الأولي: تتطلب البرامج ومعدات الكمبيوتر استثماراً أكبر مقدماً. قد يكون من الضروري أيضًا استبدال البرنامج في المستقبل. يجب على المؤسسات أن تأخذ هذه النفقات في الحسبان قبل اختيار تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) محليًا داخل المؤسسة.

تتطلب البرامج ومعدات الكمبيوتر استثماراً أكبر مقدماً. قد يكون من الضروري أيضًا استبدال البرنامج في المستقبل. يجب على المؤسسات أن تأخذ هذه النفقات في الحسبان قبل اختيار تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) محليًا داخل المؤسسة. الترقيات المطلوبة: سيحتاج برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى الترقية بشكل دوري للتخفيف من مخاطر الأمن الإلكتروني والتأكد من أن مؤسستك لديها أكثر البرامج كفاءة. قد تتطلب هذه الترقيات أيضاً العمل في المكتب وربما من خلال اتصال أبطأ في بعض الأحيان.

سيحتاج برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى الترقية بشكل دوري للتخفيف من مخاطر الأمن الإلكتروني والتأكد من أن مؤسستك لديها أكثر البرامج كفاءة. قد تتطلب هذه الترقيات أيضاً العمل في المكتب وربما من خلال اتصال أبطأ في بعض الأحيان. مخاطر البيانات: يمكن أن يتسبب إجراء نسخ احتياطي للبيانات أو ترقيتها داخل المؤسسة في تلف الملفات، ما يزيد من احتمالية تعرض بيانات المؤسسة للخطر.

من الذي يخدمه تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي بشكل أفضل؟

يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلي مخصصًا للمؤسسة التي تريد تحقيق استقلالية كاملة لنظامها. كذلك فإن المؤسسة التي تستخدم حل إدارة الأعمال هذا سوف تتمكن من إدارة بياناتها وأمنها في الموقع محليًا وليس عبر خدمة سحابية. لذا يوصى باستخدام فريق أو شريك تخطيط لموارد المؤسسات يساعدك في التوجيه والتعامل مع أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ.

أمثلة على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة:

أنظمة ERP الهجينة

نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الهجين عبارة عن مزيج من عناصر من كل من البنية التحتية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية والسحابية. يختص هذا النموذج بالمؤسسات ذات الاحتياجات الخاصة أو التي لديها متطلبات تنظيمية صارمة. يمكن للمؤسسة أن تستفيد من أجهزة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المثبتة في مكان العمل لكل بياناتها أو بعضها، مع القدرة على التوسع في السحابة. سيكون الحل الهجين عبارة عن مزيج من الخدمات السحابية العامة والخاصة حسب احتياجات المؤسسة.

مزايا الأنظمة الهجينة

مصممة خصيصًا: مع إمكانية الوصول إلى كل من السحابة والمواقع المحلية يمكن للمنظمات التي لديها مواقع متعددة الوصول إلى تخطيط موارد المؤسسات عن بُعد. من خلال نظام هجين لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن تشكيل أنواع متعددة من البنية التحتية والخدمات السحابية العامة لتناسب احتياجات المنظمات بطريقة لا يمكن أن يؤدي إليها اختيار نموذج واحد على الآخر.

مع إمكانية الوصول إلى كل من السحابة والمواقع المحلية يمكن للمنظمات التي لديها مواقع متعددة الوصول إلى تخطيط موارد المؤسسات عن بُعد. من خلال نظام هجين لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن تشكيل أنواع متعددة من البنية التحتية والخدمات السحابية العامة لتناسب احتياجات المنظمات بطريقة لا يمكن أن يؤدي إليها اختيار نموذج واحد على الآخر. القابلية للتوسع: من المزايا الرئيسية لتخطيط موارد المؤسسات محليًا القدرة على التحكم في نظام تخطيط موارد المؤسسات مع تغير الأعمال. مع حلول تخطيط موارد المؤسسات الهجينة يمكن للمؤسسات التحكم في نظام تخطيط موارد المؤسسات وتخصيصه في الموقع، مع عدم الحاجة إلى أي خوادم أو معدات كمبيوتر إضافية مملوكة للشركة.

من المزايا الرئيسية لتخطيط موارد المؤسسات محليًا القدرة على التحكم في نظام تخطيط موارد المؤسسات مع تغير الأعمال. مع حلول تخطيط موارد المؤسسات الهجينة يمكن للمؤسسات التحكم في نظام تخطيط موارد المؤسسات وتخصيصه في الموقع، مع عدم الحاجة إلى أي خوادم أو معدات كمبيوتر إضافية مملوكة للشركة. الأمان: لم تعد المخاطر الأمنية التي تصاحب الحلول السحابية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصدر قلق عند استخدام نموذج هجين. يسمح النظام الهجين لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) بحماية البيانات الحساسة من خلال الجوانب المحلية للأداة الهجينة.

عيوب الهجين

التكلفة: قد تكون التكلفة على المدى الطويل أكثر من نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي فقط؛ ومع ذلك، من المرجح أن تكون التكاليف الأولية أقل حدة من الأنظمة المحلية.

قد تكون التكلفة على المدى الطويل أكثر من نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي فقط؛ ومع ذلك، من المرجح أن تكون التكاليف الأولية أقل حدة من الأنظمة المحلية. النشر: يطرح الإعداد الهجين بعض التحديات، ومن بينها تحدي نشر النظام. في حال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الهجينة، قد تتطلب عملية النشر والتنفيذ مزيدًا من الوقت والجهد نظرًا لطبيعتها الفريدة. ومن الضروري العمل مع فريق متخصص في تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات لضمان سير العملية بسلاسة.

يطرح الإعداد الهجين بعض التحديات، ومن بينها تحدي نشر النظام. في حال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الهجينة، قد تتطلب عملية النشر والتنفيذ مزيدًا من الوقت والجهد نظرًا لطبيعتها الفريدة. ومن الضروري العمل مع فريق متخصص في تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات لضمان سير العملية بسلاسة. الإشراف: نظرًا لوجود مكون محلي في الحل الهجين، فمن الضروري وجود قسم داخلي لتكنولوجيا المعلومات؛ وإلا سيحتاج بائع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى مراقبة البرنامج لضمان عمله بشكل صحيح. هناك أيضًا مرونة أقل في تغيير النظام إذا نمت مؤسستك بمرور الوقت.

من الذي يخدمه نظام تخطيط موارد المؤسسات الهجين بشكل أفضل؟

هذا نموذج لمؤسسات محددة تريد جوانب من كل من البيئة المحلية والسحابية. هذا خيار أكثر تكلفة، ومن المحتمل أن يستغرق وقتًا أطول للتنفيذ بسبب ميزاته الهجينة. أحد الأمثلة على الوقت الذي قد تتحول فيه المؤسسة إلى نموذج هجين هو إذا كانت مؤسستك قد استثمرت في أداة تخطيط موارد المؤسسات المحلية وتتطلع إلى التحديث أو التحسين باستخدام السحابة.

من أمثلة حلول ERP الهجينة حل AWS.