بمجرد أن تقرر شركتك التحول إلى نظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، فإن الخطوة التالية هي تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات. لكي ترى شركة ما ميزة اعتماد نظام تخطيط موارد المؤسسات، يجب أولاً أن يتم نشره بشكل صحيح وفعال من قِبل فريق يضم عادةً مدير المشروع ومديري الأقسام أيضًا.
قد تكون هذه العملية معقدة ومرهقة، حسب احتياجات مؤسستك. ومع ذلك، فبمجرد تنفيذ البرامج الجديدة بنجاح، ستشهد المؤسسات بشكل مثالي زيادات في الإنتاجية ومزايا توفير التكاليف التي يقدمها نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى عملك. يؤدي التحول إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى تبسيط احتياجات عملك وأن يكون نافعًا لكل من المستخدم النهائي والمؤسسة بأكملها.
فيما يأتي تفصيل لخطة تنفيذ تخطيط موارد المؤسسة خطوة بخطوة. سنبدأ باستعراض ما يجب على المؤسسات فعله قبل اختيار نظام تخطيط موارد المؤسسة، ثم نتعمق في أفضل الممارسات لنجاح التنفيذ.
قبل أن تحدث عملية تنفيذ تخطيط موارد المؤسسة، يجب على المؤسسة تقييم كيفية عمل أنظمتها الحالية. وهذه هي الخطوة الأولى لنجاح تكامل تخطيط موارد المؤسسة ويجب إكمالها قبل اختيار برنامج تخطيط موارد المؤسسة.
في الخطوة الأولى من منهجية التنفيذ، يجب على المؤسسة مراجعة النظام والعمليات الحالية للحصول على صورة كاملة عن كيفية عمل الأعمال وتحديد مواضع المخاطر. في هذه الخطوة، يجب أيضًا إنشاء فريق مشروع تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات لأغراض صنع القرار. قد تشمل مجالات التقييم الأمور المالية والتصنيع والمخزون والمبيعات وغيرها. وستكون هذه الخطوة مهمة أيضًا لفهم الثغرات والمشكلات الحالية، مثل قلة كفاءة العمليات والمتطلبات المحتملة لنظام تخطيط موارد المؤسسات.
بمجرد مراجعة النظام الحالي وسير العمل والوظائف اليومية للمؤسسة، يحين الوقت لاختيار نظام تخطيط موارد المؤسسة المناسب الذي يلبي متطلبات عملك، مثل التنبؤ بالميزانية والتسعير. ويمكن الحصول على برنامج تخطيط موارد المؤسسة في هذه الخطوة الأولى إذا حُددت المتطلبات بشكل جيد. ستعتمد هذه المتطلبات على ما إذا كانت المؤسسة تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسة المحلي أو السحابي.
يمكن أن يكون التغيير إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات الحديث أمرًا مباشرًا جدًا إذا كانت هناك خارطة طريق واضحة وخطة مشروع لنشر تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. والمحادثة الواضحة والصادقة مع الموظفين تضمن قبول وموافقة المؤسسة على المقترح.
في هذه المرحلة، أنت اخترت نظام تخطيط موارد المؤسسات لعملك. الخطوة التالية هي مرحلة التصميم. هذه هي خطوة تكوين حل برنامج تخطيط موارد المؤسسات كي يناسب الاحتياجات المحددة لمؤسستك.
يتطلب التصميم الجديد إدارة التغيير لجعل سير العمل أكثر كفاءة، إلى جانب الحاجة المحتملة إلى عمليات أعمال جديدة تلائم بشكل أفضل نظام تخطيط موارد المؤسسات الذي سيتم تنفيذه قريبًا. فمن المهم أن يكون لديك فريق مخصص داخل المؤسسة للقيام بخطوة التصميم ووضع الخطة المناسبة.
بمجرد تحديد متطلبات التصميم، يمكن أن تبدأ مرحلة التطوير. يتضمن ذلك تخصيص البرنامج ليتسنى إجراء إعادة التصميم. تعتبر مرحلة التطوير، أو مرحلة الإعداد، مهمة حيوية ويمكن أن تكون مهمة شاقة؛ ولكن إذا أُجريت بشكل صحيح، يمكن أن تساعد نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك على المدى الطويل.
إذن أنت انتهيت من إعادة التصميم، والآن حان الوقت لتنظيف بيانات النظام الحالي وتنسيقها لكي تتوافق مع النظام الجديد. في هذه الخطوة، ستحتاج المؤسسة إلى تقييم وإعداد جميع البيانات الموجودة بتنسيق متوافق يناسب برنامج تخطيط موارد المؤسسات الجديد الخاص بك. وبمجرد تحميله في النظام الجديد وتنسيقه بشكل صحيح، يمكن إجراء أول اختبار لتخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. وفي هذه الخطوة، عليك أيضًا مراقبة وملاحظة المقاييس الرئيسية لعملية عملك، بما في ذلك أي حالات انقطاع للأعمال.
والآن بعد اتخاذ جميع الخطوات الوقائية يحين الوقت لإجراء بعض اختبارات النظام قبل بدء البث المباشر. في هذه المرحلة، قد يستمر التطور في الحدوث وهذا أمر طبيعي. قد يتم اختبار وحدة واحدة من تخطيط موارد المؤسسات وقد يلزم إجراء إصلاحات أو تعديلات عليها، في حين يتم اختبار وحدات أخرى دفعة واحدة. يجب إخضاع أعضاء الفريق لتدريب المستخدم ويجب إشراك الأطراف المعنيين الرئيسيين في هذا الاختبار أيضًا.
من الضروري اختبار النظام بأكمله والتأكد من عمله بشكل صحيح وأنه يشغل البيانات بدقة. هذه هي المرحلة الأكثر أهمية لأنها ستضمن أن كل تطبيقات النظام وعملياته تعمل كما ينبغي قبل تشغيل برنامج تخطيط موارد المؤسسة رسميًا.
إذا اتُخذت كل الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يعني أن مؤسستك جاهزة لإطلاق نظام تخطيط موارد المؤسسة الجديد. وبافتراض أن جميع الموظفين قد دُربوا بشكل صحيح على البرنامج، فقد حان الوقت الآن لطرح الحل الجديد لتخطيط موارد المؤسسة.
يجب أن يكون فريق المشروع الذي بدأ عملية التنفيذ على أهبة الاستعداد في حال ارتباك الموظفين أو ظهور مشكلات محتملة أخرى. كن مستعدًا للمشكلات وتأكد من وجود خطط طوارئ في حال حدوث عطل خطير. يمكن نشر كل وحدات تخطيط موارد المؤسسة في وقت واحد، ومع ذلك يمكن أن يحدث ذلك على مراحل أيضًا. قد تختار بعض المؤسسات إعطاء الأولوية لوحدات معينة وإضافة وحدات أخرى في أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعي تمامًا.
لا تتشابه مؤسستان في كل شيء، بل يختلف نشر برنامج تخطيط موارد المؤسسات اختلافًا جذريًا، وعليك ألَّا تنسى أن تجعل حل تخطيط موارد المؤسسات في متناول جميع موظفيك وتأكد من تنشيط العمليات المؤتمتة.
والآن، بافتراض اكتمال التنفيذ، من المهم إنشاء بروتوكول للصيانة المستمرة لنظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. يجب أن تقوم مؤسستك بإجراء فحوصات الصيانة الدورية وترقية البرامج بشكل دوري. إن إنشاء فريق أو وجود محترف للحفاظ على سلامة نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك هو المفتاح لاستمرارية الحل.
يجب أن يكون مورّد تخطيط موارد المؤسسات الذي اخترته متاحاً للإجابة عن أي أسئلة أو صيانة أو تحديثات مستمرة مطلوبة. يجب أن تشمل أفضل الممارسات في عملية التنفيذ هذه فريق عمل مُدار بشكل جيد وتواصل قوي بين المؤسسة وموظفيها والأطراف المعنية الرئيسية لضمان عمل حل تخطيط موارد المؤسسات بفعالية وكفاءة.
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