فيما يأتي تفصيل لخطة تنفيذ تخطيط موارد المؤسسة خطوة بخطوة. سنبدأ باستعراض ما يجب على المؤسسات فعله قبل اختيار نظام تخطيط موارد المؤسسة، ثم نتعمق في أفضل الممارسات لنجاح التنفيذ.

1. اكتشف وخطط لتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات

قبل أن تحدث عملية تنفيذ تخطيط موارد المؤسسة، يجب على المؤسسة تقييم كيفية عمل أنظمتها الحالية. وهذه هي الخطوة الأولى لنجاح تكامل تخطيط موارد المؤسسة ويجب إكمالها قبل اختيار برنامج تخطيط موارد المؤسسة.

في الخطوة الأولى من منهجية التنفيذ، يجب على المؤسسة مراجعة النظام والعمليات الحالية للحصول على صورة كاملة عن كيفية عمل الأعمال وتحديد مواضع المخاطر. في هذه الخطوة، يجب أيضًا إنشاء فريق مشروع تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات لأغراض صنع القرار. قد تشمل مجالات التقييم الأمور المالية والتصنيع والمخزون والمبيعات وغيرها. وستكون هذه الخطوة مهمة أيضًا لفهم الثغرات والمشكلات الحالية، مثل قلة كفاءة العمليات والمتطلبات المحتملة لنظام تخطيط موارد المؤسسات.

بمجرد مراجعة النظام الحالي وسير العمل والوظائف اليومية للمؤسسة، يحين الوقت لاختيار نظام تخطيط موارد المؤسسة المناسب الذي يلبي متطلبات عملك، مثل التنبؤ بالميزانية والتسعير. ويمكن الحصول على برنامج تخطيط موارد المؤسسة في هذه الخطوة الأولى إذا حُددت المتطلبات بشكل جيد. ستعتمد هذه المتطلبات على ما إذا كانت المؤسسة تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسة المحلي أو السحابي.

يمكن أن يكون التغيير إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات الحديث أمرًا مباشرًا جدًا إذا كانت هناك خارطة طريق واضحة وخطة مشروع لنشر تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. والمحادثة الواضحة والصادقة مع الموظفين تضمن قبول وموافقة المؤسسة على المقترح.

الأسئلة التي يجب طرحها عند تحديد نطاق احتياجات مؤسستك:

ما وظائف الأعمال التي ستعمل آليًا من خلال برنامج تخطيط موارد الموسسة؟

ما متطلبات البيانات المحددة لنظام تخطيط موارد المؤسسة وهل هي متوافقة؟

ما مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي يجب تتبعها؟

هل البرنامج قابل للتوسع ومرن بشكل كافٍ للتطور حسب احتياجات المؤسسة؟

ما هو الإطار الزمني للتنفيذ والنشر؟

2. قم بإنشاء تصميم واستعد للتنفيذ

في هذه المرحلة، أنت اخترت نظام تخطيط موارد المؤسسات لعملك. الخطوة التالية هي مرحلة التصميم. هذه هي خطوة تكوين حل برنامج تخطيط موارد المؤسسات كي يناسب الاحتياجات المحددة لمؤسستك.

يتطلب التصميم الجديد إدارة التغيير لجعل سير العمل أكثر كفاءة، إلى جانب الحاجة المحتملة إلى عمليات أعمال جديدة تلائم بشكل أفضل نظام تخطيط موارد المؤسسات الذي سيتم تنفيذه قريبًا. فمن المهم أن يكون لديك فريق مخصص داخل المؤسسة للقيام بخطوة التصميم ووضع الخطة المناسبة.

خطوات تكوين نظام تخطيط موارد المؤسسة:

أنشئ هيكلاً تنظيميًا من خلال تحديد كل الجوانب الضرورية لأعمالك، مثل مخطط الحسابات ومراكز التكلفة ووحدات الأعمال.

خصّص برنامج تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك بحيث يتواءم مع سير العمل الحالي وقم بإعداد الوحدات التي تعتقد أن مؤسستك ستحتاج إليها، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريد.

قم بتعيين المعلمات الخاصة بأدوار المستخدم والأذونات بحيث يمكنك التحكم في وصول الجميع عبر النظام والتأكد من تطبيق عناصر التحكم البيانات بشكل صحيح.

ادمج برنامج تخطيط موارد المؤسسة مع الأنظمة الأخرى الموجودة داخل مؤسستك مثل برامج المحاسبة وإدارة المخزون ومنصات التجارة الإلكترونية إذا كانت موجودة.

3. الترحيل والتطوير

بمجرد تحديد متطلبات التصميم، يمكن أن تبدأ مرحلة التطوير. يتضمن ذلك تخصيص البرنامج ليتسنى إجراء إعادة التصميم. تعتبر مرحلة التطوير، أو مرحلة الإعداد، مهمة حيوية ويمكن أن تكون مهمة شاقة؛ ولكن إذا أُجريت بشكل صحيح، يمكن أن تساعد نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك على المدى الطويل.

إذن أنت انتهيت من إعادة التصميم، والآن حان الوقت لتنظيف بيانات النظام الحالي وتنسيقها لكي تتوافق مع النظام الجديد. في هذه الخطوة، ستحتاج المؤسسة إلى تقييم وإعداد جميع البيانات الموجودة بتنسيق متوافق يناسب برنامج تخطيط موارد المؤسسات الجديد الخاص بك. وبمجرد تحميله في النظام الجديد وتنسيقه بشكل صحيح، يمكن إجراء أول اختبار لتخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. وفي هذه الخطوة، عليك أيضًا مراقبة وملاحظة المقاييس الرئيسية لعملية عملك، بما في ذلك أي حالات انقطاع للأعمال.

طرق تخطيط بياناتك وإعدادها للترحيل:

أكمل عملية تدقيق البيانات لجميع الأنظمة والتطبيقات القديمة الموجودة للحصول على صورة واضحة أثناء عملية ترحيل البيانات.

صنف أنواع البيانات التي تحتاج إلى ترحيلها وحدد أي تكرار عن طريق تنظيم البيانات وتنظيفها للتأكد من دقتها.

حدد طريقة نقل البيانات التي تريد استخدامها واختبرها للتأكد من كونها الطريقة الصحيحة لعملية الترحيل.

قم بعمل خطة نسخ احتياطي وخطة استرداد في حالة حدوث أخطاء أو فقدان للبيانات.

إنشاء سياسة إدارة البيانات ووضع البروتوكولات موضع التنفيذ.

4. اختبار نظام تخطيط موارد المؤسسة

والآن بعد اتخاذ جميع الخطوات الوقائية يحين الوقت لإجراء بعض اختبارات النظام قبل بدء البث المباشر. في هذه المرحلة، قد يستمر التطور في الحدوث وهذا أمر طبيعي. قد يتم اختبار وحدة واحدة من تخطيط موارد المؤسسات وقد يلزم إجراء إصلاحات أو تعديلات عليها، في حين يتم اختبار وحدات أخرى دفعة واحدة. يجب إخضاع أعضاء الفريق لتدريب المستخدم ويجب إشراك الأطراف المعنيين الرئيسيين في هذا الاختبار أيضًا.

من الضروري اختبار النظام بأكمله والتأكد من عمله بشكل صحيح وأنه يشغل البيانات بدقة. هذه هي المرحلة الأكثر أهمية لأنها ستضمن أن كل تطبيقات النظام وعملياته تعمل كما ينبغي قبل تشغيل برنامج تخطيط موارد المؤسسة رسميًا.

أشياء يجب تذكرها أثناء مرحلة الاختبار:

تتبع معايير قبول المستخدم ووثق المعلومات.

اختبر النظام من حيث الأداء الوظيفي من البداية إلى النهاية وتحقق من صحة كل البيانات المُرحلة للتأكد من دقتها.

تحقق من إمكانية وصول المستخدم من خلال إجراء التقييمات وتقييم التعليقات.

قم بإجراء جميع الاختبارات اللازمة قبل نشر برنامج تخطيط موارد المؤسسات، مثل اختبار عمليات الأتمتة وسير العمل وأمن النظام.

تأكد من توافق نظام تخطيط موارد المؤسسات مع الأنظمة والتطبيقات الأخرى الموجودة.

تأكد من تدريب جميع الموظفين على النظام؛ والنظر في تنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسة على مراحل قبل تعميمها على مستوى الشركة.

5. قدّم نظام تخطيط موارد المؤسسات الذي تم تنفيذه بنجاح

إذا اتُخذت كل الخطوات المذكورة أعلاه، فهذا يعني أن مؤسستك جاهزة لإطلاق نظام تخطيط موارد المؤسسة الجديد. وبافتراض أن جميع الموظفين قد دُربوا بشكل صحيح على البرنامج، فقد حان الوقت الآن لطرح الحل الجديد لتخطيط موارد المؤسسة.

يجب أن يكون فريق المشروع الذي بدأ عملية التنفيذ على أهبة الاستعداد في حال ارتباك الموظفين أو ظهور مشكلات محتملة أخرى. كن مستعدًا للمشكلات وتأكد من وجود خطط طوارئ في حال حدوث عطل خطير. يمكن نشر كل وحدات تخطيط موارد المؤسسة في وقت واحد، ومع ذلك يمكن أن يحدث ذلك على مراحل أيضًا. قد تختار بعض المؤسسات إعطاء الأولوية لوحدات معينة وإضافة وحدات أخرى في أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعي تمامًا.

لا تتشابه مؤسستان في كل شيء، بل يختلف نشر برنامج تخطيط موارد المؤسسات اختلافًا جذريًا، وعليك ألَّا تنسى أن تجعل حل تخطيط موارد المؤسسات في متناول جميع موظفيك وتأكد من تنشيط العمليات المؤتمتة.

ما الذي يجب البحث عنه بمجرد حدوث التنفيذ:

هل البيانات دقيقة وتعمل بشكل صحيح؟

هل يتمتع جميع المستخدمين بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي دون مشاكل؟

هل بروتوكولات الأمان موجودة وتعمل بشكل صحيح؟

هل سير العمل كما هو مخطط له ويعمل كما ينبغي؟

6. إدارة حل تخطيط موارد المؤسسة

والآن، بافتراض اكتمال التنفيذ، من المهم إنشاء بروتوكول للصيانة المستمرة لنظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك. يجب أن تقوم مؤسستك بإجراء فحوصات الصيانة الدورية وترقية البرامج بشكل دوري. إن إنشاء فريق أو وجود محترف للحفاظ على سلامة نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك هو المفتاح لاستمرارية الحل.

يجب أن يكون مورّد تخطيط موارد المؤسسات الذي اخترته متاحاً للإجابة عن أي أسئلة أو صيانة أو تحديثات مستمرة مطلوبة. يجب أن تشمل أفضل الممارسات في عملية التنفيذ هذه فريق عمل مُدار بشكل جيد وتواصل قوي بين المؤسسة وموظفيها والأطراف المعنية الرئيسية لضمان عمل حل تخطيط موارد المؤسسات بفعالية وكفاءة.

أفضل الممارسات لإدارة نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد الخاص بك: