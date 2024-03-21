ما المقصود بوحدة الذاكرة المزدوجة المضمنة (DIMM)

تُعد وحدة الذاكرة المزدوجة المضمنة (DIMM) نوعًا شائعًا من أجهزة الذاكرة المعيارية تُستخدم في أجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم، وتتكوّن من عدة شرائح من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة واحدة.
تتصل وحدات DIMM باللوحة الأم عبر موصل مزدوج الجوانب، مما يوفّر معدل نقل بيانات أصلي بعرض 64 بت، وهو أسرع وأكثر كفاءة بطبيعته مقارنة بتقنيات نقل البيانات السابقة مثل وحدة الذاكرة الأحادية المضمنة (SIMM).
تتوفر وحدات DIMM بأشكال وتكوينات متعددة، معظمها موحّد من خلال مجلس هندسة الأجهزة الإلكترونية المشتركة (JEDEC) لتلائم فتحات DIMM القياسية — حيث تتطلب أجهزة الحاسوب الشخصية عادة وحدة DIMM بطول 133.35 مم (5.25 إنش)، بينما تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة إصدارًا أصغر يُعرف باسم وحدة DIMM صغيرة الحجم (SO-DIMM) بطول 67.6 مم (2.66 بوصة). وبالإضافة إلى الأبعاد الفيزيائية للمكوّن، تتوفر وحدات DIMM بعدة أنواع من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
وتُستخدم على نطاق واسع في محطات العمل الحديثة. ويعتمد النوع الأنسب من وحدات DIMM لأي جهاز معين على القيود الفيزيائية للأجهزة والغرض من استخدامها.
تُعد وحدة DIMM نوعًا من وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تستخدم موصلًا مخصصًا لإضافة عدة شرائح RAM إلى النظام الحاسوبي، مما يساهم في تعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعدلات نقل البيانات دون زيادة في استهلاك الطاقة. تُستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أجهزة الكمبيوتر لتخزين البيانات مؤقتًا أثناء تنفيذ العمليات الحاسوبية في الوقت الفعلي. وتحتاج التطبيقات المتطلبة، مثل تحرير الفيديو الرقمي أو ألعاب الإنترنت، إلى كميات كبيرة من RAM. وتؤدي أنظمة الكمبيوتر التي لا تحتوي على ذاكرة RAM كافية إلى بطء الأداء أو انتهاء المهلة الزمنية.
بشكل عام، يُشار إلى أنواع تخزين البيانات السريعة والأعلى تكلفة مثل RAM بمصطلح الذاكرة، بينما يُشار إلى الأجهزة أو المكونات المُخصصة للتخزين الدائم والأقل تكلفة بمصطلح التخزين. وتُستخدم وحدات التخزين في أجهزة الكمبيوتر للاحتفاظ بمعظم البيانات، خاصة الملفات والتطبيقات والمستندات أو الوسائط التي لا تُستخدم في الوقت الحالي. أما الذاكرة، أو RAM، فتُستخدم للوصول إلى البيانات والملفات المطلوبة لإتمام الأنشطة والوظائف الفورية وإدارتها.
وتُعد معظم أنواع RAM ذاكرة متطايرة، ما يعني أنها تحتاج إلى طاقة كهربائية مستمرة للاحتفاظ بالبيانات، وفي حال انقطاع التيار، يتم فقدان جميع البيانات المُخزَّنة. ولهذا السبب، تُستخدم أنواع غير متطايرة من الذاكرة، مثل محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الثابتة (SSD)، للتخزين طويل الأمد، لأنها لا تحتاج إلى طاقة مستمرة للاحتفاظ بالمحتوى.
يوجد نوعان رئيسيان من ذاكرة RAM: ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة (SRAM)، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). وقد طُوّرت تقنية SRAM في أوائل الستينيات، وهي تستخدم الترانزستورات لتخزين البيانات، مما يجعلها سريعة وفعالة لكنها ضخمة ومكلفة. في المقابل، شكّل عام 1968 نقطة تحول في تاريخ الحوسبة الحديثة، حين ابتكر Robert Dennard، الباحث في IBM، أول شرائح DRAM، والتي طورتها Intel لاحقًا في عام 1970—وهو ابتكار أدى إلى قفزة هائلة في كفاءة RAM لا يزال تأثيرها مستمرًا حتى اليوم. وعلى الرغم من أن خلايا الذاكرة من نوع SRAM لا تزال تُستخدم في بعض التطبيقات المتخصصة، فإن DRAM أصبحت هي المعيار السائد إلى درجة أنها أصبحت مرادفة تقريبًا لذاكرة RAM، مع وجود العديد من الفئات الفرعية المختلفة ضمن شرائح DRAM.
يتمثل الابتكار الرئيسي لوحدة DIMM مقارنة بوحدات SIMM في وجود موصلات ذات جانبين.
في وحدات SIMM، يتم توصيل شرائح RAM ببعضها وتُمرّر البيانات عبر جانب واحد فقط من الوحدة. أما وحدات DIMM فتُحقق ضعف معدل نقل البيانات من خلال استخدام الموصلات على كلا جانبي الوحدة.
ونظرًا لأن الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات في وحدة SIMM هو 32 بت لكل دورة ساعة، تُستخدم وحدات SIMM عادةً في أزواج لتحقيق معدل نقل قياسي قدره 64 بت، مع استهلاك طاقة يبلغ 5 فولت لكل وحدة SIMM. وتوفر وحدات SIMM سعة تخزين تتراوح بين 4 ميجابايت و64 ميجابايت. كما هو مذكور، تحتوي وحدات SIMM على موصلات على جانب واحد فقط من لوحة الدائرة.
أما وحدات DIMM، فبفضل مضاعفة عدد الموصلات، تُضاعف سعة وحدات SIMM، وتستهلك 3.3 فولت فقط. لكن هذا الابتكار يتطلب فتحة DIMM مخصصة على اللوحة الأم، حيث إن وحدات DIMM غير متوافقة مع فتحات SIMM. ومع ذلك، أصبحت وحدات DIMM هي الحل المُعتمد لإضافة الذاكرة إلى معظم أنظمة الكمبيوتر الحديثة، إذ توفر وحدة DIMM واحدة سعة تخزين تتراوح بين 32 ميجابايت و1 جيجابايت، مع كفاءة طاقة أعلى.
بالإضافة إلى ميزة موصل الدبابيس مزدوج الجوانب التي تُعد علامة مميزة، تشترك معظم الوحدات الحديثة في عدد من الخصائص المفيدة التي تجعل وحدات DIMM ملائمة للعديد من أنواع الحوسبة المختلفة.
ضمن بنية الذاكرة في النظام، تتيح وحدات DIMM إدارة مستقلة لشرائح DRAM الفردية الخاصة بها، والتي يُشار إليها باسم "رُتب الذاكرة" (Memory Ranks). وتُعد القدرة على الوصول إلى عدة رُتب في الوقت نفسه أمرًا بالغ الأهمية لدعم عملية التداخل (interleaving) للعمليات المتعددة على رُتب الذاكرة المتعددة، كما هو الحال في المعالجات الحديثة. فعلى سبيل المثال، يمكن لوحدة المعالجة المركزية (CPU) قراءة البيانات من رتبة واحدة، والكتابة إلى رتبة أخرى، ثم مسح كلتا شريحتي DRAM بعد انتهاء العملية، مما يؤدي إلى تسريع المعالجة وتفادي الاختناقات.
أثبتت وحدات DIMM قدرتها على توفير دعم مرن للتطورات المستمرة في تقنيات الذاكرة، بما في ذلك فئة ذاكرة "معدل النقل المزدوج" (DDR)، والتي تعتمد على التحكم الدقيق في توقيت إشارات البيانات والساعة الداخلية للنظام لتحقيق معدلات نقل أعلى. وتتوفر نماذج مختلفة من وحدات DIMM تدعم معايير DDR، DDR2، DDR4 وDDR5. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوحدات DIMM غير المتطايرة (NVDIMM) دعم أنواع خاصة من ذاكرة RAM غير المتطايرة، مما يُسرّع من التعافي من الكوارث في حالات الأعطال غير المتوقعة من خلال الاحتفاظ بالبيانات حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
تُساهم وحدات DIMM أيضًا في التعافي من الكوارث من خلال دعم أساليب ECC مثل بروتوكولات "تصحيح الخطأ الفردي والكشف عن الخطأ المزدوج" (SECDEC)، والتي تقوم بتقسيم بتات إضافية بمعزل عن بتات نقل البيانات للتحقق من الدقة وتصحيح أي أخطاء قد تحدث أثناء النقل.
تطورت وحدات DIMM بالتوازي مع أجهزة الحوسبة الحديثة، وتم توحيدها لتناسب أنواعًا متعددة من اللوحات الأم. وبالتزامن مع تطوير الخوادم المثبتة على الرفوف، تقلّص حجم لوحات DIMM لتتناسب مع المساحات الضيقة، مما ساهم في تقليص حجم مراكز البيانات وإتاحة الحوسبة المحمولة. تتضمن بعض عوامل الشكل الشائعة وحدات الذاكرة المضمنة المزدوجة ذات المخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ووحدات الذاكرة المصغرة الأصغر حجما.
اعتمادًا على نوع ذاكرة RAM، تمتلك كل فئة من وحدات DIMM تردد ساعة وسرعة ومسار ناقل خاصًا لإدارة خطوط البيانات والعناوين والتحكم. وبالتالي، يمكن لوحدات DIMM توفير معدلات نقل بيانات متنوعة لتلبية المتطلبات الفريدة لأي نظام كمبيوتر معين.
إلى جانب الحجم والسرعة والسعة، تُصنَّف وحدات DIMM أيضًا حسب الميزات الوظيفية الفريدة للوحدة نفسها، وكذلك حسب نوع شرائح ذاكرة RAM المُستخدمة.
مقارنةً بوحدة SIMM، تجعل بنية DIMM ثنائية القناة وحدات الذاكرة المزدوجة في الخط أكثر كفاءة بمرتين من سابقاتها.
علاوة على ذلك، توفر وحدات DIMM العديد من مزايا الجيل الحالي، مما يجعلها الحل المفضل لمعظم أنظمة الحوسبة الحديثة، والتي تم تصميمها بفتحات DIMM لدعم وحدتين أو أربع أو ست أو ثماني وحدات DIMM فردية. تساعد المخازن المؤقتة لوحدات DIMM في معالجة إشارات وحدة المعالجة المركزية لتقليل أعباء عمل الذاكرة، بينما يسمح التصميم ثنائي القناة بتوزيع البيانات عبر وحدات الذاكرة لتحقيق تداخل سريع بين الطلبات المتعددة. ولحالات الاستخدام ذات المتطلبات العالية، تتوفر أيضًا وحدات DIMM ثلاثية ورباعية القنوات. من الحوسبة الشخصية إلى مراكز البيانات المتقدمة، تتيح حلول DIMM المتقدمة تحقيق حوسبة رائدة.
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