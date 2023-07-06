ما المقصود باختبار سلامة البيانات؟

تشير دقة البيانات إلى صحة قيم البيانات ودرجة تمثيلها للكيانات الواقعية التي من المفترض أن تصفها.

يساعد اختبار سلامة البيانات على ضمان دقة البيانات من خلال التحقق من توافق قيم البيانات مع التنسيق والنطاق والنوع المتوقع.

تتضمن هذه العملية أيضًا التحقق من أخطاء إدخال البيانات، مثل الأخطاء الإملائية والقيم المفقودة أو الخاطئة.

2. الحفاظ على اتساق البيانات

اتساق البيانات هو توحيد البيانات المخزنة عبر أنظمة مختلفة أو داخل نظام واحد.

يساعد اختبار سلامة البيانات على الحفاظ على الاتساق من خلال ضمان تحديث البيانات أو إدراجها أو حذفها وفقًا لقواعد محددة مسبقًا ونشر هذه التغييرات باتساق عبر جميع الأنظمة المتأثرة.

تساعد هذه العملية على منع وجود حالات شاذة في البيانات، مثل الإدخالات المكررة أو المتعرضة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحليل البيانات بشكل خاطئ.

3. حماية موثوقية البيانات

الحالات الشاذة السياقية هي نقاط بيانات تنحرف عن القاعدة في سياق معين. تشير موثوقية البيانات إلى قدرة نظام تخزين البيانات على توفير بيانات دقيقة وكاملة باستمرار عند الحاجة.

يساعد اختبار تكامل البيانات على حماية موثوقية البيانات من خلال ضمان عدم إفساد البيانات وإمكانية الوصول إليها طوال دورة حياتها، بدءًا من الإدخال الأولي إلى التخزين والاسترجاع والمعالجة.

من خلال إجراء اختبارات تكامل البيانات بشكل دوري، يمكن للمؤسسات اكتشاف المشكلات المحتملة وحلها قبل أن تتفاقم، ما يضمن بقاء بياناتها موثوقة وجديرة بالثقة.

محتوى ذو صلة: ما المقصود باكتشاف الحالات الشاذة؟