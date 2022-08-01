توفر البنية التحتية كخدمة الحوسبة الأساسية والشبكة وموارد التخزين للمستهلكين عند الطلب عبر الإنترنت وعلى أساس الدفع حسب الاستخدام. يتيح استخدام البنية التحتية للتقنية السحابية بنظام الدفع حسب الاستخدام للشركات توفير تكاليف الحصول على البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها وإدارتها وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى السحابة بسهولة. يقدم معظم مزودي الخدمة السحابية الرئيسيين — بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و ®IBM Cloud و Microsoft Azure — خدمة IaaS مع خدمات الحوسبة السحابية.

توفر المنصة كخدمة (PaaS) للعملاء منصة سحابية كاملة—أجهزة وبرمجيات وبنية تحتية—لتطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون تكلفة وتعقيد وعدم مرونة بناء وصيانة تلك المنصة محليًا. قد تتجه المؤسسات إلى المنصة كخدمة (PaaS) لنفس الأسباب التي تجعلها تتطلع إلى البنية التحتية كخدمة. إنها ترغب في زيادة سرعة التطوير على منصة جاهزة للاستخدام، ونشر التطبيقات بنموذج تسعير يمكن توقعه ومنخفض التكلفة.