ما هي تعويضات الكربون؟

يمكن للشركات الاستثمار في تعويضات الكربون عن طريق شراء آليات تعرف باسم أرصدة تعويض الكربون. وتمول مشتريات هذه الأرصدة، التي تتم عبر أسواق الكربون الطوعية، مشاريع خفض الانبعاثات مثل مبادرات زراعة الأشجار والمبادرات الحرجية، وعزل الكربون في الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة.

بلغ الطلب على تعويضات الكربون مستوى جديدًا في عام 2023، حيث تم تسجيل 163.6 مليون تعويض، وفقًا لتقرير صادر عن BloombergNEF.1 لكن المخاوف بشأن الغسل الأخضر دفعت إلى توقعات بأن الطلب قد يستقر. واستجابةً لذلك، أطلقت المنظمات الخاصة والحكومات برامج لدعم تطوير أرصدة الكربون عالية الجودة. يمكن لأدوات البرمجيات أن تساعد الشركات على تتبع وإدارة جهودها في تقليل الانبعاثات، بما في ذلك استثمارات تعويض الكربون.