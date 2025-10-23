ما المقصود بالنشر بنظام الأزرق-الأخضر؟

هناك بيئة واحدة فعالة تخدم المستخدمين وتُسمى البيئة "الزرقاء"، بينما تُستخدم البيئة الأخرى "الخضراء" لنشر الإصدار الجديد واختباره. عند الموافقة على الإصدار الجديد، يتم توجيه حركة البيانات فوراً من البيئة الزرقاء إلى البيئة الخضراء.

تم نشر وتسمية هذه الاستراتيجية من قِبل Jez Humble و David Farley في كتابهما الرائد الصادر عام 2010 بعنوان: التسليم المستمر: إصدارات برمجية موثوقة من خلال أتمتة البناء والاختبار والنشر.

تقنية الأزرق-الأخضر (Blue-Green) هي تقنية نشر مستمر تسمح بالقضاء على فترات التعطل، والقدرة على استرجاع النسخة القديمة فوراً. فهي تتيح إجراء اختبارات A/B بكل سهولة، كما توفر بيئة تطوير آمنة تمنع وصول المستخدمين النهائيين إلى إصدارات غير جاهزة.

وعلى الرغم من أن صياغة "الأزرق والأخضر" هي الأكثر شيوعاً، إلا أن هناك تنويعات أخرى. تستخدم Netflix "الأحمر والأسود"، لكن المفهوم يظل كما هو. في بعض الأحيان، قد يرغب المطورون في الحصول على أكثر من بيئتين. يُعد مخطط تسمية الألوان فعالاً للتمييز بين بيئتين. ومع ذلك، قد تستخدم المؤسسات أيضًا اصطلاحات تسمية مثل أرقام الإصدارات أو مُعرفات البناء أو العناوين المخصصة، لا سيما إذا كان هناك أكثر من بيئتين معنيتين.