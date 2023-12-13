ما المقصود بتتبع الأصول؟

يُعَدّ تتبُّع الأصول جزءًا من إدارة الأصول الثابتة، وهي عملية تتبُّع جميع الأصول المادية وصيانتها، بالإضافة إلى إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM)، وهي المنهج الشامل لتتبُّع أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارتها من البداية إلى النهاية. وتُدار الأصول الرقمية من خلال عملية مستقلة تُعرَف باسم إدارة الأصول الرقمية.



تشمل الممارسة الأشمل لإدارة الأصول وضع استراتيجيات الصيانة؛ أي الكيفية التي تُقلِّل بها الشركات فترات تعطّل المعدات، وتحافظ بها على تكاليف الصيانة تحت السيطرة، وتُسهم في ضمان تشغيل مصانعها بأقصى طاقتها أو بالقرب منها.

يستفيد تتبُّع الأصول الحديث من كلٍّ من الأجهزة والبرمجيات لتتبُّع حركة الأصول وتلقّي بيانات مواقعها في الوقت الفعلي. وتتضمّن مكوِّنات الأجهزة تقنيات التتبُّع مثل الرموز الشريطية (Barcodes)، ورموز الاستجابة السريعة (QR codes)، وتقنية التعرّف باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID). أما البرمجيات فعادةً ما تتمثّل في أنظمة وبرامج متخصِّصة في تتبُّع الأصول.



يُعدّ تتبّع الأصول المعتمد على هذه التقنيات عاملًا بالغ الأهمية لتحسين إدارة المخزون واكتشاف مجالات رفع الكفاءة في أماكن العمل والمصانع التي تزداد اعتمادًا على الرقمنة اليوم. وعلى مستوى المستهلكين، فإن أي شخص استخدم ماسحًا للرموز الشريطية (الباركود) في ممر الدفع الذاتي في متجر بقالة يكون قد تفاعل فعليًا مع نظام لتتبّع الأصول.