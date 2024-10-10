ما الفجوة الهوائية؟

يساعد العزل الهوائي على حماية المجموعات من هجمات برامج الفدية المعوقة ماليًا، حيث يتم احتجاز البيانات كرهينة من قِبل شخص لديه وصول غير مصرح به حتى توافق المجموعة على الدفع. وذكرت شركة Verizon هذا العام أن هجمات برامج الفدية الخبيثة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا في 92% من الصناعات1 وهي باهظة الثمن: وفقًا لـ تقرير تكلفة خرق البيانات، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2024 حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن العام الماضي وأعلى إجمالي على الإطلاق.

تحدث هجمات برامج الفدية عندما يخترق المتسللون نظامًا ببرامج ضارة ، وينسخون المعلومات الحساسة ويقيدون الوصول الفعلي للمستخدمين المصرح لهم. طالب بعض المخترقين برسوم ابتزاز مضاعفة وحتى ثلاثة أضعاف لاستعادة الوصول إلى المعلومات الحساسة. وفي بعض الحالات، عندما تكون البيانات المسروقة حساسة، يهدد المخترقون بتسريبها لزيادة حافز الضحايا للدفع.

على الرغم من أن العزل الهوائي لا يمكن أن يوقف جميع هجمات برامج الفدية الخبيثة واختراقات أمن البيانات، إلا أنه يمكن أن يساعد على تقليل تأثيرها، خاصةً عندما يقترن بتدابير أمن الشبكة الأخرى وأساليب التعافي من الكوارث المصممة لمنع سرقة البيانات الحساسة.