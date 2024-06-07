المصدر المفتوح والمخاطر المفتوحة: المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي غير الخاضع للتنظيم

بينما تحتوي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العامة على حواجز أمان مدمجة، لا توجد مثل هذه القيود في البدائل مفتوحة المصدر. وإليك ما يعنيه ذلك بالنسبة لجريمة إلكترونية.

ليس هناك شك في أن المصدر المفتوح هو مستقبل البرمجيات. وفقاً لتقرير حالة المصدر المفتوح لعام 2024، فإن أكثر من ثلثي الشركات زادت من استخدامها لبرمجيات المصدر المفتوح في العام الماضي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس استثناء. يتزايد عدد المطورين الذين يساهمون في مشاريع مفتوحة المصدر على GitHub والمنصات الأخرى. تستثمر المؤسسات مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، من روبوت محادثة لخدمة العملاء إلى توليد الرموز البرمجية. العديد منها إما يبني نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة من الصفر أو ينطلق من الاعتماد على مشاريع مفتوحة المصدر.

لكن الشركات الشرعية ليست الوحيدة التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أنه منجم ذهب حقيقي للجهات الفاعلة الخبيثة، بدءاً من الدول المارقة المصممة على نشر المعلومات المضللة بين منافسيها إلى مجرمي الإنترنت الذين يطورون رموزًا برمجية خبيثة أو عمليات الاحتيال الموجّهة.