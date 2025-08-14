في عالم حلول تخزين البيانات، كانت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) المبنية من الذاكرة الوميضية 3D NAND تُعَد تغييرًا جذريًا. بينما كانت أولى أقراص الحالة الصلبة (SSDs) باهظة الثمن لتخزين البيانات على نطاق واسع مقارنةً بالأقراص الصلبة التقليدية (HDDs)، أصبحت أقراص الحالة الصلبة الحديثة أسرع وأكثر متانة وموثوقية.

تتكون جميع محركات SSDs من خلايا الذاكرة الوميضية بشكل أساسي. تستفيد أقراص SSD الحديثة من تقنية 3D NAND flash لتكديس عدة طبقات من خلايا الذاكرة بشكل عمودي.

وبالمقارنة بتقنية NAND ثنائية الأبعاد القديمة، التي تقوم بترتيب خلايا الذاكرة في مصفوفة مسطحة، فإن تكديس الخلايا الوميضية بشكل عمودي يحسِّن كثافة تخزين البيانات وسعتها والتكلفة الإجمالية لكل بت من البيانات. ببساطة، تستطيع تقنية 3D NAND تخزين المزيد من البيانات بشكل أفضل.

أصبحت أقراص SSD قادرة الآن على تخزين تيرابايتات من البيانات مع تحسين سرعات الكتابة والتحمل والأداء، ما يجعلها الحل الأمثل لحالات التخزين الكبيرة، من إعدادات تحرير الفيديو عالية المستوى إلى مراكز البيانات الاحترافية.

لكن ليست كل أقراص SSD متساوية في الجودة. مصنفة بناءً على كثافة ذاكرة NAND الوميضية، تُعرَف أقراص SSD التي تستخدم ذاكرة 2D NAND فقط باسم SLC (خلية بمستوى واحد). الابتكارات اللاحقة أدخلت تقنية 3D NAND، ما أتاح أقراص MLC (خلية متعددة المستويات) وTLC (ثلاثية المستويات) وQLC (أربعة مستويات)، التي تقدِّم أداءً أفضل بتكاليف أقل لكل بت حسب الحالة.

على الرغم من أن أقراص QLC وTLC أبطأ من نظيراتها ذات كثافة الخلايا الأقل، فإن الشركات مثل Intel وSamsung تقدِّم أداءً محسنًا من خلال تقنيات مثل التخزين المؤقت DRAM أو SLC.