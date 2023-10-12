المهارات والخبرات: مفاتيح محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي

اجتمعت IBM مؤخرًا مع نخبة من كبار المستشارين ومؤسسات تكامل الأنظمة على مستوى العالم، وهم من شركائها في مجال الخدمات، ضمن فعاليات حدث لتبادل الخبرات العالمية لمزودي خدمات التكامل والاستشارات من IBM (IBM Global Systems Integrators and Consultancy Exchange) في نيويورك، وكان محور النقاش هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عالم الأعمال.
ويعتبر شركاؤنا في الخدمات، الذين يوجهون قرارات العملاء بشأن التكنولوجيا في الخطوط الأمامية، عنصرًا أساسيًا في النظام البنائي لـ IBM ولنجاحنا، إذ يؤدّون دورًا جوهريًا في تزويد عملائنا المشتركين بالخبرة والمهارات في المجال، بما يتماشى مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بنا.
خلال الحدث، كان هناك اتفاق بالإجماع على أن الحوكمة والثقة ضروريان لتقوية الذكاء الاصطناعي التوليدي للتطبيقات الواقعية، فمن الواجب أن تتضمن المحادثات المبكرة مع العملاء مناقشة حول الأخلاقيات والشفافية والثقة، لأنه لا يمكنك امتلاك استراتيجية للذكاء الاصطناعي التوليدي دون التفكير في كيفية حوكمتها، فنهج IBM نحو الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة يضع المبادئ الأخلاقية في جوهر تقنيتنا للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يُعزز نظامًا بنائيًا مفتوحًا ومتنوعًا لضمان استفادة الجميع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وناقش الحدث موضوعًا آخر مهمًا وهو كيف يُشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي محفزًا قويًّا لمساعدة العملاء نحو التخطيط استراتيجيًّا بشكل أشمل وأوسع بدلًا من التركيز على المبادرات التقنية الفردية، مثل تحديث التطبيقات، والترحيل إلى الأوساط السحابية، والأمن الإلكتروني وحدها دونًا عن سائر الجوانب.
كما أبدى شركاؤنا رؤاهم حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين العملاء، وتشمل بعض التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي التوليدي التي يعمل عليها شركاؤنا بنشاط مع العملاء ما يلي:
تخطت خدمة العملاء الوظائف الأخرى لتصبح أولوية الذكاء الاصطناعي التوليدي الأولى لدى الرؤساء التنفيذيين. وكشفت دراسة أجرتها شركة IBM، بعنوان دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: خدمة العملاء، أن 63% من قادة تكنولوجيا المعلومات (CIOs) أفادوا بأنهم سيكونون قد استثمروا بالفعل بحلول نهاية عام 2023 في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة الوكلاء مباشرةً، بما في ذلك نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب الوكلاء.
يساعد مساعد watsonx Assistant من IBM في تقديم حلول خدمة عملاء متسقة وذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري. وتعمل IBM بالتعاون مع شركائها على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على منصة watsonx.ai لتعزيز خدمة العملاء من خلال تمكين قدرات الخدمة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، والتوجيه الذكي للمكالمات، والوكلاء الافتراضيين، ومساعدي وكلاء العملاء.
إن تحديث التطبيقات والبيانات أمر محوري في استراتيجية الأعمال لـ 83% من المديرين التنفيذيين في الإدارة العليا، وفقًا لـ دليل الرئيس التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي: تحديث التطبيقات، ويتفق 89% من المديرين التنفيذيين في الإدارة العليا على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشروعات تحديث التطبيقات سيُحفِّز النمو من خلال تحسين المنتجات والخدمات الحالية.
تعتمد منتجات IBM watsonx Code Assistant على نماذج أساسية مخصصة لتسهيل تحويل الأكواد وتقديم توصيات واقتراحات برمجية للمطورين. وتُوفر الحلول نماذج مدربة مسبقًا قائمة على لغات برمجة محددة، وهو ما يضمن الثقة والكفاءة في توليد الأكواد بدقة.
يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تعريف جميع الأدوار والمهام الوظيفية، بدءًا من المبتدئين ووصولًا إلى القادة التنفيذيين. ويمكن لوكلاء خدمة العملاء الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل الاستفسارات الروتينية إلى نص مكتوب، ويمكن للمبرمجين أتمتة المهام البرمجية الرتيبة، وهو ما يتيح لهم التركيز على تحسين جودة الأكواد وأمانها، ويمكن لمتخصصي الموارد البشرية أن يتفرغوا للمهام الاستراتيجية كتنمية المواهب، بدلًا من الانشغال بالعمليات اليومية.
يساعد IBM watsonx Orchestrate متخصصي الموارد البشرية على أتمتة المهام الإدارية الروتينية للموارد البشرية، مثل جدولة المقابلات ونشر الوظائف المتاحة، من خلال واجهة حوارية، ففي هذا الأسبوع، على سبيل المثال، أعلنت EY وIBM عن حل EY.ai Workforce، وهو حل جديد مدعوم من IBM watsonx Orchestrate، ويهدف هذا الحل إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتسريع العمليات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحويل العمليات.
إن أساسيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي هي عوامل ضرورية للغاية لمؤسسات الاستشارات والمؤسسات الكبيرة المعنية بتكامل الأنظمة. فقد اكتسب الكثير منها المهارات من خلال مشروعاتها الداخلية ودعمها لرحلة عملائهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تتطلب تطوير مجموعة مهارات أكثر تخصصًا. ستزداد مطالب العملاء للحلول التي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا إن برنامج الشركاء التابع لـ IBM، Partner Plus، يُوفر الوصول إلى موارد IBM والحوافز والدعم لتلبية هذه المطالب.
لهذا السبب، نقوم بتنظيم حدث watsonx Challenge للمؤسسات العالمية المعنية بتكامل الأنظمة لدى IBM في 26 أكتوبر 2023. سيتيح تحدي البرمجة العملي لشركائنا من GSI الاستكشاف العملي لمنصة watsonx، وهو ما يمكّنهم من تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية احتياجات عملائهم.
فلا شك أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر في كيفية وصول عملائنا إلى المعلومات واستخدامها، حيث إن شركات الاستشارات ومؤسسات تكامل الأنظمة الموثوقة ضرورية لتحديد حالات الاستخدام الصحيحة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدى العميل والمساعدة في تنفيذ هذه التقنيات. فقد طورنا، في IBM، نظامًا بنائيًّا موثوقًا للشركاء الذين يمتلكون الخبرة، والرؤية، والمهارات الصحيحة لتمكين عملائنا في جميع أنحاء العالم.