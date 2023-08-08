العلامات
عمليات الأعمال

كيفية اختيار أفضل برنامج لإدارة أصول المؤسسة

عمال في مستودع

تتكون المؤسسات الكبيرة من العديد من الأصول التي تتطلب مراقبة مستمرة لضمان تحقيق أقصى إنتاجية. قد تكون أصول شركة ما آلاف الأميال من الأسلاك الكهربائية، بينما قد تكون أصول شركة أخرى معدات تصنيع أو مستودعات. أيًا كانت الحالة، يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من برنامج إدارة أصول المؤسسة (EAM) لإدارة جميع الأشياء المادية التي تمتلكها الشركة. هناك الكثير من منتجات إدارة أصول المؤسسة في السوق، وهذه المقالة ستساعدك على طرح الأسئلة الصحيحة للعثور على المنتج المناسب لمؤسستك.

أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي مزيج من التحليلات المتقدمة، وأدوات الإدارة والخدمات التي تعمل معاً للحفاظ (أو التحكم) في أداء الأصول التشغيلية. تقوم إدارة أصول المؤسسة (EAM) بتحسين جودة واستخدام الأصول طوال دورة حياتها، وزيادة مدة التشغيل الإنتاجي وتقليل التكاليف التشغيلية.

يقدم برنامج إدارة أصول المؤسسة رؤية موحدة للأصول، مع معلومات مفيدة حول كيفية أدائها. يمكن لهذه المنصات استيعاب الكثير من البيانات من العديد من المصادر واستخدامها لمساعدتك في تحديد نقاط القوة والضعف في الشركات الكبيرة والمعقدة.

يمكن لأنظمة إدارة أصول المؤسسة أن تساعد على إدارة وظائف مثل إدارة العمل، وصيانة الأصول، والتخطيط والجدولة، وإدارة سلسلة التوريد، ومبادرات السلامة والصحة والبيئة. يمكن أن يعمل برنامج إدارة أصول المؤسسة على تحسين إنتاجية الموظفين من خلال تجميع معلومات الأصل وتحديد المشكلات قبل حدوثها لحلها في الوقت الفعلي. يمكن أن يساعدك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال هذا البرنامج على تحديد أوجه التكرار لتوحيد مهام سير العمل. 

سواء كنت تتعامل مع اللوجستيات، أو سلاسل التوريد، أو عمليات التدقيق، أو إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو عمليات الصيانة، أو إدارة الموظفين، أو حتى برامج السلامة، فإن الحل الشامل لإدارة الأصول يمكن أن يعزز وظائف الأعمال، ويحسن الجودة والكفاءة، ما يزيد من الأرباح في نهاية المطاف.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

حالات استخدام إدارة أصول المؤسسة (EAM)

في كل صناعة تعتمد على الأصول بدرجة مكثفة، تواجه الشركات تحديات في كيفية تعظيم قيمة الأصول طوال دورة حياتها. عادة ما يتكون برنامج إدارة أصول المؤسسة من العديد من الوحدات التي تعالج مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المتعلقة بالأصل. إليك بعضًا من أكثرها شيوعًا:

  1. المخزون الشامل للأصول: قم ببناء كتالوج كامل للأصول الحساسة داخل مؤسستك يمكن صيانته بسهولة من خلال التركيز على تفاصيل البيانات مثل الموقع، الحالة، تاريخ الصيانة، والوثائق المرتبطة بها. تتيح قاعدة بيانات الأصول المركزية رؤية وتحكمًا أفضل في الأصول.
  2. الصيانة الوقائية: تنفيذ برنامج صيانة وقائية لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاحات المنتظمة. يمكن للصيانة المجدولة منع الأعطال غير المتوقعة وإطالة عمر الأصل وتحسين الموثوقية بوجه عام. استخدم برنامج إدارة أصول المؤسسة لتقليل تكاليف الصيانة وجدولة أنشطة الصيانة وتتبعها بكفاءة.
  3. رصد الحالة: استخدم تقنيات رصد الحالة لجمع بيانات فورية عن أداء الأصل. راقب المعلمات مثل درجة الحرارة والاهتزاز واستهلاك الطاقة للكشف عن العلامات المبكرة للأعطال المحتملة. يمكن أن يساعد تحليل هذه البيانات على تحديد احتياجات الصيانة وتحسين أداء الأصل.
  4. إدارة أوامر العمل: نفّذ نظام إدارة أوامر عمل مبسطًا لتتبع الأصول وترتيب أولويات مهام الصيانة. يمكن لبرنامج إدارة أصول المؤسسة أتمتة إنشاء أوامر العمل وتعيين المهام للفنيين وتتبع التقدم والحفاظ على تاريخ العمل المكتمل. تضمن الإدارة الفعالة لأوامر العمل إجراء الإصلاحات في الوقت المناسب وتقليل وقت التعطل.
  5. تتبع الأصول: استخدم تقنيات تتبع الأصول، مثل الرموز الشريطية أو علامات تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID)، لمراقبة حركة الأصل وموقعه. يساعد ذلك على تحديد الأصل، وتقليل الخسارة أو السرقة، وتحسين استخدام الأصل. يمكن لبرنامج إدارة أصول المؤسسة التكامل مع أنظمة التتبع لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لموقع الأصل.
  6. إدارة قطع الغيار: تحسين إدارة مخزون قطع الغيار لضمان توافرها مع تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى. يمكن لبرنامج إدارة أصول المؤسسة المساعدة على تتبع استخدام قطع الغيار، وإعادة طلبها، وأتمتة تجديد المخزون. تمنع إدارة قطع الغيار الفعالة نفاد المخزون وتقلل من المخزون الزائد.
  7. تحليل أداء الأصول: استفد من قدرات برنامج إدارة أصول المؤسسة التحليلية لتحليل بيانات أداء الأصل، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات مستنيرة. يساعد تحليل مقاييس أداء الأصول على تحسين جداول الصيانة وتحديد فرص تحسين الأصل وتعزيز الكفاءة التشغيلية العامة.
  8. الامتثال التنظيمي: تأكد من الامتثال للوائح والمعايير ذات الصلة لإدارة الأصول في صناعتك. يمكن أن يساعد برنامج إدارة أصول المؤسسة على تتبع متطلبات الامتثال، مثل الفحوصات والشهادات وبروتوكولات السلامة، وإدارتها. يقلل الالتزام بالامتثال من المخاطر القانونية ويضمن سلامة الأصل.
  9. إدارة دورة حياة الأصل: يمكنك إدارة الأصول طوال دورة حياتها بالكامل، من الاستحواذ عليها حتى التخلص منها. نفّذ نهجًا منظمًا لعمليات الشراء، والاستخدام، وتخطيط الصيانة، والإيقاف. يوفر برنامج إدارة أصول المؤسسة رؤية لدورة حياة الأصل بالكامل، ما يمكنك من اتخاذ قرارات أفضل وتحسين التكاليف.
  10. التكامل مع الأنظمة الأخرى: ادمج برنامج إدارة أصول المؤسسة مع أنظمة البرمجيات كخدمة (SaaS) وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة الإدارة المالية. يتيح هذا التكامل تبادل البيانات بسلاسة، ويحسن الكفاءة الوظيفية، ويوفر رؤية شاملة للمعلومات المتعلقة بالأصل.
Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

المزايا التي تبحث عنها

يتضمن تحديد أفضل برنامج لإدارة أصول المؤسسة عددًا من المتغيرات. فيما يلي الميزات الرئيسية التي ينبغي البحث عنها:

  • الوظائف والميزات: يجب أن يكون حل إدارة أصول المؤسسة حلاً متكاملاً وحقيقيًا، أي أنه يمنحك القدرة على الإشراف على موثوقية الأصل وجودته وأدائه والتحكم به على مستوى المؤسسة بأكملها. يجب أن تتوفر إمكانية عرض كل شيء من نقطة مراقبة واحدة. بمجرد أن تصبح دورة حياة الأصل قابلة للإدارة من محور مركزي، يمكنك دمج بيانات الأصل مع عمليات الصيانة للتنبؤ بسلوك الأصل ونمذجته من مرحلة الإنشاء مرورًا بالاستهلاك وحتى الاستبدال—ما يسهل وضع مؤشرات الأداء الرئيسية وتحقيقها.
  • التكامل السلس: يجب أن تتكامل منصة إدارة أصول المؤسسة مع أنظمة المؤسسات الحالية، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، والأنظمة المالية، وأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) ومنصات إنترنت الأشياء (IoT). يتيح التكامل سهولة مشاركة البيانات، والأتمتة، وتبسيط العمليات التجارية.
  • قابلية التوسع: يجب أن يكون برنامج إدارة أصول المؤسسة قابلاً للتخصيص، ويتكيف مع نمو العمليات في الحجم والتعقيد، ويوفر تكوينات لحالات الاستخدام المختلفة.
  • مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي: يجب أن يتضمن مجموعة فائقة من قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) حتى تتمكن من تحسين تحليلات البيانات وتحديد المجالات التي يمكن أن تؤدي فيها التغييرات الصغيرة إلى نتائج كبيرة بسرعة.
  • سهولة الاستخدام: إن جودة حل إدارة أصول المؤسسة مرتبطة بقدرة المستخدم على فهم وظائفه. ضع في حسبانك من سيستخدم البرنامج يوميًا. ستحتاج إلى البحث عن برنامج يتميز بواجهات سهلة الاستخدام حتى يتمكن المستخدمون ذوو المهارات التقنية المتنوعة من الاستفادة القصوى من وظائفه، مع وجود تقارير ولوحة المعلومات وتصورات مدمجة. إن تطبيقات الأجهزة المحمولة الواضحة والمباشرة هي إحدى السمات الرئيسية، حيث تتيح للفنيين إجراء الخدمة الميدانية باستخدام الأجهزة المحمولة الذكية للوصول إلى بيانات الأصل في الوقت الفعلي.
  • خدمة قوية: على نطاق المؤسسة الكبيرة، فأنت لا تشتري مجرد منتج جاهز. سيعمل أفضل مقدمي الخدمات بتوجيه عملية التنفيذ وتصميم الحل وفقًا لاحتياجاتك. ابحث عن شركاء لديهم خبرة عميقة في الصناعة وسجل حافل في تقديم الخدمة العملية، مع برامج تتميز بالتطوير المستمر للمنتج، والتحديثات المنتظمة، ومجتمع مستخدمين قوي.

تعرّف على IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite هي منصة متكاملة لإدارة الأصول قائمة على السحابة تعمل على تحسين الأداء وتساعد على إطالة عمر الأصل وتقليل فترة التعطل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع التطبيقات المؤسسية الشائعة مثل إدارة أصول المؤسسة (EAM) ومراقبة أداء التطبيقات (APM) وبرنامج نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لمشاركة البيانات وتحسين مهام سير العمل.

يتميز ibm maximo بقدرات فائقة في إدارة الأصول، وإدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة، والصيانة التنبئية، والمراقبة عن بعد، والفحص البصري. ويتيح للمستخدمين تبسيط الإجراءات مع التحكم في بيئات مختلفة، والتوسع باستخدام تطبيقات إضافية، والمرونة في دفع ثمن ما يحتاجونه فقط.

لمعرفة المزيد، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع أحد خبراء IBM https://www.ibm.com/account/reg/ae-ar/signup?formid=DEMO-maximo

مؤلف

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

الموارد

Verdantix Green Quadrant: برامج إدارة أداء الأصول لعام 2024

حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.

IDC: القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
IBM Maximo Application Suite

قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
بناء الجسور من أجل معرفة أفضل

اكتشف كيف تستخدم شركة Sund &amp; Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.

طاقة موثوقة ومستدامة ومتجددة - طاقة فعالة

تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.

تقليل انبعاثات الكربون من التنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة عندما تعتمد في جهود الصيانة على برنامج IBM Maximo.
حلول ذات صلة
برنامج إدارة أصول المؤسسة

يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى

 استكشف برنامج إدارة أصول المؤسسة
برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.

 استكشاف حلول ALM
خدمات الاستشارات في مجال العمليات

حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

         استكشف خدمات الاستشارات في مجال العمليات
    اتخِذ الخطوة التالية

    احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.

         استكشف Maximo Application Suite احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا