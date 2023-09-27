في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:
اليوم، سنتناول خرافة أخرى حول قابلية الملاحظة - الاعتقاد بأنها تنطبق فقط على جزء محدد من البنية أو التطبيق الخاص بك.
ينشأ هذا المفهوم الخاطئ من سوء فهم أساسي للمفهوم الأساسي لقابلية الملاحظة. عند النظر إلى قابلية الملاحظة على أنها مقتصرة على طبقة واحدة فقط، فإن ذلك يتجاهل طبيعتها الشاملة التي تمتد عبر جميع طبقات البنية وارتباطاتها. ونهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى تسليط الضوء على جوهر قابلية الملاحظة كممارسة شاملة توفِّر رؤًى متعمقة حول وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.
في إدارة البرمجيات والأنظمة الحديثة، تتجاوز قابلية الملاحظة التركيز على جزء واحد فقط من البنية. فهي تشمل النظام بأكمله - من طبقة التطبيق إلى طبقة البنية التحتية وكل شيء بينهما.
تنبع هذه الخرافة على الأرجح من وجهة نظر ضيقة مفادها أن مراقبة عنصر واحد محدد فقط، مثل التطبيق، كافية لفهم سلوك النظام. ومع ذلك، يمكن أن يتجاهل هذا النهج التفاعلات المعقدة والتبعيات بين الأجزاء المختلفة من البنية.
تتطلب قابلية الملاحظة مراقبة البيانات وتحليلها من جميع طبقات النظام، بما في ذلك مقاييس التطبيق والتتبعات، وقياس البنية التحتية عن بُعد. يمكِّن هذا النهج الشامل الفِرَق من اكتشاف الرؤى حول كيفية عمل النظام بأكمله، وتحديد عوائق الأداء، واكتشاف الحالات الشاذة، وفي نهاية المطاف، تقديم تجربة أكثر موثوقية وكفاءة للمستخدمين.
قابلية الملاحظة قابلة للتطبيق عبر مختلَف المنصات -بما في ذلك الأجهزة المحمولة والويب والسحابة وأنظمة الكمبيوتر المركزي- لأنها تشمل مجموعة واسعة من التقنيات والبيئات.
دعونا نستكشف التفاصيل التقنية لكيفية عمل قابلية الملاحظة في البيئات التقنية المختلفة ولماذا يجب اعتمادها بشكل شامل:
بشكل عام، يؤدي تبنّي قابلية الملاحظة بشكل شامل إلى تمكين المؤسسات من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين الأداء وتقديم تجربة أفضل عبر البنى والبيئات التقنية المتنوعة.
يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.
إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك برؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وبإمكانية متابعة اعتمادك على السحابة في الوقت الفعلي، ندعوك لطلب عرض توضيحي.
تمكَّن العديد من العملاء من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام IBM Instana. على سبيل المثال، تقدِّم Conrad Electronic مبيعات عالمية متعددة القنوات لأكثر من 450,000 عنصر وجهاز، وتعالج ملايين التحديثات والطلبات في الوقت الفعلي.
ترقبوا كتبنا الإلكترونية القادمة التي تقدِّم مجموعة قابلة للتحميل من الرؤى حول قابلية الملاحظة، والتي قد تؤثِّر بشكل كبير في قرارك التالي بشأن تعزيز أو بدء ممارسات قابلية الملاحظة.
