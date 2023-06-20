عدم تكامل البيانات

تكامل البيانات هو عملية تجميع البيانات من مصادر وأنظمة وتنسيقات مختلفة لإنشاء رؤية موحَّدة ومتسقة للمعلومات.

مع ذلك، يواجه العديد من المؤسسات صعوبةً في تكامل البيانات بسبب تعقيد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعدُّد مصادر البيانات، وغياب التوحيد القياسي. يمكن أن يؤدي نقص التكامل هذا إلى انعزال البيانات، وعدم الاتساق والتكرار، ما يؤثِّر في النهاية على سلامة البيانات.

أدوات التحليلات المتعددة

غالبًا ما تستخدم المؤسسات أدوات تحليل متعددة لمعالجة بياناتها وتحليلها. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات يمكن أن توفِّر رؤى قيمة، فإنها يمكن أن تسبب أيضًا مشكلات في سلامة البيانات إذا لم يتم دمجها وتهيئتها بشكل صحيح.

على سبيل المثال، قد تفسِّر الأدوات المختلفة البيانات وتعالجها بطرق متنوعة، ما يؤدي إلى وجود تناقضات في التقارير والرؤى الناتجة.

ضعف التدقيق

تدقيق البيانات هو عملية مراجعة البيانات في المؤسسة والتحقق منها بشكل منتظم لضمان دقتها واكتمالها واتساقها.

ومع ذلك، فإن تدقيق البيانات غير الكافي أو غير المنتظم قد يؤدي إلى مشكلات في سلامة البيانات، حيث قد تمر الأخطاء والتناقضات دون ملاحظة أو معالجة. دون وجود عملية تدقيق بيانات قوية، قد لا تكون المؤسسات على دراية بجودة بياناتها، وقد تتخذ قرارات غير دقيقة أو غير موثوق بها استنادًا إلى معلومات خاطئة.

الاعتماد على الأنظمة القديمة

لا يزال العديد من المؤسسات يعتمد على الأنظمة القديمة لتخزين وإدارة بياناتها. قد تفتقر هذه الأنظمة القديمة إلى الميزات والقدرات أو التدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة البيانات.

علاوةً على ذلك، قد يكون دمج الأنظمة القديمة مع التطبيقات الحديثة ومصادر البيانات تحديًا، ما يؤدي إلى عدم اتساق البيانات ودقتها.

الإدخال غير الصحيح للبيانات

يُعَد إدخال البيانات عنصرًا أساسيًا للحفاظ على سلامة البيانات، إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء البشرية أثناء إدخال البيانات إلى حدوث عدم دقة وعدم اتساق.

يجب على المؤسسات التأكد من حصول موظفيها على التدريب والإرشادات المناسبة بشأن إجراءات إدخال البيانات لتقليل مخاطر مشكلات سلامة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُسهم تطبيق تقنيات التحقق من البيانات وأدوات إدخال البيانات الآلية في تقليل احتمالية حدوث الأخطاء.

الهجمات الإلكترونية

تُعَد الهجمات الإلكترونية تهديدًا كبيرًا لسلامة البيانات، حيث يمكن للمجرمين الإلكترونيين التلاعب بالمعلومات الحساسة أو حذفها أو سرقتها. يجب على المؤسسات تطبيق تدابير أمنية قوية لحماية بياناتها من الوصول غير المصرّح به وضمان دقتها وموثوقيتها.