توفر التحليلات الإلزامية توصيات عن الإجراءات المثلى لتحقيق أهداف العمل، مثل رضا العملاء، والأرباح، وتوفير التكاليف. وتستخدم حلول التحليلات الإلزامية من IBM تقنية تحسين لحل القرارات المعقدة التي تشمل الملايين من متغيرات القرار، والقيود، والمقايضات.
استوديو الذكاء الاصطناعي الجديد كليًا لخدمات المؤسسات، يجمع بين التعلّم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس
حسّن تخطيط المنتجات، وقلِّل أوجه القصور، واتخذ قرارات تشغيلية أكثر ذكاءً.
حقق استفادة أكبر من رأس المال، والموظفين، والمعدات، والمركبات، والمرافق.
اكتسب رؤية عن كيفية تأثير القرارات في مستوى الأعمال والتحوط ضد عدم اليقين بشأن البيانات.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام بيئة تفاعلية ومُعَدَّة مسبقًا، مع دليل خطوة بخطوة عن كيفية نشر وتكوين IBM Decision Optimization Center على® Red Hat® OpenShift.
تساعد التحليلات الإلزامية في تقديم خدمات مالية أفضل بثلاث طرق رئيسية. تعرَّف على حالات الاستخدام هذه للتحسين في الخدمات المالية.
تعرَّف على كيفية اتخاذ شركات التصنيع قرارات أفضل باستخدام التحليلات الإلزامية.