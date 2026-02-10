تعرَّف على كل ما هو جديد ومتاح للتنزيل عبر S&S

تصميم هندسي باللونين الأزرق والأسود مع تأثير ثلاثي الأبعاد.

اشترِك في إعلانات البرمجيات (Software Announcements). استخدِم مزايا الاشتراك والدعم الخاصة بك للحصول على أقصى استفادة من استثماراتك في البرمجيات.

    تعرَّف على الجديد

    في كل عام، تعلن IBM عن مئات الإصدارات الجديدة من البرمجيات، وكل إصدار أقوى وأكثر موثوقية وأعلى أمانًا من سابقه. العديد منها مدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي وجاهز للعمل على السحابة، وجميعها مدعومة بدعم تقني على مدار الساعة طوال الأسبوع.

    من المرجَّح أن يقدِّم العديد من هذه الإصدارات قدرات جديدة وتحسينات يمكنك الاستفادة منها من أجل ما يلي:

    • تقليل تكاليف اقتناء البرمجيات.
    • تحسين الأداء والإنتاجية والأمان
    • الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتكامل للحصول على رؤى ونتائج أفضل.
    • تسريع التحديث

    انتقِل إلى IBM Announcements. اشترِك لتلقّي إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي - الاختيار لك. وبعد الاشتراك، يمكنك تحديث تفضيلات الإشعارات في أي وقت.

    استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في الاشتراك والدعم. 

    نزِّل أحدث إصدارات VRMs

    نزِّل أحدث إصدار أو نسخة من البرمجيات التي يحق لك الحصول عليها للمساعدة في الحفاظ على استثماراتك البرمجية في المستقبل.

    سجل الدخول إلى Passport Advantage Online لتحميل النُسخ والإصدارات الجديدة من برنامج IBM الخاص بك.

    الموارد
    لقطة مقرّبة لأيدٍ تكتب على جهاز كمبيوتر محمول.
    راجع سياسة التنزيل الخاصة بشركة IBM

    استكشف سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.

         تعرّف على المزيد
    رجل يجلس في غرفة مريحة ويكتب على جهاز لوحي.
    احصل على التحديثات والتحسينات لبرمجيات IBM التي يحق لك استخدامها.

    استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.

         تعرّف على المزيد
    منظر جانبي لامرأتين ترتديان سماعات الرأس وتنظران إلى شاشات الكمبيوتر.
    جدِّد اشتراك S&S للوصول المستمر إلى التحديثات والدعم.

    تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.

         تعرّف على المزيد

    هل تحتاج إلى مساعدة؟ تواصَل مع فريق eCustomer Care المحلي الخاص بك.