تنزيل البرامج وطلب الوسائط

عندما تشتري برنامجًا من IBM، فهو الخيار الصحيح، وهو الخيار الأفضل لأعمالك.
تأكد من أنه سيظل الخيار الصحيح عاماً بعد عام من خلال تجديد واستخدام مزايا اشتراك ودعم برامج IBM للترقية إلى أحدث إصدارات برامج IBM الخاصة بك بمجرد إصدارها.
سجِّل الدخول إلى موقع PAO الخاص بك وحدد تنزيل البرامج من
إذا كنت مسؤولاً عن تنزيلات البرامج لموقعك، فستحتاج إلى
انتقل إلى Passport Advantage Online for Customers لمعرفة كيفية طلب صلاحية الوصول إلى PAO.
كما ترى، توفر لك تجربة تحميل البرامج جزأين للتنقل.
يتيح لك الجزء الأيسر:
الجزء الأيمن هو المكان الذي تقوم فيه بتنزيل البرامج
يمكنك البحث حسب اسم المنتج أو الوصف أو رقم القطعة أو التمرير خلال قائمة من البرامج المؤهلة لك للوصول إلى منتج معين واختياره.
ملاحظة:
مرر مؤشر الماوس فوق أحد المنتجات، في هذه الحالة IBM App Connect Enterprise وانقر فوق
في شاشة عرض المزيد من النتائج، انقر فوق "استمرار"
راجع مواصفات التحميل الخاصة بك وإذا لزم الأمر، قم بإجراء تغييرات
قم بالتمرير إلى ملخص التنزيل وعندما تكون جاهزًا، انقر فوق متابعة إلى التنزيل.
اختر طريقة التنزيل التي تناسبك ووافق على الشروط والأحكام.
انقر فوق تنزيل. سيتم بدء التنزيلات في علامة تبويب جديدة، لذا قد تحتاج إلى السماح بالنوافذ المنبثقة.
من صفحة تنزيل البرامج،