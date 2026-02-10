تنزيل البرامج وطلب الوسائط

تصميم هندسي باللونين الأزرق والأسود مع تأثير ثلاثي الأبعاد.

اختبر سهولة الوصول إلى تنزيل برامج IBM المرخصة لك.
سجِّل الدخول لتنزيل البرنامج

لمحة عامة

عندما تشتري برنامجًا من IBM، فهو الخيار الصحيح، وهو الخيار الأفضل لأعمالك.

تأكد من أنه سيظل الخيار الصحيح عاماً بعد عام من خلال تجديد واستخدام مزايا اشتراك ودعم برامج IBM للترقية إلى أحدث إصدارات برامج IBM الخاصة بك بمجرد إصدارها.

انتقل إلى تجربة تنزيل البرامج

تسجيل الدخول

سجِّل الدخول إلى موقع PAO الخاص بك وحدد تنزيل البرامج من

  1. القائمة العلوية
  2. مربع العثور السريع أو
  3. قائمة الروابط السريعة

إذا كنت مسؤولاً عن تنزيلات البرامج لموقعك، فستحتاج إلى

  • معرّف IBM وكلمة المرور
  • صلاحية الوصول إلى موقع Passport Advantage Online (PAO) الخاص بك
  • تفويض من مسؤول الاتصال الأساسي للموقع أو مسؤول الاتصال الثانوي لتنزيل البرامج و
  • تغطية اشتراك ودعم برامج IBM نشطة

انتقل إلى Passport Advantage Online for Customers لمعرفة كيفية طلب صلاحية الوصول إلى PAO.

تنزيلات البرامج

كما ترى، توفر لك تجربة تحميل البرامج جزأين للتنقل.

يتيح لك الجزء الأيسر:

  • الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لبرنامج Passport Online Program
  • الاشتراك لتلقي التحديثات والإشعارات
  • الانتقال إلى Fix Central
  • التواصل مع eCare
  • زيارة دعم IBM
  • الوصول إلى بيانات استخدام البرامج
  • طلب الوسائط

الجزء الأيمن هو المكان الذي تقوم فيه بتنزيل البرامج

بحث

يمكنك البحث حسب اسم المنتج أو الوصف أو رقم القطعة أو التمرير خلال قائمة من البرامج المؤهلة لك للوصول إلى منتج معين واختياره.

ملاحظة:

  • بعض المنتجات غير مؤهلة للتنزيل من PAO
  • يُشار إلى برامج الحاويات بأيقونة على يمين اسم المنتج مما يتيح لك إمكانية
    • الاطلاع على أرقام الطلبات التي يمكنك ربطها بحسابك في Red Hat
    • خيارات تثبيت وتنزيل الحاويات
    • مفتاح الوصول النشط لتسجيل الدخول إلى سجل الصور واسترجاع أي أو كل برامج الحاويات التي تملكها

مرر مؤشر الماوس فوق أحد المنتجات، في هذه الحالة IBM App Connect Enterprise وانقر فوق

  1. السهم المتجه لأسفل لعرض قائمة تحتوي على eAssemblies
  2. اضغط على "عرض المزيد" للاستمرار

في شاشة عرض المزيد من النتائج، انقر فوق "استمرار"

راجع مواصفات التحميل الخاصة بك وإذا لزم الأمر، قم بإجراء تغييرات

تابع إلى التنزيل

قم بالتمرير إلى ملخص التنزيل وعندما تكون جاهزًا، انقر فوق متابعة إلى التنزيل.

اختر طريقة التنزيل التي تناسبك ووافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق تنزيل. سيتم بدء التنزيلات في علامة تبويب جديدة، لذا قد تحتاج إلى السماح بالنوافذ المنبثقة.

من صفحة تنزيل البرامج،

  • حدد رابط "طلب وسائط" في جزء التنقل الأيمن
  • حدد رقم Passport Advantage Agreement من القائمة المنسدلة وانقر على "استمرار"
  • هنا يمكنك البحث حسب رقم الجزء أو وصف الجزء أو تصفح برامجك المؤهلة لك
  • حدد الوسائط التي ترغب في طلبها
  • وافق على الشروط والأحكام
  • انقر فوق "إضافة إلى عربة التسوق"
  • عندما تكون جاهزًا، يمكنك الدفع أو الحفظ في عربة التسوق الخاصة بك.

الموارد

صورة مقرّبة لزميلين يتفاعلان بجوار كمبيوتر محمول
راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لموقع Fix Central ومواقع تنزيل برامج البرمجيات.
امرأة مبتسمة تعمل على الكمبيوتر المحمول في الهواء الطلق
احصل على التحديثات والتحسينات لبرمجيات IBM التي يحق لك استخدامها.
زميلان يتبادلان التحية بالأيدي أمام شاشات الكمبيوتر
جدِّد اشتراك S&S للوصول المستمر إلى التحديثات والدعم.